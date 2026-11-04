Chân dung 2 'người hùng' lao xuống sông cứu nam sinh chìm dưới dòng nước ở Hà Tĩnh

Sáng 4/11, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết trên VTC News, địa phương đang lên kế hoạch biểu dương hai công dân có hành động dũng cảm cứu nam sinh bị đuối nước.

Theo thông tin từ Truyền hình Hà Tĩnh, hai người tham gia cứu em học sinh là anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, trú tại thôn Mỹ Tân) và anh Trần Đình Trọng (SN 1992, trú tại thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh).

Phát hiện em nhỏ đang gặp nguy hiểm, cả hai không ngần ngại lao xuống dòng nước, bơi ra tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nhờ sự nhanh trí, dũng cảm và hành động kịp thời của hai anh, em học sinh đã may mắn được cứu sống.

Theo báo Đại biểu Nhân dân, kể lại giây phút cứu người, anh Nguyễn Xuân Hải cho biết, khi hai người tiếp cận khu vực nạn nhân gặp nạn thì người này đã chìm dưới nước. Anh Hải nhiều lần lặn xuống tìm kiếm nhưng chưa thấy. Rất may, anh Trọng sau đó đã tìm được nạn nhân và cùng đưa lên bờ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 5 phút.

Anh Nguyễn Xuân Hải và anh Trần Đình Trọng không ngần ngại bơi ra cứu cháu bé. Ảnh từ clip.

“Sau khi được đưa lên bờ, nạn nhân vẫn còn khá tỉnh táo, có thể nói chuyện, cho biết mình là học sinh cấp 2, nhớ được tên bố mẹ và nơi ở”, anh Hải kể.

Theo anh Hải, thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có một số người chứng kiến nhưng do không biết bơi nên không ai dám xuống nước cứu giúp. Bản thân anh biết bơi nên khi phát hiện có người gặp nạn, anh chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng cứu người.

Trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Xuân Mến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Thượng xác nhận, hai thanh niên tham gia cứu người đều là công dân trên địa bàn, trong khi nạn nhân là người xã Kỳ Lạc.