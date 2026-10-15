Chân dung 34 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Theo đó, đây là kỳ đại hội đầu tiên của Phật giáo các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra giai đoạn hoạt động mới của các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành trên cả nước.

Khởi đầu từ Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM diễn ra trong hai ngày 4, 5-4-2026, được Trung ương Giáo hội chọn làm đại hội điểm và kết thúc là Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào ngày 14, 15-10, tiến trình tổ chức đại hội cấp tỉnh, thành phố đã hoàn tất sau hơn 6 tháng triển khai.

Trước đó, ngày 13-10, Trung ương Giáo hội cũng đã chuẩn y Thượng tọa Thích Thông Đạo đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Chúc Tín làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Phật giáo thành phố sau khi Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự viên tịch.

Theo thống kê của Báo Giác Ngộ, trong số 34 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, sinh năm 1950, là vị có tuổi đời cao nhất.

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, sinh năm 1980, là vị trẻ tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ này. Hai vị Trưởng ban Trị sự tiếp theo có tuổi đời trẻ là Đại đức Thích Thanh Quang (Hưng Yên) và Đại đức Thích Minh Đức (Sơn La), cùng sinh năm 1979.

Nhân dịp hoàn tất Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, Báo Giác Ngộ giới thiệu chân dung 34 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố của cả nước (từ cực Bắc đến cực Nam):

Hòa thượng Thích Gia Quang, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Thanh Đường, kế nhiệm Hòa thượng Thích Gia Quang

Hòa thượng Thích Thanh Huân, kế nhiệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Hòa thượng Thích Thanh Điện, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Đức Thiện, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Quảng Truyền, tái nhiệm

Đại đức Thích Minh Đức, kế nhiệm Hòa thượng Thích Thanh Quyết

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Thanh Phụng, tái nhiệm

...

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, tái nhiệm

Đại đức Thích Thanh Quang, kế nhiệm Hòa thượng Thích Thanh Hiện

Hòa thượng Thích Quảng Hà, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Tâm Chính, kế nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Định

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, kế nhiệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, kế nhiệm Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Huệ Phước, kế nhiệm Hòa thượng Thích Khế Chơn

...

Thượng tọa Thích Thông Đạo, kế nhiệm Hòa thượng Thích Phước Minh tân viên tịch

Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Tâm Mãn, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Nguyên Minh, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trung ương Giáo hội công cử

Hòa thượng Thích Minh Nhật, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Huệ Khai, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Quảng Tâm, tái nhiệm

Hòa thượng Thích Lệ Trang, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, tái nhiệm

...

Hòa thượng Thích Thiện Thống, tái nhiệm

Hòa thượng Thạch Sok Xane, tái nhiệm

Hòa thượng Đào Như, tái nhiệm

Thượng tọa Thích Giác Nghi, kế nhiệm Hòa thượng Thạch Hà