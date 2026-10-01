Chân dung cơ trưởng anh hùng trong sự cố Flydubai

Cơ trưởng Smit Machchhar, người Ấn Độ, nhận được nhiều lời ca ngợi tại Ấn Độ, Israel và nhiều nơi trên thế giới nhờ hành động quyết đoán, dũng cảm trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai hôm 30/9, qua đó góp phần ngăn chặn thảm kịch có thể xảy ra với hơn 170 người.

Cơ trưởng Smit Machchhar. Ảnh: Reuters/NYTimes

Theo New York Times, cơ trưởng Machchhar là người điều khiển chính trên chuyến bay FZ1073. Không lâu sau khi máy bay cất cánh từ Dubai (Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất) đi Tel Aviv (Israel), Machchhar bị cơ phó tấn công và dùng dao đâm nhiều nhát. Nhà chức trách Israel cho rằng người này có ý định lao máy bay xuống mặt đất.

Dù bị thương khá nặng, cơ trưởng Machchhar vẫn chống trả và tìm cách mở cửa buồng lái. Hành động này tạo điều kiện để hành khách cùng các thành viên phi hành đoàn tiếp cận, khống chế kẻ tấn công. Sau khi tình hình được kiểm soát, máy bay thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Tabuk ở Arab Saudi.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Arab Saudi cùng ngày xác nhận danh tính cơ trưởng Machchhar và cho biết ông đang được điều trị tại một bệnh viện ở Tabuk trong tình trạng ổn định. “Chúng tôi đang giữ liên lạc với gia đình ông và sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Arab Saudi để theo dõi tình hình sức khỏe, đồng thời hỗ trợ tối đa cho ông”, Đại sứ quán Ấn Độ thông báo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi Machchhar là “người hùng”, đồng thời nhấn mạnh hành động của ông đã “cứu sống 174 người, bao gồm cả công dân Israel và các quốc tịch khác”.

Doron Spielman, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Netanyahu, cho biết cơ trưởng bị thương, người đầy máu và nằm trên sàn, nhưng đã dồn "chút sức lực cuối cùng" để mở chốt cửa buồng lái.

Một máy bay của hãng Flydubai. Ảnh: Flydubai

"Ngay lúc đó, một số hành khách nhận thấy đã xảy ra chuyện và lập tức chạy lên phía trước, vào buồng lái. Họ thấy phi công bị thương nằm trên sàn, trong khi người còn lại đang đứng trước bảng điều khiển và đập phá", Spielman nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng ca ngợi sự dũng cảm của phi công, cho rằng hành động của ông đã góp phần ngăn chặn một thảm họa lớn. “Đối mặt với mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất và dù bị thương nặng, ông đã thể hiện lòng dũng cảm to lớn và quyết tâm không lay chuyển nhằm bảo vệ tính mạng của những người khác”, ông Modi viết trên mạng xã hội X.

New York Times cho biết, trước khi trở thành tâm điểm chú ý sau sự cố trên chuyến bay Flydubai, cơ trưởng Machchhar đã có hơn một thập niên làm việc trong ngành hàng không thương mại.

Ông bắt đầu sự nghiệp tại hãng hàng không Ấn Độ SpiceJet ở Mumbai cách đây 13 năm, từng đảm nhiệm vị trí cơ trưởng và cơ trưởng huấn luyện bay. Năm 2022, ông gia nhập Flydubai.

Trong hồ sơ nghề nghiệp, Machchhar nhấn mạnh kinh nghiệm và “sự tập trung cao độ vào an toàn” trong công việc.

Chia sẻ trên truyền thông năm ngoái, ông cho biết ban đầu dự định tham gia công việc kinh doanh dệt may của gia đình. Khi đang theo học chương trình quản trị kinh doanh, ông tình cờ tham dự một hội thảo về hàng không. “Đó là nơi niềm đam mê hàng không bắt đầu”, Machchhar chia sẻ.

Ông tiết lộ, mẹ mình từng không dễ dàng chấp nhận lựa chọn nghề nghiệp mới. Vào thời điểm ông bắt đầu tìm hiểu về nghề phi công, ngành hàng không Ấn Độ chưa phát triển mạnh như hiện nay, khiến gia đình có nhiều lo lắng.

“Ngành hàng không hiện nay và 15-17 năm trước hoàn toàn khác nhau. Khi đó, không có nhiều người trở thành phi công và cũng không nhiều người biết phải làm thế nào để theo nghề”, ông kể.

Theo Machchhar, sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không Ấn Độ trong khoảng một thập niên qua đã phần nào giúp gia đình thay đổi cách nhìn về lựa chọn nghề nghiệp của ông.

Danh tính cơ phó trong vụ việc chưa được tiết lộ. Người này đã bị bắt giữ và bị giới chức Arab Saudi thẩm vấn, nhưng chưa có thông tin chính thức về động cơ khiến ông ta tấn công cơ trưởng và có ý định lao máy bay xuống đất.

Các quan chức an ninh Israel cho biết cơ phó trong vụ việc là công dân Oman. Trong khi đó, Flydubai kêu gọi các bên “tránh suy đoán vội vàng trong khi nhà chức trách đang thu thập thông tin và xác minh sự việc”. Hãng hàng không sau đó thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi Israel trong thời gian tiến hành điều tra.

Israel và Saudi Arabia hiện không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Sau sự cố, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan.

Theo văn phòng Ngoại trưởng Israel, hai bên thể hiện “quyết tâm chung” trong việc phối hợp chống lại “các phần tử cực đoan tìm cách gây tổn hại đến an ninh”.