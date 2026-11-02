Chân dung du khách Việt đi Hàn Quốc thẩm mỹ, làm đẹp

Du khách từ Mỹ thăm khám tại một phòng khám da liễu tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/4. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, năm 2025, nước này ghi nhận hơn 2 triệu bệnh nhân quốc tế, tăng 71,9% so với năm trước. Trong đó, da liễu là chuyên khoa được lựa chọn nhiều nhất, chiếm 62,9% tổng lượt khám. Phẫu thuật thẩm mỹ đứng sau với tỷ lệ 11,2%.

Sự chênh lệch này phần nào phản ánh xu hướng du lịch làm đẹp. Thay vì chỉ tìm đến Hàn Quốc để phẫu thuật cải thiện ngoại hình, nhiều du khách lựa chọn các liệu trình chăm sóc da không xâm lấn, thời gian phục hồi ngắn, có thể kết hợp với lịch trình du lịch.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, tiến sĩ Jason Joonsoo Jang, Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Gachon, có bằng tiến sĩ ngành Du lịch tại Đại học Hanyang, nhận định sức hút của các dịch vụ làm đẹp Hàn Quốc phần nào bắt nguồn từ sự yêu thích dành cho văn hóa đại chúng (Hallyu), đặc biệt qua phim ảnh và âm nhạc. Từ hình ảnh làn da, phong cách của các diễn viên, thần tượng, nhiều du khách bắt đầu quan tâm và tìm đến các trải nghiệm làm đẹp tại quốc gia này.

Thêm đó, thông tin từ những du khách khác về hành trình thẩm mỹ tại Hàn Quốc cũng thúc đẩy quyết định du lịch làm đẹp.

"Truyền thông tạo ra sự quan tâm, còn mạng xã hội giúp chứng minh tính thuận tiện của dịch vụ", ông nói.

Ai đi Hàn Quốc làm đẹp?

Theo tiến sĩ Jang, nhu cầu du lịch làm đẹp của du khách Việt Nam có nền tảng dài hạn, gắn với dân số trẻ, sự gia tăng của nhóm phụ nữ thành thị có thu nhập và mức độ quan tâm ngày càng lớn đến việc chăm sóc bản thân.

Theo ông, mỗi nhóm khách hàng có những mối quan tâm riêng. Phụ nữ trẻ trong độ tuổi 20-30 thường tìm đến các dịch vụ chăm sóc da cơ bản, tập trung cải thiện sắc tố, kết cấu da, điều trị mụn và sẹo. Bên cạnh đó, tư vấn màu sắc cá nhân (personal color), trang điểm và mua sắm mỹ phẩm Hàn Quốc cũng là những trải nghiệm được quan tâm.

Du khách Việt mua sắm tại một trung tâm thương mại tại Incheon, Hàn Quốc, ngày 25/10. Ảnh: La Phan.

Trong khi đó, phụ nữ ở độ tuổi 30-40 có xu hướng chú trọng các liệu trình chống lão hóa, cải thiện độ săn chắc và nâng cơ. Một số người có thể kết hợp lịch trình làm đẹp với khám sức khỏe tổng quát.

Nam giới cũng được dự báo trở thành nhóm khách hàng tiềm năng khi việc chăm sóc da ngày càng phổ biến trong đời sống tại Hàn Quốc.

Nhu cầu này được phản ánh phần nào qua lượng người Việt đến Hàn Quốc khám chữa bệnh. Theo số liệu của Medical Korea, năm 2025, Hàn Quốc tiếp nhận 23.133 bệnh nhân Việt Nam, chiếm khoảng 1,1% tổng số bệnh nhân quốc tế. Con số chưa tách riêng nhóm khách đến vì mục đích làm đẹp, nhưng cho thấy Việt Nam đã có một lượng khách nhất định tiếp cận dịch vụ y tế tại quốc gia này.

Du khách đến từ Mỹ đang được tư vấn về da liễu tại Phòng khám Lienjang ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/4. Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters.

Theo ông Jang, thách thức lớn nhất đối với khách Việt không hẳn là thiếu thông tin, mà là có quá nhiều thông tin nhưng khó xác định đâu là nguồn chính xác và dịch vụ nào thực sự phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Những vấn đề như rào cản ngôn ngữ, chi phí, visa, lịch trình và đặc biệt là chăm sóc sau điều trị cũng ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Vì vậy, bên cạnh chất lượng chuyên môn, khả năng cung cấp thông tin minh bạch và một đầu mối hỗ trợ đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường.

