Chân dung CEO 37 tuổi giải cứu công ty đào Bitcoin ngập nợ trên bãi than phế thải

Ở tuổi 37, CEO Ben Gagnon đang dẫn dắt cuộc chuyển đổi toàn diện tại Bitfarms, từ doanh nghiệp khai thác Bitcoin thành nhà phát triển hạ tầng năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI. Ngày 1/4/2026, công ty đổi tên thành Keel Infrastructure và chuyển nơi đăng ký pháp nhân từ Canada sang Mỹ.

CEO 37 tuổi Ben Gagnon dẫn dắt Bitfarms chuyển đổi thành Keel Infrastructure, tập trung phát triển hạ tầng năng lượng cho AI. Ảnh: Fortune

Gagnon bắt đầu nhận ra hướng đi mới vào cuối năm 2023, khi cho rằng tài sản giá trị nhất của Bitfarms không nằm ở các hệ thống khai thác tiền số mà ở nguồn điện quy mô lớn do công ty kiểm soát.

Bước ngoặt đến vào tháng 3/2024, khi Core Scientific công bố kế hoạch cải tạo một cơ sở khai thác Bitcoin tại Austin, bang Texas thành trung tâm dữ liệu AI, sau đó cho CoreWeave thuê điện và cơ sở hạ tầng. Thỏa thuận này củng cố niềm tin của Gagnon rằng Bitfarms có thể áp dụng mô hình tương tự trên quy mô lớn.

Thời điểm đó, Bitfarms chìm trong bất ổn quản trị, giá cổ phiếu suy yếu và hội đồng quản trị phải tìm kiếm nhà lãnh đạo thứ ba trong vòng 5 năm. Sau khi Riot Platforms đưa ra đề nghị thâu tóm thù địch trị giá 930 triệu USD, tương đương 2,30 USD mỗi cổ phiếu, hội đồng quản trị Bitfarms bổ nhiệm Gagnon làm CEO vào tháng 7/2024. Ông sau đó góp phần dàn xếp một thỏa thuận, theo đó Riot được đề cử một thành viên hội đồng quản trị còn nhà đồng sáng lập Bitfarms rời hội đồng. Riot chấm dứt chiến dịch thâu tóm và về sau bán số cổ phần đang nắm giữ.

Chiến lược của Gagnon là đưa công ty rút hoàn toàn khỏi hoạt động khai thác Bitcoin, bán thiết bị và chuyển nguồn điện sang phục vụ AI cùng điện toán hiệu suất cao. Sau khi đổi tên, Keel hoạt động như một nhà phát triển hạ tầng thuần túy, cho khách hàng thuê các cơ sở đã được cấp điện thay vì tự mua GPU để cung cấp năng lực tính toán. Gagnon kỳ vọng các hợp đồng thuê dài hạn sẽ mang lại dòng tiền ổn định hơn so với hoạt động khai thác Bitcoin vốn nhiều biến động.

Con đường đến với lĩnh vực năng lượng của Gagnon bắt đầu từ tiền mã hóa. Ông lớn lên tại Hong Kong, tốt nghiệp ngành kinh doanh và kinh tế tại Trường Kinh doanh Kelley thuộc Đại học Indiana, sau đó lấy bằng thạc sĩ về an ninh máy tính và mạng tại Đại học Hong Kong.

Gagnon từng dựng một cơ sở khai thác Ethereum tại nhà bố mẹ của bạn gái, hiện là vợ ông, ở Đài Bắc. Sau vài tháng liên tục bị cảnh sát kiểm tra vì mức tiêu thụ điện bất thường, ông chuyển hoạt động sang Quảng Châu và vận hành tại đây trong 2 năm trước khi gia nhập Bitfarms vào năm 2019.

Tại Bitfarms, Gagnon từng tận dụng khí tự nhiên bị đốt bỏ tại các mỏ dầu hẻo lánh ở tỉnh Alberta, Canada để cung cấp điện cho những trung tâm khai thác Bitcoin dạng container. Kinh nghiệm khai thác nguồn năng lượng bị lãng phí giúp ông nhận ra tiềm năng của Stronghold Digital, doanh nghiệp sở hữu các địa điểm phát điện từ than phế thải tại bang Pennsylvania nhưng lâm vào cảnh nợ nần và tranh chấp pháp lý. Tháng 8/2024, chỉ một tháng sau khi Gagnon trở thành CEO, Bitfarms đạt thỏa thuận mua Stronghold với giá 175 triệu USD.

Keel cho biết đang kiểm soát 2,2 GW công suất điện đã được phê duyệt hoặc gần được phê duyệt. Công ty không đầu tư vào GPU mà tập trung phát triển đất, công trình, hệ thống điện và các hạ tầng thiết yếu khác, sau đó cho khách hàng thuê cơ sở đã sẵn sàng vận hành. Mô hình này giúp Keel tránh phải trực tiếp gánh chi phí phần cứng tính toán và hướng đến nguồn thu ổn định từ các hợp đồng thuê dài hạn.

Các dự án ưu tiên của Keel gồm Panther Creek và Sharon tại Pennsylvania, cùng một cơ sở sử dụng thủy điện ở Moses Lake, bang Washington. Những địa điểm này được lựa chọn nhờ khả năng tiếp cận nguồn điện lớn, yếu tố đang trở thành nút thắt quan trọng trong quá trình mở rộng hạ tầng AI. Tuy nhiên, thủ tục cấp phép môi trường vẫn là một trở ngại lớn đối với quá trình phát triển các dự án.

Dự án lớn nhất là khu Scrubgrass rộng khoảng 700 mẫu Anh gần Sharon, nơi Keel đang tìm cách 1 GW công suất điện. Công ty đã rút khỏi hoạt động khai thác Bitcoin nhưng chưa bắt đầu có doanh thu từ AI. Keel đã huy động gần 600 triệu USD thông qua trái phiếu chuyển đổi và thu về gần 300 triệu USD từ việc bán lượng Bitcoin nắm giữ. Sau khi Gagnon cho biết công ty sẽ không ký hợp đồng khách hàng nào trong năm 2026, cổ phiếu Keel giảm khoảng 20%, khiến vốn hóa thị trường còn khoảng 1,3 tỷ USD.