Cán bộ Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh kịp thời phối hợp Công an phường Bắc Hồng Lĩnh giúp bà Hường thoát bẫy lừa đảo.

Chiều 20-11, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh đã kịp thời phối hợp với Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh - BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp bà Trần Thị Hường (1965, trú phường Nam Hồng Lĩnh) không bị chiếm đoạt 165 triệu đồng.

Trước đó, bà Hường nhận được tin nhắn qua Messenger từ tài khoản của con trai đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, đề nghị chuyển tiền gấp để giải quyết công việc. Do tin tưởng và lo lắng cho con, bà Hường đã tìm cách chuyển số tiền 165 triệu đồng theo yêu cầu.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, cán bộ Phòng giao dịch BIDV Hồng Lĩnh đã phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh kiên trì giải thích, khuyến cáo bà Hường tạm dừng giao dịch, đồng thời liên hệ người thân để xác minh thông tin.

Qua trao đổi, con trai bà Hường xác nhận không nhờ mẹ chuyển tiền; còn tài khoản Messenger của con trai bà Hường đã bị các đối tượng xấu chiếm quyền sử dụng, giả danh để nhắn tin lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác, trách nhiệm và phối hợp kịp thời giữa lực lượng công an với cán bộ ngân hàng, vụ việc đã được ngăn chặn trước khi bà Hường chuyển tiền cho các đối tượng.

Tương tự, Công an xã Đức Lập cũng vừa phối hợp với nhân viên Bưu điện xã Đức Lập kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 170 triệu đồng qua mạng xã hội.

Theo đó, ngày 17-11, bà V.T.P (1969, trú xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) đến Bưu điện xã Đức Lập (Lâm Đồng) làm thủ tục chuyển 170 triệu đồng. Nhận thấy bà P. có biểu hiện lo lắng bất thường nên nhân viên Bưu điện xã Đức Lập nghi vấn khách hàng bị lừa đảo nên điện báo Công an xã Đức Lập phối hợp xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Lập đã khẩn trương xác minh, mời bà P. đến trụ sở làm việc. Qua trao đổi, bà P. cho biết, khoảng tháng 10-2026, thông qua mạng xã hội, bà quen biết một người đàn ông tự giới thiệu tên Kpelumi A.K.P, đang sinh sống và làm việc tại Đức. Sau một thời gian nhắn tin, gọi điện tạo dựng lòng tin, người này hứa hẹn sẽ đến Việt Nam thăm và tặng bà nhiều tài sản có giá trị.

Công an xã Đức Lập kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 170 triệu đồng nhắm vào bà P.

Đến đầu tháng 11-2026, một người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện cho bà P. để thông báo người bạn ở Đức của bà đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang bị tạm giữ. Người này yêu cầu bà chuyển 170 triệu đồng để làm thủ tục bảo lãnh. Do lo lắng và thiếu cảnh giác, bà P. đã đến Bưu điện xã Đức Lập để chuyển tiền theo yêu cầu. Rất may, nhờ sự cảnh giác của nhân viên Bưu điện xã Đức Lập và sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an xã đã ngăn chặn được vụ lừa đảo nói trên.

Qua 2 vụ việc trên cho thấy, dù thủ đoạn lừa đảo khác nhau nhưng cả hai trường hợp, người dân đều rơi vào trạng thái tâm lý bị chi phối mạnh, chỉ tập trung vào việc chuyển tiền nhanh nhất có thể để hỗ trợ con cái hoặc giải quyết rắc rối cho người quen. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác của cán bộ ngân hàng, nhân viên bưu điện và sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an cơ sở đã nhanh chóng chặn đứng các vụ lừa đảo.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không vội tin, không vội thực hiện theo yêu cầu được nhắn từ tài khoản mạng xã hội của người thân đang ở nước ngoài với lý do cần tiền gấp; người dân phải trực tiếp trao đổi với người thân qua các kênh liên lạc độc lập để kiểm chứng. Đặc biệt, không dễ dãi tin vào các mối quan hệ qua mạng xã hội, nhất là những tài khoản tự xưng đang sinh sống ở nước ngoài kèm theo lời hứa hẹn gửi quà, tặng tài sản giá trị.

Bên cạnh đó, người dân cần hết sức thận trọng trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước thông báo người quen vi phạm pháp luật, bị tạm giữ và yêu cầu chuyển tiền để bảo lãnh, chứng minh tài chính hay giải quyết thủ tục… Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nhận được những yêu cầu chuyển tiền bất thường, người dân cần dừng ngay giao dịch, chủ động tham khảo ý kiến người thân hoặc liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được xác minh, hỗ trợ.