Chân dung 34 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031
Hôm nay, 15-10-2026, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp. Như vậy 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn tất việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, đây là kỳ đại hội đầu tiên của Phật giáo các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra giai đoạn hoạt động mới của các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành trên cả nước.
Khởi đầu từ Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM diễn ra trong hai ngày 4, 5-4-2026, được Trung ương Giáo hội chọn làm đại hội điểm và kết thúc là Đại hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào ngày 14, 15-10, tiến trình tổ chức đại hội cấp tỉnh, thành phố đã hoàn tất sau hơn 6 tháng triển khai.
Trước đó, ngày 13-10, Trung ương Giáo hội cũng đã chuẩn y Thượng tọa Thích Thông Đạo đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Chúc Tín làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Phật giáo thành phố sau khi Hòa thượng Thích Phước Minh, Trưởng ban Trị sự viên tịch.
Theo thống kê của Báo Giác Ngộ, trong số 34 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, sinh năm 1950, là vị có tuổi đời cao nhất.
Thượng tọa Thích Tâm Chính, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, sinh năm 1980, là vị trẻ tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ này. Hai vị Trưởng ban Trị sự tiếp theo có tuổi đời trẻ là Đại đức Thích Thanh Quang (Hưng Yên) và Đại đức Thích Minh Đức (Sơn La), cùng sinh năm 1979.
Nhân dịp hoàn tất Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, Báo Giác Ngộ giới thiệu chân dung 34 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố của cả nước (từ cực Bắc đến cực Nam):
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Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chan-dung-34-vi-truong-ban-tri-su-ghpgvn-cac-tinh-thanh-pho-nhiem-ky-2026-2031-post81307.html