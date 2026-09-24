Chân dung cô gái giành huy chương tại 5 kỳ ASIAD liên tiếp

Phạm Thị Huệ thiết lập kỷ lục giành huy chương tại 5 kỳ ASIAD liên tiếp. Ảnh: Bùi Lượng.

Chiều 24/9, Phạm Thị Huệ cùng Đinh Thị Hảo bước vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo tại khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, Nhật Bản. Hai tay chèo Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi dẫn đầu ở cả mốc 500 m và 1.000 m. Sau đó, họ lần lượt xuống thứ hai ở 1.500 m và cán đích thứ ba với thời gian 7 phút 13 giây 10, giành tấm huy chương đồng.

Đây là tấm huy chương đồng thứ ba của Rowing Việt Nam trong ngày 24/9. Nhưng với riêng Phạm Thị Huệ, ý nghĩa của tấm huy chương lớn hơn rất nhiều. Nó giúp tay chèo sinh năm 1990 hoàn thành dấu mốc giành huy chương ở 5 kỳ ASIAD liên tiếp, kể từ lần đầu xuất hiện tại ASIAD Quảng Châu năm 2010.

Sau 16 năm, Huệ vẫn đứng trên bục huy chương của đấu trường châu lục. Câu chuyện ấy càng đáng chú ý khi Rowing là môn thể thao đòi hỏi nền tảng thể lực lớn, trong khi cô đã bước sang tuổi 36 và từng đi qua nhiều thế hệ vận động viên của đội tuyển Việt Nam.

5 kỳ ASIAD liên tiếp giành huy chương

Năm 2010, Phạm Thị Huệ mới 20 tuổi lần đầu dự ASIAD tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ngay lần đầu bước ra sân chơi lớn nhất châu lục, cô giành huy chương bạc, mở đầu cho chuỗi thành tích kéo dài đến hiện tại.

Bốn năm sau tại ASIAD Incheon 2014, Huệ có thêm một huy chương bạc và một huy chương đồng. Năm 2018 ở ASIAD Jakarta (Indonesia), cô cùng Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền và Trần Thị An giành huy chương bạc nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo.

Đến ASIAD Hàng Châu 2023, Huệ giành hai huy chương đồng, ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo và thuyền tám nữ. Cùng Đinh Thị Hảo, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông ở nội dung thuyền bốn, cô mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội này.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào bảng thành tích, câu chuyện về Phạm Thị Huệ vẫn chưa đầy đủ. Năm 2008, cô được tuyển chọn từ một kỳ Hội khỏe Phù Đổng ở tỉnh Quảng Bình. Khi đó, gia đình Huệ có bốn chị em gái và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Từ một cô gái bước vào môn thể thao không nhiều người Việt Nam biết đến, Huệ dần trở thành "chị cả" của đội tuyển Rowing nữ.

Hơn một thập kỉ gắn bó với đường đua, Phạm Thị Huệ trở thành điểm tựa của Rowing nữ Việt Nam. Ảnh: Phạm Thị Huệ/Facebook.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Huệ cũng có thể toàn tâm cho đường đua. Năm 2016, sau khi đã có một con gái, cô tạm nghỉ để sinh con thứ hai. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi đang ở nhà chăm con và dõi theo đồng đội tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 2018, Huệ bắt đầu nhớ đường đua.

Khi con mới 4 tháng tuổi, Huệ trở lại tập luyện tại Đà Nẵng. Đến khi con được 10 tháng, cô được gọi lên đội tuyển quốc gia và đưa con theo trong giai đoạn tập huấn tại Hải Phòng. Gia đình và các đơn vị quản lý cũng tạo điều kiện để Huệ vừa chăm con vừa duy trì tập luyện. Nỗ lực ấy giúp cô trở lại đội hình thi đấu và tiếp tục giành huy chương bạc tại ASIAD 2018.

Huệ lập gia đình với Đặng Minh Huy, một VĐV từng thi đấu đua thuyền. Trong những giai đoạn cô tập huấn, thi đấu xa nhà, chồng và hai bên gia đình trở thành hậu phương để Huệ tiếp tục sự nghiệp. Theo chia sẻ của nữ tay chèo, có những năm tổng thời gian cô ở bên hai con chỉ khoảng hai tháng.

Giấc mơ Olympics

Nếu ASIAD là nơi Phạm Thị Huệ duy trì sự ổn định qua năm kỳ liên tiếp, Olympics lại là giấc mơ từng nhiều lần đến gần nhưng không thành. Cô từng đạt chuẩn dự Olympics Rio 2016 và Tokyo 2020 nhưng không thể góp mặt, do mỗi quốc gia chỉ có một suất và cô phải nhường cho đồng đội thi nội dung đôi.

Hai lần đạt chuẩn nhưng không thể thi đấu khiến giấc mơ Olympics của cô kéo dài thêm nhiều năm.

Năm 2024, ở tuổi 34, Huệ đứng thứ năm tại vòng loại Olympics khu vực châu Á với thành tích 7 phút 53 giây 08 và chính thức có suất đến Paris. Khi biết mình giành quyền dự Olympics, cô đứng dậy và hét lớn: "3 times qualified" (ba lần đạt chuẩn). Câu nói ngắn ấy tóm gọn hành trình 8 năm theo đuổi giấc mơ lớn nhất sự nghiệp.

Phạm Thị Huệ ở Olympic Paris 2024, kỳ Thế vận hội đầu tiên của cô sau hai lần đạt chuẩn nhưng lỡ hẹn. Ảnh: Phạm Thị Huệ/Facebook.

Tại Olympic Paris 2024, Phạm Thị Huệ, khi đó 34 tuổi và là VĐV lớn tuổi nhất của đoàn Thể thao Việt Nam, vượt qua vòng loại để vào tứ kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Cô về đích cuối nhóm tứ kết với thời gian 7 phút 56 giây 96, thành tích tốt nhất của cô trong năm 2024.

Sau cuộc đua, Huệ kể rằng chỉ khoảng 300 m sau khi xuất phát, cô đã biết mình ở nhóm cuối nhưng vẫn quyết định không bỏ cuộc.

Hai năm sau Olympics Paris, Huệ quay trở lại ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Lần này, ở tuổi 36, cô tiếp tục ngồi xuống chiếc thuyền, chèo 2.000 m và một lần nữa đại diện cho Việt Nam bước lên bục nhận huy chương.