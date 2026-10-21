Chân dung 'đám nhóc tì' Chiikawa đang chiếm lĩnh mạng xã hội

Người dân Trung Quốc hào hứng tương tác với linh vật Usagi trong một sự kiện. Ảnh: SCMP.

Ra đời từ những nét vẽ trên mạng xã hội, Chiikawa dần trở thành một trong những thương hiệu nhân vật nổi tiếng của Nhật Bản. Theo Nippon.com, bộ truyện do họa sĩ Nagano sáng tạo bắt đầu xuất hiện trên Twitter (nay là X) từ năm 2017. Sức hút của tác phẩm sau đó mở rộng sang sách, phim hoạt hình và hàng loạt sản phẩm dành cho người hâm mộ.

Điểm đặc biệt của Chiikawa nằm ở dàn nhân vật không dễ xếp vào một loài vật cụ thể. Chúng có hình dáng tròn trịa, đôi mắt to và biểu cảm ngây thơ nhưng cũng phải làm việc, kiếm tiền, vượt qua thử thách và đối mặt với những tình huống bất ngờ trong cuộc sống.

Bộ ba trái tính trái nết nhưng dính nhau như sam

Chiikawa là nhân vật trung tâm của bộ truyện đồng thời đại diện cho kiểu người nhạy cảm, tốt bụng nhưng thường xuyên bất an. Nhút nhát và dễ xúc động, nhân vật này có xu hướng lo lắng trước những tình huống nằm ngoài vùng an toàn.

Với cậu, nước mắt xuất hiện khá thường xuyên nhưng điều đó không khiến nhân vật trở nên yếu đuối hoàn toàn. Chiikawa vẫn cố gắng vượt qua nỗi sợ, hoàn thành công việc và đối diện với những thử thách của mình.

Ở bên Chiikawa là Hachiware, người bạn có tính cách gần như đối lập. Lạc quan, giàu lòng trắc ẩn và luôn tìm cách nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, Hachiware thường giúp bạn mình bình tĩnh hơn. Nhân vật có đôi tai giống mèo nhưng không được xác định đơn giản là một con mèo. Sự ấm áp của Hachiware nằm ở khả năng đồng hành cùng người khác, thay vì yêu cầu họ phải mạnh mẽ ngay lập tức.

Usagi lại là nguồn năng lượng khó đoán của nhóm. Nhanh nhẹn, gan dạ, nghịch ngợm, nhân vật thường phát ra những tiếng hét đặc trưng như “Yaha!” hay “Ura!”. Dù tên Usagi trong tiếng Nhật có nghĩa là thỏ và ngoại hình gợi liên tưởng đến loài vật này, danh tính chính xác của nhân vật vẫn không được xác định rõ. Trên website chính thức chiikawaofficial.com của bộ truyện, Usagi vẫn được giới thiệu "chắc là một con thỏ, chắc là không". Ngay cả nơi Usagi sinh sống cũng là một bí ẩn.

Bộ truyện tranh dài tập Chiikawa do họa sĩ Nagano thực hiện từ năm 2017. Ảnh: Nippon.com.

Bộ ba tạo nên sức hút nhờ sự khác biệt. Chiikawa dễ lo lắng, Hachiware biết động viên trong khi Usagi thường hành động theo cách riêng. Họ không cần có tính cách hoàn hảo để trở thành bạn bè. Mỗi người mang đến một điều mà những người còn lại thiếu, tạo nên mối quan hệ gần gũi với những ai từng cần được an ủi, khích lệ hoặc đơn giản là có một người bạn bên cạnh.

Bên cạnh bộ ba là Momonga, sinh vật có đôi mắt biểu cảm và chiếc đuôi bông lớn. Nhận thức rõ sức hút ngoại hình của mình, Momonga thường tận dụng vẻ đáng yêu để đòi hỏi người khác chiều theo ý muốn. Nhân vật có thể gây phiền toái nhưng cũng góp phần tạo ra những tình huống hài hước trong truyện.

Trái ngược với Momonga, Rakko là thợ săn quái vật hàng đầu. Rakko được kính trọng nhờ năng lực chiến đấu và lòng dũng cảm. Dù sở hữu kỹ năng sử dụng kiếm điêu luyện, nhân vật vẫn sẵn lòng giúp Chiikawa cùng bạn bè rèn luyện. Một chi tiết thú vị là Rakko cũng yêu thích đồ ngọt, tạo nên nét đối lập giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và sở thích đời thường.

Kurimanju ít nói hơn nhưng có cách thể hiện sự tử tế riêng. Nhân vật này thường xuất hiện bên đồ ăn và thức uống, thưởng thức chúng với vẻ hài lòng. Kurimanju còn sẵn lòng chia sẻ đồ ăn với bạn bè. Trong thế giới Chiikawa, sự quan tâm đôi khi không đến từ những lời động viên dài dòng mà chỉ là một món ăn được trao đi đúng lúc.

Những nhân vật được giới thiệu trên website chính thức của Chiikawa. Ảnh: chiikawaofficial.com.

Đằng sau vẻ đáng yêu là một thế giới nhiều áp lực

Dàn nhân vật Chiikawa còn có các nhân vật phụ góp phần mở rộng bức tranh đời sống. Shisa, sinh vật gợi nhắc đến linh vật bảo hộ của quần đảo Ryukyu, là người chăm chỉ và luôn nỗ lực trong công việc.

Sau khi vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ nhân viên bán thời gian cấp cao, Shisa trở thành trợ lý tại quán ramen Rou. Nhân vật này đặc biệt kính trọng người chủ quán, Ramen no Yoroi-san, và xem ông như một bậc thầy về mì ramen.

Furuhonya, thường được người hâm mộ gọi là Kani-chan, là người bán sách cũ tốt bụng. Chiếc băng đô hình cua trên đầu nhân vật là món quà từ Momonga, một chi tiết cho thấy ngay cả những nhân vật có tính cách khác biệt vẫn có thể hình thành mối quan hệ riêng.

Ba nhân vật Yoroi-san cũng đảm nhận những vai trò khác nhau. Pochette no Yoroi-san yêu thích những món đồ dễ thương và tự tay làm đồ ngủ để bán. Roudou no Yoroi-san phụ trách phân công công việc, Ramen no Yoroi-san điều hành quán ramen Rou. Những nhân vật mặc giáp này tạo nên bộ máy sinh hoạt quen thuộc như thể mọi người phải lao động để duy trì cuộc sống.

Phim điện ảnh Chiikawa: Bí mật đảo người cá cũng thu hút khán giả hồi tháng 9. Ảnh: Toho.

Theo phần giới thiệu trên trang Chiikawa chính thức, cư dân trong thế giới này cũng làm việc, kiếm tiền và mua sắm. Một số công việc đòi hỏi họ phải vượt qua kỳ thi, còn hoạt động săn quái vật xuất phát từ những mối nguy hiểm xuất hiện bất ngờ.

Chính chi tiết đó khiến Chiikawa khác với nhiều thế giới nhân vật dễ thương khác. Đằng sau những khuôn mặt ngây thơ là câu chuyện về lao động, nỗi sợ thất bại và nhu cầu tìm kiếm sự an toàn. Trong bài phân tích đăng trên Nippon.com, sức hấp dẫn của tác phẩm được đặt trong bối cảnh sự phát triển của văn hóa nhân vật tại Nhật Bản, nơi những hình tượng nhỏ bé có thể vượt khỏi phạm vi truyện tranh để trở thành hiện tượng đại chúng.

Người hâm mộ có thể bắt gặp ở Chiikawa sự bất an, ở Hachiware niềm lạc quan, ở Usagi tinh thần tự do và ở Rakko sự vững vàng mà họ mong muốn có được. Những nhân vật không hoàn hảo, đôi khi kỳ quặc, nhưng vẫn cố gắng sống và giúp đỡ nhau.

Sự kết hợp giữa vẻ ngoài đáng yêu, tính cách dễ nhận diện và những thử thách gần gũi đã giúp Chiikawa tạo được chỗ đứng riêng trên mạng xã hội. Thay vì chỉ mang đến cảm giác dễ chịu, thế giới nhỏ bé này còn gợi nhắc rằng ai cũng có thể lo lắng, mệt mỏi và cần đến bạn bè. Đó có lẽ là lý do những sinh vật không thuộc về bất kỳ ai vẫn khiến nhiều người muốn giữ chúng bên mình.