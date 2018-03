Chân dung chàng MC đồng ý 'qua đêm' với quý bà vì tiền

Ở một tình huống trong Quý ông hoàn hảo, MC Anh Huy đồng ý 'qua đêm' với quý bà để có tiền chữa bệnh cho mẹ và trả nợ. Quyết định của Anh Huy gây tranh cãi. Nhiều người tò mò chàng MC này là ai?

Dân mạng đang phản ứng trái chiều về phần ứng xử của MC Anh Huy trong chương trình Quý ông hoàn hảo khi anh đồng ý "qua đêm" với quý bà để có tiền chữa bệnh cho mẹ và trả nợ: Dân Việt

Anh Huy cho rằng trong hình huống đưa ra, việc chấp nhập lời đề nghị của quý bà không có gì đáng trách. Ảnh: Dân Việt

Nam MC còn chia sẻ ngoài đời nếu bị dồn vào mức đường cùng anh mới chấp nhận, nhưng đây không phải là cách giả quyết hàng đầu của anh. Ảnh: FBNV

MC Anh Huy, tên đầy đủ Trần Anh Huy, sinh năm 1992, là một vũ công. Anh từng tham gia cuộc thi nhảy So you think you can dance 2012 và dừng chân ở top 20 chung cuộc. Ảnh: FBNV

Ngoài vai trò vũ công, Anh Huy còn là một MC. Chương trình gây ấn tượng nhất của anh đến nay là Bữa trưa vui vẻ. Ảnh: Saostar

Anh Huy cũng lấn sân diễn xuất. Anh đóng các sitcom “Mắt nai”, “Thần tượng tuổi 30”, tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc. Ảnh: Saostar

MC “Bữa trưa vui vẻ” còn góp mặt trong nhiều gameshow “Kỳ phùng địch thủ”, “Đại náo thành Takeshi”...Ảnh: cosmolife

Anh Huy đang hẹn hò MC Mù Tạt (Huyền Trang). Cặp đôi nên duyên khi dẫn chung chương trình “Bữa trưa vui vẻ”. Ảnh: Saostar

Anh Huy và Mù Tạt luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Trên trang cá nhân, cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau. Ảnh: Saostar

Vì đều còn rất trẻ và muốn tập trung cho sự nghiệp nên Anh Huy và Mù Tạt vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Ảnh: Thế giới trẻ

Xem clip "Trích đoạn gây tranh cãi của MC Anh Huy trong Quý ông hoàn hảo". Nguồn: Dân Việt

Thu Cúc