Chân dung chàng trai giành nút bạc YouTube với gần 10 triệu lượt xem

Lê Chí Đăng Minh chia sẻ, anh xem đây là môi trường thực hành Marketing, giúp mình rèn luyện khả năng sản xuất nội dung, tìm hiểu hành vi khán giả và tiếp cận các công cụ truyền thông số.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh làm chuyên viên Marketing tại một hệ thống trường quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời theo học Thạc sĩ. Trong gần hai năm, lịch trình của Minh khá dày: Ban ngày làm việc, từ 18h đến 21h lên lớp, sau đó dành khoảng hai tiếng nghiên cứu luận văn. Anh vẫn duy trì sản xuất video hàng tuần.

Sinh năm 2002 tại TP. Hồ Chí Minh, Lê Chí Đăng Minh có ngoại hình trẻ trung. (Ảnh NVCC)

Khó khăn lớn nhất, theo Minh, là quản lý thời gian và khoảng cách kinh nghiệm với các học viên cùng khóa. Phần lớn học viên đã có nhiều năm làm việc, một số giữ vị trí quản lý doanh nghiệp, trong khi anh thuộc nhóm ít tuổi nhất lớp.

Để bổ sung kiến thức thực tế, Minh duy trì thói quen đọc tin tức báo chí hai lần mỗi ngày. Anh thường tìm hiểu nguyên nhân, bối cảnh và hướng giải quyết của các vấn đề kinh tế thay vì chỉ đọc để cập nhật. Điều này giúp anh tự tin hơn khi trao đổi với những học viên có nhiều kinh nghiệm.

Vừa qua, Lê Chí Đăng Minh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ở tuổi 24. Bên cạnh công việc Marketing, chàng trai sinh năm 2002 hướng đến mục tiêu trở thành Giám đốc Marketing trước tuổi 30.

Sinh năm 2002 tại TP. Hồ Chí Minh, Lê Chí Đăng Minh có ngoại hình trẻ trung và thường được bạn bè gọi bằng biệt danh hotboy Minh. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại UEH, anh quyết định học tiếp chương trình Thạc sĩ Kinh tế tại trường, thay vì chờ vài năm tích lũy kinh nghiệm rồi mới quay lại giảng đường.

Vừa qua, Lê Chí Đăng Minh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ở tuổi 24. (Ảnh NVCC)

Theo Minh, lựa chọn này xuất phát từ định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing. Anh muốn bổ sung kiến thức kinh tế, tư duy quản trị để từng bước chuyển từ vị trí chuyên môn sang vai trò điều hành.

“Tôi không nghĩ việc nâng cao học vị và tích lũy kinh nghiệm thực tế là hai con đường đối lập. Khi kỹ năng thực thi đã có nền tảng, tôi muốn hoàn thiện tư duy quản trị để tiếp cận các bài toán kinh doanh ở góc độ toàn diện hơn”, Minh nói.

Trong chương trình thạc sĩ, Minh thực hiện đề án “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại FPT Long Châu khu vực TP. Hồ Chí Minh”. Sau sáu tháng nghiên cứu, anh hoàn thành buổi bảo vệ luận văn. Đây là dấu mốc đáng nhớ, đặc biệt khi anh nhìn thấy niềm vui của cha mẹ.