Chuyên gia cho rằng sự phối hợp giữa các doanh nghiệp du lịch, cơ sở y tế, đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp và đối tác tại Việt Nam sẽ giúp giải quyết những trở ngại này, đồng thời tạo nền tảng cho dòng khách ổn định hơn.

Làm đẹp chỉ là bước khởi đầu

Du lịch làm đẹp tại Hàn Quốc đang dần vượt ra khỏi những liệu trình chăm sóc da hay phẫu thuật thẩm mỹ đơn lẻ, mở rộng sang các dịch vụ khám sức khỏe, chống lão hóa và duy trì thể trạng. Thay đổi này cũng khiến hành trình của du khách trở nên đa dạng hơn, khi làm đẹp được kết hợp với chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Trung tâm Y tế Premium CHAUM (Seoul, Hàn Quốc) cho biết ghi nhận sự hiện diện của khách Việt Nam đến sử dụng dịch vụ. Đây là cơ sở chuyên về chăm sóc sức khỏe tổng hợp, với các dịch vụ từ khám sức khỏe chuyên sâu, phân tích gene, chăm sóc da, dinh dưỡng, kiểm soát vóc dáng đến các chương trình longevity (trường thọ).

Tại đây, khách từ Việt Nam hoặc Trung Quốc thường quan tâm nhiều hơn đến các dịch vụ làm đẹp, trong khi nhóm khách đến từ Nga, châu Âu và Mỹ có xu hướng lựa chọn những chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bên trong phòng khám cá nhân tại Trung tâm Y tế Premium CHAUM, nơi khách hàng làm hầu hết xét nghiệm một cách riêng tư, cá nhân hóa. Ảnh: La Phan.

Sự mở rộng của các dịch vụ đi kèm cũng tạo ra giá trị kinh tế đáng kể cho ngành du lịch y tế Hàn Quốc. Theo ước tính của Viện Kinh tế và Thương mại công nghiệp Hàn Quốc (KIET), bệnh nhân quốc tế cùng người đi theo đã chi tiêu tổng cộng 12.500 tỷ won (khoảng 8,4 tỷ USD) tại nước này trong năm 2025.

Trong đó, khoảng 3.300 tỷ won (2,2 tỷ USD) dành cho dịch vụ y tế, phần còn lại đến từ các hoạt động liên quan đến du lịch và tiêu dùng. Hoạt động này được ước tính tạo ra 22.800 tỷ won (15,4 tỷ USD) giá trị sản xuất trong nước.

Theo tiến sĩ Jason Joonsoo Jang, trong 3-5 năm tới, du lịch làm đẹp Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chăm sóc da, chẩn đoán cá nhân hóa và kết hợp wellness, thay vì tập trung chủ yếu vào phẫu thuật thẩm mỹ. Những chuyến đi có thể kết hợp khám và chăm sóc sức khỏe, mua sắm mỹ phẩm, thưởng thức ẩm thực, thiền, thưởng trà hay trải nghiệm ẩm thực chùa.

Du khách tham quan chùa và trải nghiệm trà đạo phong cách Trung Hoa tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/10. Ảnh: La Phan.

Xa hơn, ông dự báo hệ sinh thái du lịch K-beauty giữa Hàn Quốc và Việt Nam sẽ hình thành với sự tham gia của các công ty lữ hành, cơ sở y tế, doanh nghiệp mỹ phẩm, đơn vị phiên dịch và điều phối, truyền thông cùng các nhà sáng tạo nội dung.

Theo chuyên gia, tính minh bạch và độ tin cậy của hệ sinh thái này sẽ là yếu tố quyết định khả năng phát triển bền vững, giúp du khách tiếp cận dịch vụ phù hợp thay vì chỉ lựa chọn theo những trào lưu làm đẹp trên mạng xã hội.

"Một chuyến đi trải nghiệm văn hóa K-beauty tốt nhất là chuyến đi chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi hy vọng du khách có thể trở về với làn da khỏe mạnh và một tâm trí khỏe mạnh, bởi một tinh thần khỏe mạnh cuối cùng cũng sẽ tạo nên làn da đẹp hơn", ông cho hay.