Chấn động: Lời khai của bà nội sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất cho thấy, sau 2 ngày tích cực vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định nghi phạm hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa chính là bà nội của nạn nhân.

Theo đó, danh tính người này là Phạm Thị Xuân (SN 1952). Thời gian qua, bà Xuân ở cùng với vợ chồng con trai là Lê Hữu Thuận (SN 1980, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để giúp đỡ trông nom các cháu.

Nguồn tin của báo Người Đưa Tin được biết, ngày 25/11 gia đình anh Thuận trình báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi thì đến chiều ngày 27/11, khi tổ công tác đặc biệt của bộ Công an vào Thanh Hóa phối hợp, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm.

Căn cứ vào những dấu vết để lại hiện trường và những mâu thuẫn trong lời kể của bà nội cháu bé, cảnh sát đã triệu tập bà Xuân để đấu tranh, làm rõ.

Sau một hồi quanh co, trước những bằng chứng xác đáng mà cơ quan công an đưa ra, bà Xuân đã cúi đầu khai nhận, thực chất không hề có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra. Toàn bộ câu chuyện trên là do bà dàn dựng và hung thủ hại cháu bé chính là bà ta.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ bà Xuân.

Về nguyên nhân vì sao người đàn bà này nhẫn tâm hại chính cháu mình, bước đầu, bà Xuân khai rằng, do mê muội, tin vào lời thầy bói “phán” nếu cháu gái sống thì bà sẽ tử vong và ngược lại. Chính vì thế, bà Xuân đã nghĩ cách để hại cháu nội.

Khu vực bãi rác, nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Như đã đưa tin, theo trình báo của gia đình anh Lê Hữu Thuận, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn thì khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà anh Thuận đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Gia đình cháu bé phản ánh, nghi can là một đôi nam nữ bịt mặt, đi xe máy, đã xông vào nhà anh Thuận, dùng dao uy hiếp và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội của bé rồi tẩu thoát.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong ngôi nhà chỉ có chị Huyền đang làm việc dưới bếp và bà nội đang bế cháu, còn anh Thuận đi đón con trai đầu học lớp 3.

Toàn bộ diễn biến vụ việc như trên chủ yếu dựa vào lời kể của bà Xuân (bà nội cháu bé), ngoài ra không có nhân chứng nào chứng kiến vụ bắt cóc.

Đến gần trưa ngày 27/11, một công nhân phân loại rác ở bãi rác trung tâm thị xã Bỉm Sơn phát hiện thi thể cháu bé ở trong bao tải nên đã báo công an. Bãi rác này cách nhà cháu khoảng 12km. Bao tải chứa thi thể bé được xe của môi trường đem đến đổ tại đây.

Theo nguồn tin PV thu thập được, đến thời điểm này, lực lượng của bộ Công an đã bàn giao lại đối tượng cũng như các tài liệu, chứng cứ liên quan cho Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vụ án.

