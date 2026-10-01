Chân dung cơ trưởng Flydubai, người đã ngăn chặn kẻ tấn công

Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar. Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel

Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được ca ngợi là người hùng sau khi chống trả một cuộc tấn công của cơ phó, góp phần ngăn nguy cơ máy bay Flydubai chở hơn 170 người tới Israel bị khống chế.

Cơ trưởng Machchhar bị đâm trọng thương trong lúc vật lộn với kẻ tấn công. Trong cuộc giằng co, cửa buồng lái mở ra, cho phép các hành khách tràn vào khống chế hung thủ và hỗ trợ giành lại quyền kiểm soát máy bay đang trên đường tới Tel Aviv.

Hành khách trên chuyến bay FZ107 cho biết máy bay từng mất độ cao khoảng 5.300 m trong chưa đầy 120 giây khi sự việc xảy ra. “Tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết”, một hành khách kể với truyền thông phương Tây.

Sau khi kẻ tấn công bị khống chế, máy bay được chuyển hướng tới Saudi Arabia và hạ cánh an toàn với sự hỗ trợ của hai phi công dự bị tình cờ có mặt trên khoang với tư cách hành khách.

Cái giá cơ tưởng Machchhar phải trả để ngăn thảm họa là những vết thương nghiêm trọng. Cơ trưởng 39 tuổi, được cho là cha của hai con, nằm trên sàn buồng lái trong tình trạng nguy kịch. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy máu vương khắp khu vực điều khiển.

Nha sĩ Shota Musaev, hành khách tham gia sơ cứu, cho biết ông Machchhar bị mất một lượng máu rất lớn và bị thương nghiêm trọng.

“Tôi nghĩ nếu chúng tôi chờ thêm vài phút, chúng tôi đã mất ông ấy. Huyết áp của ông ấy tụt mạnh, ông ấy đột nhiên bất tỉnh và máu chảy khắp nơi”, bác sĩ Musaev nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi hành động của cơ trưởng Machchhar, cho rằng lòng dũng cảm của ông như đã “ngăn chặn một thảm họa 11/9”.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh, cơ trưởng Machchhar đang được điều trị tại một bệnh viện ở Saudi Arabia và trong tình trạng ổn định.

Những người từng quen biết cũng dành nhiều lời tốt đẹp cho cơ trưởng. Jinat Shah, người từng sống cạnh nhà Machchhar tại Mumbai, mô tả ông là người tài năng, ít nói, tốt bụng và vui vẻ.

Cơ trưởng Machchhar sinh ra trong một gia đình kinh doanh dệt may và ban đầu không có ý định trở thành phi công. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông theo học ngành kỹ thuật dệt may trước khi quyết định chuyển hướng.

Khoảng 19 tuổi, ông sang thành phố Dunedin, New Zealand, để đào tạo phi công. Philip Kean, người từng huấn luyện ông, nhớ Machchhar là một học viên trẻ vui vẻ và luôn nỗ lực.

“Cậu ấy lúc nào cũng là một thanh niên vui tính và rất cố gắng”, ông Kean nói, đồng thời mô tả ông Machchhar là người có nụ cười đặc trưng và luôn mang lại không khí tích cực.

“Tôi rất tự hào về cậu ấy”

Theo dõi tin tức về vụ việc từ New Zealand, ông Kean không giấu sự tự hào về người học trò cũ.

“Đó là một kỳ tích”, ông nói. “Nếu không, cả một máy bay đầy người có thể đã bị xóa sổ chỉ trong vài giây”.

Ông cho rằng việc cửa buồng lái được mở và cơ trưởng Machchhar có thể cầm cự đủ lâu đã tạo cơ hội để những người khác can thiệp.

“Chỉ thêm nửa phút nữa thôi, mọi chuyện có thể đã kết thúc. Tôi rất tự hào vì cậu ấy đã xử lý tình huống đó”, ông nói.

Sau sự việc, Machchhar được truyền thông tại cả Ấn Độ và Israel ca ngợi. Tờ Times of India viết về ông rằng “vị phi công đến từ Mumbai đã chứng minh mình là một người hùng”.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Bona-Fide Banter năm 2025, khi được hỏi cảm giác làm phi công như thế nào, cơ trưởng Machchhar chỉ trả lời bằng một từ: “May mắn”.

Trước khi gia nhập Flydubai, cơ trưởng Machchhar có 11 năm làm việc cho hãng hàng không Ấn Độ SpiceJet, nơi ông thăng tiến lên vị trí cơ trưởng cấp cao. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không.

Trong sự nghiệp, một trong những tình huống đặc biệt nhất mà vị cơ trưởng này từng xử lý là ca sinh con ngay trên máy bay. Một nữ hành khách bất ngờ chuyển dạ dù chưa đến ngày sinh. Ông Machchhar và cơ phó khi đó nhanh chóng tìm sân bay gần nhất và chuẩn bị phương án hạ cánh khẩn cấp. Cuối cùng, cả mẹ và em bé đều an toàn.