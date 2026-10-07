Chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành ở người cao tuổi: Thách thức lớn cho thực hành lâm sàng

Chương trình nằm trong hoạt động đào tạo liên tục, thu hút đông đảo nhân viên y tế đến từ Bệnh viện C Đà Nẵng cùng nhiều cơ sở y tế trên địa bàn miền Trung- Tây Nguyên.

Hội thảo với sự tham gia đồng chủ tọa và báo cáo bởi hai chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch: GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung và GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Thách thức lâm sàng trong điều trị bệnh mạch vành lão khoa

Quang cảnh Hội thảo

TS.BS. Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng nhấn mạnh, bệnh động mạch vành (bao gồm Hội chứng vành cấp và Hội chứng vành mạn) ở người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, suy tim và tàn phế, đặt ra nhiều thách thức lớn cho thực hành lâm sàng.

Đặc điểm lâm sàng vô cùng phức tạp ở bệnh nhân cao tuổi: Triệu chứng không điển hình như Thiếu máu cục bộ cơ tim thường biểu hiện như khó thở, mệt mỏi, lú lẫn cấp thay vì đau ngực rõ rệt.

Giải phẫu phức tạp: Tổn thương mạch máu vôi hóa nặng nhiều nhánh.

Bệnh đồng mắc và suy kiệt: Gánh nặng đa bệnh lý đi kèm (đái tháo đường, suy thận mạn, COPD) và tình trạng suy kiệt (Frailty).

Do đó, việc cập nhật liên tục các hướng dẫn lâm sàng quốc tế mới nhất, ứng dụng công nghệ can thiệp tiên tiến và chuẩn hóa phác đồ phục hồi chức năng tim mạch toàn diện được xem là chìa khóa then chốt nhằm tối ưu hóa kết quả điều trị, bảo tồn độc lập chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

"Bệnh viện hướng tới chiến lược cá thể hóa, chỉ định can thiệp có chọn lọc và tối ưu hóa điều trị nội khoa toàn diện bám sát các cập nhật guideline quốc tế. Việc chỉ định phẫu thuật bắc cầu mạch vành (CABG) phải tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo; kiên quyết hạn chế tình trạng lạm dụng đặt stent (đặt stent quá tay), đồng thời luôn phải đề cao bài toán kinh tế y tế nhằm mang lại hiệu quả điều trị cao nhất với chi phí hợp lý nhất cho người bệnh", TS.BS. Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng chỉ rõ.

Các báo cáo khoa học mang tính chuyên sâu và thực tiễn cao

Hội thảo đã lắng nghe và thảo luận 5 báo cáo khoa học mang tính chuyên sâu và thực tiễn cao gồm:

Báo cáo “Tái tưới máu cá thể hóa theo khuyến cáo ESC/ACC” của GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh đã hệ thống hóa các chỉ định PCI, CABG và OMT, đồng thời nhấn mạnh việc cân nhắc đa chiều giữa lợi ích giải phẫu, nguy cơ thủ thuật và nguyện vọng của bệnh nhân cao tuổi.

GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh phát biểu tại Hội thảo

“Định nghĩa Toàn cầu Nhồi máu cơ tim (NMCT) lần 5” của TS.BS. Hoàng Phương thì phân tích những điểm mới công bố tháng 8/2026, bao gồm việc phân loại 3 nhóm NMCT theo cơ chế, phân biệt rõ NMCT với tổn thương cơ tim cấp, áp dụng hs-cTn theo giới tính và chuẩn hóa mã hóa ICD-11.

Báo cáo “Đột phá can thiệp tổn thương vôi hóa nặng” của GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến giới thiệu chiến lược sửa soạn tổn thương (Plaque Modification) cá thể hóa dưới hướng dẫn IVUS/OCT thông qua các kỹ thuật như bóng cắt, khoan xoay Rotablator, sóng xung kích IVL và giải pháp phối hợp ROTA-Tripsy.

Báo cáo “Can thiệp mạch vành lão khoa & Đánh giá thang điểm suy kiệt CFS” của BS.Phạm Tấn Hoàng Long phân định rõ tuổi lịch và tuổi sinh học, bắt buộc đánh giá thang điểm suy kiệt (CFS) và chia sẻ dẫn chứng thực tế về việc can thiệp cấp cứu thành công 100% ở bệnh nhân STEMI từ 75 tuổi trở lên tại Việt Nam.

Hay báo cáo “Phục hồi chức năng tim mạch toàn diện FITT-VP & CPET” của TS.BSCKII Nguyễn Tấn Dũng khẳng định vai trò của việc điều trị chuẩn bắt buộc (Chỉ định Nhóm I, Mức A - ESC 2026) giúp giảm 31% tử vong. Báo cáo cũng giới thiệu chi tiết khung kê đơn FITT-VP, phân vùng VT1/VT2 qua CPET và quy trình tự động trên hệ thống EMR.

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến – Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thảo luận tại Hội thảo

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều tình huống lâm sàng thực tế như: Lựa chọn chiến lược can thiệp ở bệnh nhân cao tuổi và đánh giá cân bằng lợi ích – nguy cơ. Xử trí tổn thương động mạch vành vôi hóa phức tạp. Quản lý và phục hồi chức năng toàn diện sau can thiệp.

Sau phiên chuyên môn, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra đánh giá (Post-test) và cấp chứng nhận đào tạo y khoa liên tục (CME) cho các đại biểu tham dự.

Năng lực chẩn đoán và can thiệp tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng hiện nay đã trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại hỗ trợ chẩn đoán, đánh giá sinh lý tổn thương nhằm lựa chọn chiến lược can thiệp tối ưu. Trung tâm Tim mạch Bệnh viện C Đà Nẵng là cơ sở uy tín tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch cho người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên với hệ thống trang thiết bị tiên tiến:

Hệ thống chẩn đoán và theo dõi: Monitor theo dõi huyết động, máy siêu âm tim 4D, máy siêu âm tim cấp cứu tại giường, 06 hệ thống Holter điện tim, 03 máy phá rung hai chiều.

Hội thảo đã lắng nghe và thảo luận 5 báo cáo khoa học mang tính chuyên sâu và thực tiễn cao

Hệ thống Can thiệp và cấp cứu cao cấp nhu: hệ thống DSA thế hệ mới chụp mạch số hóa xóa nền, máy siêu âm nội mạch (IVUS), hệ thống bóng đối xung động mạch chủ (IABP) hỗ trợ sốc tim, hệ thống thăm dò điện sinh lý và đốt điện điều trị rối loạn nhịp.

Đặc biệt, Trung tâm chú trọng phát triển cấp cứu và can thiệp mạch vành, đáp ứng yêu cầu xử trí kịp thời hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim và các biến chứng nặng. Sự kết hợp chặt chẽ giữa Cấp cứu, Hồi sức và Tim mạch can thiệp giúp rút ngắn thời gian tái tưới máu, tối ưu hóa hiệu quả điều trị cho người bệnh nguy kịch.

Kết thúc chương trình hội nghị, TS.BSCKII. Nguyễn Tấn Dũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Tim mạch Việt Nam cùng các báo cáo viên và khẳng định Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư về nhân lực, trang thiết bị và hoàn thiện quy trình phối hợp đa chuyên khoa (Geriatric Heart Team), giữ vững vị thế là Trung tâm Tim mạch uy tín hàng đầu tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên.