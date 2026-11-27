6 đội thi vào Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.

Hành trình tìm hiểu pháp luật và lan tỏa ý thức sử dụng năng lượng hiệu quả

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 đã tạo sức lan tỏa rộng rãi sau 3 tuần triển khai Vòng Sơ khảo trực tuyến. Cuộc thi ghi nhận hơn 200.000 lượt thi đến từ hơn 1.000 đơn vị trên cả nước. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo tổ chức, đơn vị và công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đối với việc tìm hiểu các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu kiến thức pháp luật qua các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, Cuộc thi còn khuyến khích người tham gia vận dụng kiến thức vào thực tiễn học tập, sinh hoạt và công việc. Từ các hoạt động tuyên truyền tại trường học đến việc xây dựng video truyền thông, nhiều thông điệp và cách làm sáng tạo đã được lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Tiếp nối sức lan tỏa đó, Vòng Chung kết Cuộc thi năm nay quy tụ 6 đội thi đến từ các cơ sở giáo dục trên khắp cả nước. Mỗi đội mang một màu sắc, góc nhìn và thông điệp riêng, nhưng đều có chung tinh thần thượng tôn pháp luật, khát vọng sáng tạo và trách nhiệm lan tỏa lối sống xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả.

6 đội thi - 6 màu sắc và thông điệp riêng

SOLUS - Đại học Bách khoa Hà Nội: Tiết kiệm là truyền thống, hiệu quả là tương lai

Đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, đội thi SOLUS mang đến Cuộc thi góc nhìn về trách nhiệm sử dụng tài nguyên, với thông điệp: Dù tài nguyên có dồi dào đến đâu, sự lãng phí chưa bao giờ là lựa chọn.

Đội thi SOLUS - Đại học Bách khoa Hà Nội

Lấy cảm hứng từ hình ảnh ánh đèn đom đóm nhỏ bé trong ký ức thời chiến đến nguồn năng lượng mặt trời rực rỡ hôm nay, SOLUS thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo và thực tế của sinh viên Bách khoa. Đội thi không chỉ hướng đến việc tìm hiểu các quy định pháp luật mà còn mong muốn đưa kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào đời sống, gắn bài toán kinh tế với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Với thông điệp “Tiết kiệm là truyền thống - Hiệu quả là tương lai!”, SOLUS đặt mục tiêu lan tỏa tư duy sử dụng năng lượng thông minh, góp sức kiến tạo tương lai phát triển bền vững. Đội thi cũng mang theo niềm tự hào từ mái trường Bách khoa qua slogan “Đại học Bách khoa Hà Nội - Một tình yêu, Một tương lai”.

Luật trẻ EAUT - Trường Đại học Công nghệ Đông Á: Thượng tôn pháp luật, tiết kiệm năng lượng

Gồm 16 thành viên nhiệt huyết, đội thi Luật trẻ EAUT là sự kết hợp giữa sức trẻ của sinh viên ngành Luật và tinh thần đổi mới sáng tạo đặc trưng của Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Đội thi Luật trẻ EAUT - Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Đến với Vòng Chung kết, đội thi mong muốn đưa những quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở nên gần gũi, thiết thực hơn với cộng đồng. Với Luật trẻ EAUT, tiết kiệm năng lượng không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là chuẩn mực sống văn minh của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Bằng kiến thức pháp lý, tư duy sắc bén và tinh thần đoàn kết, 16 thành viên đặt mục tiêu thể hiện bản lĩnh, đồng thời lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong sử dụng năng lượng. “Luật trẻ EAUT - Thượng tôn pháp luật - Tiết kiệm năng lượng - Thắp sáng tương lai!” cũng chính là thông điệp mà đội thi lựa chọn xuyên suốt hành trình tham gia Cuộc thi.

HUIT-ECOLAW - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Tắt đi lãng phí, thắp sáng tương lai

Mang trong mình sức trẻ, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến, đội thi HUIT-ECOLAW đến từ Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh tham gia Cuộc thi với sự tự tin, đoàn kết và quyết tâm chinh phục thử thách.

Đội thi HUIT-ECOLAW - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Đội thi xác định năng lượng không chỉ là nguồn lực thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn là tài nguyên cần được sử dụng có trách nhiệm. Vì vậy, việc tìm hiểu và lan tỏa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy thay đổi hành vi sử dụng năng lượng.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng đổi mới, HUIT-ECOLAW kỳ vọng góp phần lan tỏa những hành động thiết thực, bắt đầu từ mỗi cá nhân, mỗi môi trường học tập và sinh hoạt. Slogan “Tuổi trẻ Công Thương - Tắt đi lãng phí - Thắp sáng tương lai!” thể hiện quyết tâm của đội thi trong việc góp sức xây dựng một tương lai phát triển bền vững.

