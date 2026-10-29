Chân dài Hà Nội từng là học trò cưng của Hồ Ngọc Hà, 19 tuổi đã nổi tiếng, nay diện bikini khoe vóc dáng quyến rũ

Nổi tiếng từ năm 19 tuổi, trở thành Quán quân dưới sự dẫn dắt của Hồ Ngọc Hà

Phí Phương Anh sinh năm 1997 tại Hà Nội, từng theo học ngành Marketing tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Sở hữu chiều cao khoảng 1,75m cùng gương mặt thanh tú, cô sớm có lợi thế khi bước vào lĩnh vực người mẫu.

Năm 2016, người đẹp tham gia mùa đầu tiên của chương trình The Face Vietnam và trở thành thành viên đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Dưới sự hướng dẫn của nữ ca sĩ, Phí Phương Anh từng bước thể hiện khả năng tạo dáng, trình diễn và thích nghi với những thử thách của chương trình. Vượt qua các đối thủ, cô giành ngôi Quán quân khi mới 19 tuổi, qua đó trở thành gương mặt được nhiều khán giả biết đến.

Sau chiến thắng tại The Face Vietnam, Phí Phương Anh bắt đầu hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện, tham gia chụp ảnh quảng cáo và xây dựng hình ảnh của một người mẫu trẻ có phong cách riêng.

Với chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng vóc dáng thanh mảnh, mỹ nhân Hà thành có thể thử sức với nhiều kiểu trang phục, từ những bộ váy nữ tính đến thiết kế cá tính, hiện đại. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, kinh nghiệm tích lũy qua các hoạt động nghệ thuật cũng giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Phí Phương Anh còn thử sức với âm nhạc từ năm 2021. Những sản phẩm đầu tiên của cô nhận nhiều ý kiến trái chiều, song người đẹp vẫn tiếp tục theo đuổi định hướng ca hát và ra mắt các sản phẩm mới. Việc chuyển hướng từ người mẫu sang ca sĩ đánh dấu một giai đoạn khác trong sự nghiệp của Phí Phương Anh, đồng thời cho thấy mong muốn mở rộng hoạt động nghệ thuật của cô.

Năm 2024, chân dài sinh năm 1997 tiếp tục gây chú ý khi tham gia Miss Universe Vietnam và lọt Top 10 chung cuộc. Đây là dịp để Phí Phương Anh trở lại với một sân chơi sắc đẹp, thể hiện hình ảnh trưởng thành hơn sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí. Dù không giành danh hiệu cao nhất, cô vẫn được chú ý nhờ kinh nghiệm trình diễn, phong thái tự tin và lợi thế về hình thể.

Tuổi 29 chuộng bikini gợi cảm, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Ở tuổi 29, Phí Phương Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng thon gọn. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang, trong đó có nhiều hình ảnh diện bikini khoe đường cong cơ thể.

Với chiều cao khoảng 1,75m, đôi chân dài và vòng eo nhỏ, cô dễ dàng tạo điểm nhấn khi lựa chọn những thiết kế áo tắm ôm sát hoặc có đường cắt xẻ. Phong cách gợi cảm của Phí Phương Anh cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào trong những năm đầu bước chân vào showbiz.

Bộ sưu tập áo tắm của người đẹp khá đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Có khi cô lựa chọn bikini đỏ nổi bật, có lúc lại xuất hiện với áo tắm trắng cắt xẻ hoặc thiết kế đen tối giản. Những bộ bikini họa tiết hoa nhí kết hợp cùng mũ rộng vành mang đến vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính, trong khi các mẫu áo tắm hai mảnh giúp tôn lên vòng eo và đôi chân dài. Dù theo đuổi phong cách nào, Phí Phương Anh vẫn giữ được nét riêng nhờ gương mặt xinh xắn, mái tóc dài cùng thần thái tự tin trước ống kính.

Ngoài bikini, người đẹp còn thường xuyên diện những bộ trang phục tôn dáng trong đời sống hằng ngày. Các thiết kế váy ngắn, áo lệch vai, váy voan hay trang phục có điểm nhấn ở vòng eo được cô khéo léo kết hợp với phụ kiện như mũ rộng vành, túi cói hoặc túi xách hàng hiệu.

Khi tham dự sự kiện, Phí Phương Anh lại ưu tiên những bộ váy ôm sát, xuyên thấu hoặc có chi tiết cắt xẻ, tạo nên hình ảnh quyến rũ và trưởng thành. Sự linh hoạt trong cách phối đồ giúp cô duy trì sức hút của một gương mặt hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thời trang.

Bên cạnh những bộ ảnh được đầu tư về trang phục, nụ cười tươi tắn cũng là điểm khiến Phí Phương Anh được khán giả yêu thích. Mỹ nhân Hà thành không chỉ gây chú ý với những thiết kế táo bạo mà còn phù hợp với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng. Sau một thập kỷ kể từ chiến thắng tại The Face Vietnam, cô đã có nhiều thay đổi về hình ảnh, từ một người mẫu trẻ bước ra từ chương trình truyền hình thực tế đến nghệ sĩ thử sức ở nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, Phí Phương Anh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật và xây dựng phong cách cá nhân. Dấu mốc đăng quang The Face Vietnam ở tuổi 19 là bước khởi đầu đáng nhớ, trong khi những trải nghiệm với âm nhạc, thời trang và các cuộc thi sắc đẹp góp phần tạo nên hành trình riêng của cô. Ở tuổi 29, người đẹp Hà Nội tiếp tục được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng sự thay đổi trong cách thể hiện bản thân trước công chúng.