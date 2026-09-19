Chân dung các nhân sự vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động công tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng, cùng khát vọng và trí tuệ của gần 4 triệu người dân, thành phố Bắc Ninh sẽ tạo nên những bước kỳ tích phát triển mới.