XanhNETI - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp: Pháp luật vững vàng, hành động sẵn sàng

XanhNETI là tập hợp những sinh viên trẻ năng động, nhiệt huyết và giàu tinh thần trách nhiệm của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Cùng chung niềm đam mê tìm hiểu pháp luật và khát vọng đóng góp cho cộng đồng, đội thi hướng đến cách tiếp cận các quy định pháp luật bằng góc nhìn sáng tạo, gần gũi và gắn với thực tiễn đời sống.

Đội thi XanhNETI - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức pháp luật, XanhNETI đề cao tinh thần chủ động chuyển hóa nhận thức thành hành động thiết thực. Thông qua Cuộc thi, đội mong muốn lan tỏa kiến thức pháp luật hữu ích, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và góp phần xây dựng lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng.

“Pháp luật vững vàng - Hành động sẵn sàng - Tương lai tỏa sáng” là slogan thể hiện định hướng và quyết tâm của XanhNETI. Với đội thi, hiểu đúng quy định pháp luật cần đi cùng hành động cụ thể, qua đó đóng góp vào mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.

E-NOVATORS - Trường Đại học Giao thông Vận tải: Hành động hôm nay, xanh ngay từ bây giờ

Mang theo sức trẻ, tư duy đổi mới và bản lĩnh của sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, E-NOVATORS đến với Cuộc thi bằng tinh thần sẵn sàng chinh phục và lan tỏa lối sống xanh.

Tên gọi E-NOVATORS là sự kết hợp giữa “Energy” (Năng lượng) và “Innovators” (Những người tiên phong sáng tạo), thể hiện khát vọng ứng dụng tri thức và các giải pháp thông minh để tối ưu hóa nguồn năng lượng trong học tập, đời sống cũng như lĩnh vực giao thông - vận tải bền vững.

Đội thi E-NOVATORS - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Bên cạnh những ý tưởng sáng tạo, đội thi đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, xem việc hiểu đúng và thực thi nghiêm túc các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Với slogan “Hành động hôm nay - Xanh ngay từ bây giờ”, E-NOVATORS hướng tới lan tỏa tinh thần chủ động, đổi mới và trách nhiệm trong sử dụng năng lượng. Đội thi kỳ vọng những giải pháp thông minh cùng ý thức tuân thủ pháp luật sẽ góp phần thúc đẩy giao thông - vận tải bền vững và lối sống xanh.

Mặt Trời - Trường Đại học Điện lực: Pháp luật đồng hành, năng lượng bền vững

Đến từ Trường Đại học Điện lực - nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng nước nhà, đội thi Mặt Trời mang đến Cuộc thi nguồn năng lượng tích cực, sự nhiệt huyết và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ.

Lấy cảm hứng từ nguồn năng lượng tái tạo vô tận của tự nhiên, Mặt Trời thể hiện khát vọng chinh phục tri thức, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực điện và năng lượng xanh. Đồng thời, đội thi đề cao ý thức thượng tôn pháp luật của thế hệ sinh viên thời đại mới, xem sự am hiểu pháp luật là nền tảng quan trọng để phát triển ngành năng lượng an toàn và hiệu quả.

Đội thi Mặt Trời - Trường Đại học Điện lực

Thông qua sân chơi này, Mặt Trời mong muốn giao lưu, học hỏi, lan tỏa nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Thông điệp “Pháp luật đồng hành - Năng lượng bền vững - Điện xanh, nắng sạch - Bừng sáng tương lai!” cũng thể hiện rõ định hướng và quyết tâm của đội thi.

Mỗi đội thi mang một màu sắc, cách tiếp cận và thông điệp riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần tìm hiểu, thực thi pháp luật và lan tỏa ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Với sự chuẩn bị của 6 đội thi, Vòng Chung kết ngày 1/12/2026 hứa hẹn là dịp để các sinh viên thể hiện kiến thức, bản lĩnh, khả năng sáng tạo và tinh thần đồng đội. Đội thi nào sẽ tạo được dấu ấn nổi bật và chinh phục ngôi vị Quán quân Cuộc thi năm 2026? Câu trả lời sẽ có tại chặng tranh tài cuối cùng.