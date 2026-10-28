Chân dài sinh năm 1989 cao 1,78m lấy chồng doanh nhân Italy, sống trong căn hộ 130 tỷ ở Dubai, xách túi nửa tỷ đi du lịch

Kha Mỹ Vân cưỡi ngựa tại kim tự tháp Ai Cập, khoe phong cách sành điệu

Mới đây, người mẫu Kha Mỹ Vân chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Ai Cập cùng ông xã Luigi Menghini và con trai Mao Mao. Gia đình cô dành thời gian khám phá quần thể kim tự tháp Giza, một trong những địa danh nổi tiếng thế giới.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Kha Mỹ Vân gây ấn tượng khi cưỡi ngựa giữa khung cảnh sa mạc rộng lớn. Cô diện áo thun trắng, quần ống rộng màu tối, kết hợp giày thể thao và kính râm, tạo nên phong cách năng động nhưng vẫn thời thượng. Dù lựa chọn trang phục đơn giản, nữ người mẫu vẫn nổi bật nhờ chiều cao 1,78m, vóc dáng thanh mảnh và thần thái chuyên nghiệp.

Theo chia sẻ của Kha Mỹ Vân, chuyến đi Ai Cập là kế hoạch được gia đình ấp ủ từ lâu. Nhân dịp con trai có kỳ nghỉ học, vợ chồng cô quyết định đưa bé đi khám phá những công trình cổ đại nổi tiếng.

Khi trải nghiệm cưỡi ngựa, người đẹp thừa nhận có phần hồi hộp dù luôn có người hướng dẫn đi cùng. Trái lại, con trai Mao Mao tỏ ra khá bình tĩnh bởi cậu bé đã được học cưỡi ngựa từ trước.

Ngoài tham quan kim tự tháp, gia đình Kha Mỹ Vân còn ghé thăm Đại bảo tàng Ai Cập, trải nghiệm dùng bữa trên du thuyền dọc sông Nile và nghỉ dưỡng tại Sharm El Sheikh.

Đây không phải lần đầu nữ người mẫu đưa con trai khám phá những điểm đến nổi tiếng. Trước đó, gia đình cô từng du lịch nhiều nước châu Âu, Nhật Bản, Hong Kong và trải nghiệm du thuyền tại Italy.

Với Kha Mỹ Vân, những chuyến đi không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn giúp con trai có thêm trải nghiệm, tìm hiểu về các nền văn hóa trên thế giới.

Lấy chồng doanh nhân người Italy, sở hữu căn hộ 130 tỷ đồng tại Dubai

Kha Mỹ Vân sinh năm 1989 tại TP.HCM, được biết đến sau khi giành danh hiệu Á quân Vietnam's Next Top Model 2012. Sở hữu chiều cao 1,78m cùng gương mặt góc cạnh, đôi mắt một mí đặc trưng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý trong làng thời trang Việt.

Năm 2015, Kha Mỹ Vân sang Milan, Italy để phát triển sự nghiệp người mẫu quốc tế. Sau đó, cô tiếp tục làm việc tại Paris, từng đảm nhận vị trí mở màn trong show diễn của nhà thiết kế Julien Fournié tại Paris Haute Couture Fashion Week.

Khi sự nghiệp đang có nhiều cơ hội, Kha Mỹ Vân quyết định kết hôn với doanh nhân Luigi Menghini, người Italy hơn cô 6 tuổi. Cặp đôi quen nhau trong thời gian nữ người mẫu làm việc tại châu Âu và tổ chức đám cưới vào năm 2017. Một năm sau, cả hai đón con trai đầu lòng, có tên thân mật là Mao Mao.

Sau khoảng hai năm sinh sống tại TP.HCM, gia đình Kha Mỹ Vân chuyển sang Dubai từ cuối năm 2019. Tại đây, nữ người mẫu dần hạn chế hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian chăm sóc con và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Cuộc sống của cô từng gây chú ý khi vợ chồng liên tục đầu tư vào bất động sản tại Dubai. Năm 2021, cặp đôi mua một căn hộ cao cấp trị giá khoảng 23 tỷ đồng. Đến tháng 5/2026, Kha Mỹ Vân tiếp tục tiết lộ gia đình sở hữu căn hộ sang trọng có giá trị khoảng 130 tỷ đồng. Căn hộ rộng hơn 300m², gồm 3 phòng ngủ, trần cao 3,5m và hệ thống cửa kính lớn. Không gian sống còn có hồ bơi riêng cùng tầm nhìn hướng ra biển Dubai.

Không chỉ sở hữu bất động sản đắt giá, Kha Mỹ Vân còn có niềm đam mê với thời trang hàng hiệu.

Theo thông tin từng được chia sẻ, nữ người mẫu sở hữu khoảng 8 chiếc túi Hermès, trong đó có nhiều thiết kế thuộc dòng Birkin và Kelly. Đáng chú ý, cô từng đặt chế tác riêng một chiếc Hermès Kelly bằng da cá sấu, phối hai màu đen và xanh ngọc, trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Để sở hữu món phụ kiện này, người đẹp phải chờ khoảng một năm mới có cơ hội đặt mua, sau đó tiếp tục đợi gần hai tháng để hoàn thiện.

Trong những chuyến du lịch, Kha Mỹ Vân cũng thường xuất hiện cùng các mẫu túi hàng hiệu có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Dù có cuộc sống sung túc ở nước ngoài, nữ người mẫu vẫn duy trì sự gắn bó với quê hương Việt Nam. Cô thường đưa con trai về nước thăm gia đình, đồng thời giúp bé tìm hiểu văn hóa và thưởng thức những món ăn truyền thống.

Sau hơn một thập kỷ bước ra từ Vietnam's Next Top Model, Kha Mỹ Vân hiện có cuộc sống gia đình ổn định, tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích thời trang và thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch đáng nhớ bên chồng con.