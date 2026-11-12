Chân dung Colette Kress, người thay thế Jensen Huang tại Nvidia

Nhà đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc (CEO) Nvidia Jensen Huang đã chính thức rời nhiệm sở và người lên tiếp quản vị trí tạm quyền là Giám đốc Tài chính (CFO) lâu năm Colette Kress.

Hội đồng quản trị tập đoàn bán dẫn Mỹ ngày 12/11 thông báo bà Kress - nhân sự gắn bó với Nvidia từ năm 2013 - đã được bổ nhiệm giữ chức Quyền CEO, sau quyết định từ nhiệm của ông Huang giữa bê bối liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân người Trung Quốc.

Trong thông cáo chính thức, ông Harvey Jones, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia, nhận định bà Kress "đã góp phần dẫn dắt Nvidia trong giai đoạn tăng trưởng phi thường và có sự am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, quy trình vận hành cũng như vị thế tài chính của công ty".

Ông khẳng định bà sẽ nhận được sự hỗ trợ từ một "đội ngũ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm" và Hội đồng quản trị đặt "niềm tin tuyệt đối" vào năng lực điều hành của bà.

Colette Kress tạm thời đảm nhận chức vụ CEO Nvidia sau khi Jensen Huang từ chức. Ảnh: Nvidia

Lựa chọn hợp lý

Theo nhận định từ nhiều lãnh đạo công nghệ và giới phân tích theo dõi sát sao Nvidia, bà Kress là ứng viên sáng giá và hiển nhiên nhất để lấp đầy khoảng trống quyền lực sau sự ra đi của ông Huang nhờ thâm niên làm việc lâu năm, uy tín vững chắc tại Phố Wall lẫn trong ngành công nghệ và quan trọng hơn cả là sự tường tận toàn bộ hoạt động kinh doanh cũng như tài chính của tập đoàn.

"Bà ấy cực kỳ bản lĩnh, chuyên nghiệp và sắc sảo. Bà không chấp nhận những điều vô lý, nhưng cũng có thể rất thân thiện và nhã nhặn", một cựu lãnh đạo cấp cao giấu tên của Nvidia chia sẻ. "Bà ấy hiển nhiên nắm bắt rất nhạy bén cách tư duy của Jensen".

Ông Patrick Moorhead, nhà sáng lập kiêm chuyên gia phân tích trưởng tại công ty nghiên cứu Moor Insights & Strategies - người đã theo dõi ngành công nghiệp bán dẫn suốt nhiều thập kỷ - đánh giá: "Colette là sự lựa chọn hợp lý. Bà ấy có uy tín cao với các nhà đầu tư vì luôn trả lời thẳng thắn những câu hỏi hóc búa".

Theo ông Moorhead, bà Kress từ lâu đã vận hành vượt xa vai trò của một CFO chỉ biết nhìn vào "các con số": "Trong những cuộc trao đổi với tôi, bà ấy đi rất sâu vào lộ trình sản phẩm, từ các hệ thống máy chủ quy mô tủ rack cho đến hạ tầng mạng và phần mềm".

Trước đó vào ngày 8/11, Hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập đối với các hoạt động của ông Jensen Huang, sau khi tờ The New York Times phanh phui mối quan hệ tình cảm giữa ông và một phụ nữ tên Alice Huang - người bị giới chức Mỹ nghi ngờ là điệp viên nước ngoài.

Tạp chí WIRED cũng tiết lộ ông Huang từng âm thầm thuê một công ty tư vấn truyền thông khủng hoảng từ năm ngoái để xử lý các vấn đề đời tư. Đến tháng 10 cùng năm, đơn vị này đã tham gia xử lý toàn bộ các câu hỏi báo chí liên quan đến ông Huang tại Nvidia, trùng thời điểm nhà chức trách Mỹ điều tra nghi vấn một công ty liên quan đến Alice Huang giúp các doanh nghiệp Trung Quốc lách lệnh kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ.

Hành trình 13 năm từ chuyên gia tài chính đến người chèo lái Nvidia

Trong khi ông Jensen Huang từ lâu là gương mặt đại diện trước công chúng của Nvidia, bà Colette Kress đảm nhiệm vai trò quản lý mối quan hệ giữa hãng chip với giới tài chính Phố Wall. Trong các buổi họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý, bà thường xuyên trực tiếp giải trình chi tiết về hiệu quả tài chính, nhu cầu khách hàng, các nút thắt chuỗi cung ứng và nhiều chỉ số vận hành cốt lõi.

"Một trong những điều chúng tôi không tập trung quá mức là giá cổ phiếu. Chúng tôi tập trung vào các nhà đầu tư của mình và cách thức để tiếp tục đổi mới sáng tạo", bà Kress từng chia sẻ với tờ báo kinh doanh Globes của Israel vào năm 2023.

Trước khi gia nhập Nvidia, bà Kress có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm giữ các vị trí lãnh đạo tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn gồm Microsoft, Cisco và Texas Instruments. Chính ông Jensen Huang đã trực tiếp chiêu mộ bà vào năm 2013, thời điểm Nvidia vẫn được biết đến chủ yếu như một hãng sản xuất card đồ họa chơi game.

Khi đó, ông Huang đã phác thảo tầm nhìn tương lai trên một tấm bảng trắng, giải thích cách thức Nvidia có thể vươn lên trở thành nhà cung cấp hạ tầng điện toán trọng yếu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh bà Kress, danh sách các ứng viên kế nhiệm tiềm năng tại Nvidia còn có ông Ian Buck - chuyên gia gắn bó hơn 20 năm, người sáng tạo ra nền tảng phần mềm CUDA và hiện phụ trách mảng điện toán hiệu năng cao - cùng ông Jeff Fisher, nhân sự gia nhập công ty từ năm 1994 và hiện là Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách bộ phận GeForce.

Tuy nhiên, cấu trúc doanh nghiệp đặc thù của Nvidia từ lâu duy trì cơ chế hàng chục lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp lên ông Huang, trong khi tập đoàn không có chức danh Giám đốc Vận hành (COO) truyền thống. Theo các nguồn tin của WIRED, ngay cả các Phó Chủ tịch Điều hành (EVP) cũng không nhất thiết được trao quyền kiểm soát trực tiếp ngân sách. Hệ quả là rất ít nhân sự trong nội bộ tổ chức nắm bắt được bức tranh tài chính toàn diện của Nvidia sâu sắc như bà Kress.

Vị cựu lãnh đạo Nvidia giấu tên nhận định dù bà Kress cực kỳ nhạy bén và "có thể bước ngay vào vai trò điều hành mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào", bà không sở hữu nền tảng chuyên môn kỹ thuật và chế tạo phần cứng sâu rộng như nhà sáng lập Jensen Huang.

Bà cũng có xu hướng né tránh việc trở thành "tâm điểm chú ý của công chúng". Dù vậy, giữa bối cảnh mọi nhất cử nhất động của ông Huang đang bị giám sát gắt gao, phong cách lãnh đạo điềm tĩnh và kín tiếng của bà Kress được xem là sự thay đổi tạm thời phù hợp đối với Nvidia lúc này.

(Theo Wired)