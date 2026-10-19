Chẩn đoán sớm giúp tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân ung thư vú có thể lên đến 90%

Các đại biểu chính thức phát động Tháng nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư vú “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2026 (Ảnh THANH HẢI)

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Roche Pharma Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng nâng cao nhận thức về phòng, chống ung thư vú “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2026.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, đây là hoạt động hưởng ứng Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú thế giới và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026).

Với thông điệp “Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp”, ban tổ chức mong muốn mang lại một cách nhìn mới, kêu gọi phụ nữ biết yêu bản thân, chủ động thực hiện định kỳ thói quen tầm soát ung thư vú.

Các đại biểu tham gia lễ phát động. (Ảnh PHAM KIÊN)

Chiến dịch năm nay cũng hưởng ứng Kế hoạch hành động quốc gia về Phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 do Bộ Y tế ban hành với hai mục tiêu là nâng cao nhận thức cộng đồng và mở rộng độ bao phủ sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú, thông qua các hoạt động truyền thông và khám tầm soát miễn phí cho phụ nữ nguy cơ cao. Kế hoạch Hành động quốc gia đưa ra mục tiêu đến năm 2035: 60% ca ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm; phụ nữ có dấu hiệu nghi ngờ được chẩn đoán xác định trong vòng 60 ngày và 80% người bệnh ung thư vú hoàn thành liệu trình điều trị…

Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình năm nay, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức “Diễn đàn bệnh nhân ung thư vú” nhằm giúp người bệnh ung thư vú cập nhật và hiểu đúng về các phương pháp điều trị bệnh, đồng thời cũng là dịp để nhân viên y tế và người bệnh gặp gỡ, sẻ chia kinh nghiệm và động viên người bệnh, giúp người bệnh phục hồi trong hoặc sau quá trình điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, chương trình “Tóc cho người bệnh ung thư” vẫn luôn được duy trì dành tặng mái tóc đẹp cho các nữ chiến binh đang điều trị ung thư tìm lại sự tự tin và nụ cười rạng rỡ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Burak Pekmezci, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam cho rằng, việc nâng cao nhận thức và tầm soát định kỳ có thể thay đổi cục diện điều trị ung thư vú. Roche cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài của ngành y tế Việt Nam, để mỗi chẩn đoán thực sự trở thành một cơ hội cho một người phụ nữ Việt Nam.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại lễ phát động. (Ảnh THANH HẢI)

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ: hiện nay căn bệnh ung thư đang trở thành gánh nặng lớn của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ung thư vú là bệnh ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Theo thống kê từ GLOBOCAN năm 2024, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.711 ca ung thư vú mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Đáng lo ngại hơn, tại Việt Nam hiện nay, ung thư vú đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hơn nữa, do yếu tố tâm lý nên nhiều phụ nữ còn e ngại, trì hoãn việc khám sàng lọc để phát hiện sớm bệnh ung thư vú. Còn rất nhiều chị em tới bệnh viện thăm khám ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kém.

Vì vậy, việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu được phát hiện sớm, tỉ lệ chữa khỏi có thể lên đến 90%, cùng với đó chi phí và hiệu quả điều trị cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Điều trị bệnh ung thư vú hiện nay đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và kết hợp với các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và thực tế đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị ung thư vú.

Trong kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035, Bộ Y tế xác định các giải pháp trọng tâm về truyền thông nâng cao nhận thức, mở rộng sàng lọc, phát hiện sớm, tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị, phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh THANH HẢI)

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú vào tháng 10 hằng năm đã gây được tiếng vang lớn trong những năm qua. Chiến dịch đã cùng với các bệnh viện và các cơ quan truyền thông tuyên truyền giúp phụ nữ biết lắng nghe, quan tâm đến bản thân mình, chủ động tầm soát phát hiện sớm ung thư vú. Nhờ đó tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm (giai đoạn 0,1,2) đạt 76%. Trong khi đó, nếu được chẩn đoán sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân có thể lên đến 90%.

Lãnh đạo Bộ Y tế tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi bệnh ung thư vú, các doanh nghiệp, tổ chức cần đưa chương trình sàng lọc ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng đối với phụ nữ bước sang tuổi 40 vào chương trình khám sức khỏe định kỳ để hướng tới một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh.