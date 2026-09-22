Chân dung 3 ngôi sao mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam ở ASIAD 2026

Đội kata đồng đội nữ Việt Nam vừa giành HCV ASIAD. Từ trái qua, lần lượt là Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi. Ảnh: Bùi Lượng.

Tại nhà thi đấu Toyohashi (Aichi, Nhật Bản) chiều 22/9, ba VĐV Việt Nam trình diễn bài quyền Tomari Bassai và nhận điểm số cao hơn Iran từ cả 5 trọng tài. Chiến thắng 5-0 giúp Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026.

Đáng chú ý, đội hình ấy không còn nguyên vẹn so với kỳ ASIAD trước. Chỉ Ngọc Trâm tiếp tục góp mặt. Hai vị trí còn lại thuộc về Ngọc Nhi và Thu Uyên, những gương mặt trẻ đã trưởng thành qua quá trình thi đấu và tập luyện cùng các đàn chị.

Tấm huy chương vàng tại Nhật Bản vì thế không chỉ là một lần bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đó còn là dấu mốc cho thấy câu chuyện vàng của kata nữ Việt Nam đang được viết tiếp bởi một thế hệ mới.

Nguyễn Ngọc Trâm - người giữ lại ký ức Hàng Châu

Trong ba cô gái vừa mới giành huy chương vàng, chính Ngọc Trâm là cái tên có nhiều kinh nghiệm nhất. Tại ASIAD 19 năm 2023, Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên giành HCV kata đồng đội nữ. Ba năm sau, Trâm vẫn còn đó, nhưng hai vị trí bên cạnh cô đã được trao cho Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Sinh năm 2002 tại Hà Nội, con đường đến với karate của Trâm cũng bắt đầu từ một lựa chọn rất giản dị. Cô bén duyên với võ thuật từ nhỏ vì muốn rèn luyện sức khỏe, nhưng ban đầu bố mẹ không muốn con gái theo thể thao, đặc biệt là võ thuật.

Ngọc Trâm phải thuyết phục gia đình trong một thời gian dài mới được tập luyện. Từ cô bé ấy, nữ võ sĩ sinh năm 2002 đã có hơn 15 năm gắn bó với karate và trở thành một trong những VĐV chủ lực của karate nữ Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Trâm Là một trong những VĐV hay nhất của karate Việt Nam hiện tại. Ảnh: AKF.

Năm 2025, Ngọc Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Thị Phương giành HCV kata đồng đội nữ tại giải vô địch châu Á ở Uzbekistan. Việt Nam đạt 42,10 điểm, vượt Trung Quốc (41,70 điểm), qua đó trở lại ngôi vô địch châu lục ở nội dung này sau 10 năm. Bên cạnh đó, Ngọc Trâm còn giành huy chương đồng cá nhân tại giải đấu.

Cùng năm, Ngọc Trâm tiếp tục cùng Thu Uyên và Ngọc Nhi góp mặt trong đội hình giành HCV kata đồng đội nữ tại SEA Games 33. Sang năm 2026, bộ ba tiếp tục vô địch Đông Nam Á sau khi thắng Thái Lan 5-0 ở chung kết.

Nhưng có lẽ những khoảnh khắc gắn với gia đình mới cho thấy một mặt khác của nữ võ sĩ đã quen với những sân đấu lớn. Tại giải vô địch karate Đông Nam Á 2026 trên sân nhà, Ngọc Trâm từng nói với mẹ trước cuộc thi rằng cô sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất để làm quà. Sau đó, cô giành HCV và mang huy chương về tặng mẹ như lời hứa.

HLV Đỗ Thị Thu Hà (HLV đội karate Việt Nam tại ASIAD) từng đánh giá Trâm có chuyên môn tốt, tích lũy nhiều kinh nghiệm qua các giải đấu và biết phát huy sở trường ở kata. Bản thân Ngọc Trâm cũng từng nhấn mạnh yếu tố tinh thần có thể quyết định thành bại trong từng kỹ thuật của bài quyền. Với cô, những thành tích đã có không phải lý do để dừng lại mà là nền tảng cho quá trình tiếp tục hoàn thiện.

Ngọc Nhi, Thu Uyên - thế hệ mới của Karate Việt Nam

Nếu Ngọc Trâm là cầu nối đội hình hiện tại với kí ức ASIAD Hàng Châu, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên cho thấy quá trình chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp đã được bắt đầu từ nhiều năm trước.

Bùi Ngọc Nhi sinh năm 2007, trưởng thành từ môi trường thể thao Hà Nội. Khi mới 16 tuổi, cô đã có những huy chương quốc tế đầu tiên ở giải trẻ châu Á. Chính Ngọc Nhi từng chia sẻ những thành tích ấy là nguồn khích lệ tinh thần quan trọng, tiếp thêm động lực cho quá trình phát triển sau đó.

Bùi Ngọc Nhi nhận thưởng sau màn trình diễn tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Trước ASIAD, Ngọc Nhi chưa được biết tới quá nhiều. Bước ngoặt đến vào năm 2025 khi Ngọc Nhi được trao cơ hội thi đấu cùng những đàn chị Nguyễn Ngọc Trâm và Nguyễn Thị Phương tại giải vô địch châu Á. Cùng Hoàng Thị Thu Uyên, đội Việt Nam giành HCV kata đồng đội nữ với 42,10 điểm, đánh dấu lần đầu sau 10 năm Việt Nam trở lại ngôi cao nhất châu lục ở nội dung này.

Đến ASIAD 20, Ngọc Nhi tiếp tục có dấu ấn riêng. Ở nội dung kata cá nhân, cô thua 0-5 trước Maho Ono của Nhật Bản ngay trận đầu tiên. Sau đó, nữ võ sĩ sinh năm 2007 thắng Choi Haeun của Hàn Quốc 5-0 rồi vượt qua Leong Wai Yee Shannon của Singapore 4-1 để giành huy chương đồng. Maho Ono, người đánh bại Nhi ở trận đầu, sau đó giành HCV.

Tấm huy chương đồng giúp Nhi trở thành nữ võ sĩ Việt Nam thứ hai giành huy chương ASIAD ở kata cá nhân, sau Nguyễn Hoàng Ngân. HLV Đỗ Thị Thu Hà từng nhận xét cô là VĐV chăm chỉ, nhạy bén và cầu tiến.

Sau dấu ấn cá nhân, Ngọc Nhi chỉ có một ngày nghỉ trước khi trở lại cùng Ngọc Trâm và Thu Uyên tranh tài ở nội dung đồng đội. Ba người từng cùng nhau giành HCV châu Á năm 2025 và vô địch Đông Nam Á 2026, trước khi có một tháng tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho ASIAD.

Hoàng Thị Thu Uyên (áo trắng thứ 2 từ bên trái) cùng các đồng đội sau khi bảo vệ thành công tấm HCV tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Với Hoàng Thị Thu Uyên, cô cũng đã đi cùng Nhi từ tuyến trẻ lên đội tuyển karate Việt Nam. Hai VĐV từng cùng góp mặt trong đội hình kata trẻ Việt Nam, trước khi tiếp tục sát cánh ở đội tuyển quốc gia.

Ngày 22/9, bộ ba Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên lần lượt vượt qua Nepal, Đài Loan (Trung Quốc) và Iran với cùng tỷ số 5-0 để giành HCV cho đoàn Việt Nam.

Ba năm sau ngày Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên làm nên lịch sử ở Hàng Châu, một đội hình khác của Việt Nam lại xuất hiện trên bục cao nhất tại ASIAD 2026.