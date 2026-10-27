Chẩn đoán hay chuẩn đoán: Từ nào đúng chính tả?

Trong tiếng Việt, những cặp từ phát âm gần giống nhau như “chẩn đoán” và “chuẩn đoán” thường xuyên bị nhầm lẫn. Việc dùng sai không chỉ làm sai lệch thông tin mà còn giảm bớt sự chuẩn mực của tiếng Việt.

Đây là một động từ (từ Hán - Việt), có nghĩa là xác định, phân biệt dựa vào các dấu hiệu có sẵn và đưa ra dự đoán về điều chưa rõ, chưa xảy ra.

Trong Y học, từ này có nghĩa là xác định bệnh dựa vào triệu chứng, kết quả xét nghiệm.

“Chẩn đoán” hay “chuẩn đoán” viết đúng chính tả? (Ảnh minh họa)

Nhiều người nhầm lẫn giữa “chẩn đoán” và “chuẩn đoán” là do sự do sự tương đồng về âm vần. Sự nhầm lẫn này cũng có thể đến từ thói quen phát âm không chính xác hoặc ảnh hưởng của việc nghe nói hàng ngày mà không kiểm chứng bằng văn bản hoặc từ điển.

Vậy, theo bạn “chẩn đoán” hay “chuẩn đoán” viết đúng chính tả? Nếu đã có câu trả lời, hãy để lại dưới phần bình luận nhé!

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