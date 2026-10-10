Chân dung cựu Phó Thủ tướng Đức vừa được đề cử vào HĐQT Chứng khoán HD

Từ bác sĩ đến Phó Thủ tướng Đức

Theo nghị quyết ngày 6/10/2026, HĐQT HDS giới thiệu ông Philipp Roesler làm ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030. Phương án này được đưa ra lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 10/2026, với thời hạn nhận ý kiến chậm nhất vào 15 giờ ngày 20/10.

Theo tờ trình, đến ngày 5/10, HDS chưa nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Do đó, HĐQT đương nhiệm đã giới thiệu ông Roesler làm ứng viên. Việc bổ sung nhân sự chỉ được thực hiện sau khi có kết quả lấy ý kiến cổ đông.

Ông Philipp Roesler sinh ngày 24/2/1973 tại Việt Nam, được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi khi còn nhỏ và trưởng thành tại Đức. Ông theo học ngành y tại Trường Y Hannover trong giai đoạn 1993–1999, sau đó nhận bằng tiến sĩ năm 2002 với chuyên ngành phẫu thuật tim và lồng ngực. Ông cũng từng phục vụ trong quân đội Đức với vai trò quân y.

Ông Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet, được CTCP Chứng khoán HD (HDS) giới thiệu làm ứng viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

Sự nghiệp chính trị đưa ông Roesler trở thành một trong những nhân vật gốc Á nổi bật tại Đức. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Y tế Đức từ năm 2009 đến năm 2011, sau đó đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ kiêm Phó Thủ tướng Đức trong giai đoạn 2011–2013. Ông cũng từng lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP).

Năm 2013, sau khi rời chính trường, ông chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế và doanh nghiệp. Ông làm Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Geneva đến năm 2017, trước khi tham gia các hoạt động tư vấn và phát triển tổ chức quốc tế.

Tháng 7/2020, ông thành lập Consessor AG, công ty tư vấn có trụ sở tại Thụy Sĩ, và giữ chức Tổng giám đốc điều hành. Ông đồng thời tham gia quản trị tại một số doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và đầu tư. Từ năm 2021, ông đảm nhiệm vai trò Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Tham gia quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam

Tại Việt Nam, ông Roesler từng đảm nhiệm vị trí thành viên độc lập HĐQT Vietravel Airlines trong giai đoạn 2023–2025. Tháng 6/2025, Vietjet công bố việc bầu ông vào HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027. Đến năm 2026, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên Ủy ban Kiểm toán của hãng hàng không này.

Việc HDS giới thiệu ông Roesler vào HĐQT diễn ra khi công ty chuẩn bị IPO và hướng tới niêm yết cổ phiếu. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định việc đề cử này sẽ dẫn đến những thay đổi cụ thể trong chiến lược kinh doanh của công ty.

Ngoài nội dung nhân sự, HDS cũng trình cổ đông xem xét việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), đồng thời báo cáo tình hình triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo nghị quyết HĐQT ngày 29/9/2026, HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu trong quý IV/2026, tương đương khoảng 11,11% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ gần 10.961 tỷ đồng lên khoảng 12.179 tỷ đồng.

Số cổ phiếu dự kiến chào bán thấp hơn phương án 164,4 triệu cổ phiếu được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với giá chào bán dự kiến tối thiểu 12.252 đồng/cổ phiếu, căn cứ giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét, đợt IPO có thể mang về ít nhất khoảng 1.492 tỷ đồng nếu phân phối hết lượng cổ phiếu đăng ký.

Theo kế hoạch, 60% số tiền huy động được sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, 10% dành cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán và 30% đầu tư vào giấy tờ có giá. HDS dự kiến giải ngân toàn bộ số vốn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Công ty dự kiến đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện niêm yết, HDS sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM.