Chân dài cao 1,78m bất ngờ gây sốt làng mẫu, hút gần 10 triệu lượt xem là ai?

Người mẫu Mi Lan sinh năm 2003 tại Krông Bông, Đắk Lắk, từng học tại Trường THPT Krông Bông. Sau khi tốt nghiệp, cô vào TPHCM sống cùng chị gái và lập nghiệp tại đây.

Người mẫu Mi Lan nổi bật với chiều cao 1,78m cùng đôi chân dài.

Chia sẻ với VietNamNet, Mi Lan cho biết cô đam mê thời trang từ khi học tiểu học. Mỗi ngày, người mẫu trẻ say sưa đọc tạp chí, theo dõi các chương trình về người mẫu trên truyền hình và mơ ước có ngày được sải bước trên sàn catwalk.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Mi Lan bắt đầu theo đuổi nghề người mẫu một cách nghiêm túc. Dấu mốc đáng nhớ trong hành trình này là việc cô lọt Top 7 Vietnam’s Next Top Model 2025.

Thành tích trên giúp người mẫu trẻ thêm tin tưởng vào lựa chọn của bản thân sau nhiều năm nuôi dưỡng ước mơ.

“Cuộc thi giúp tôi tin rằng những nỗ lực, sự kiên trì và đam mê đã được ghi nhận. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp”, Mi Lan chia sẻ.

Mi Lan được trình diễn tại các show thời trang, từng có clip catwalk thu hút gần 10 triệu lượt xem.

Sau cuộc thi, Mi Lan có thêm cơ hội góp mặt trong các show diễn thời trang. Cô sở hữu chiều cao 1,78m cùng số đo ba vòng 79-65-89cm.

Người mẫu quê Đắk Lắk tích cực tham gia các hoạt động, dần trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn. Cô từng góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam và các show diễn của NTK Vũ Ngọc và Son, Lê Minh Ngọc, Đinh…

Đáng chú ý, đoạn clip casting đạt gần 10 triệu lượt xem giúp Mi Lan được chú ý rộng rãi hơn trên mạng xã hội.

Theo nữ người mẫu, phía sau một đoạn clip được lan truyền là quá trình học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng. Cô mong khán giả nhớ đến mình không chỉ qua một khoảnh khắc gây chú ý mà còn bởi năng lực, sự nghiêm túc và dấu ấn riêng trên sàn diễn.

Nhờ chăm chỉ làm việc, người mẫu trẻ có nguồn thu nhập ổn định, chủ động hơn về tài chính và có điều kiện đầu tư cho sự nghiệp.

“Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi và xây dựng sự nghiệp nên luôn cố gắng cân bằng giữa công việc, cuộc sống cá nhân và những mục tiêu dài hạn”, cô bày tỏ.

Đặc thù của nghề người mẫu là lịch làm việc không ổn định. Có thời điểm, cô tham gia nhiều show diễn liên tiếp, nhưng cũng có những giai đoạn công việc khá yên ắng. Mi Lan dần phải học cách thích nghi với nhịp độ này.

Mi Lan cùng Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa trong sự kiện gần đây.

Thay vì quá lo lắng khi ít show, cô tận dụng thời gian trống để tìm hiểu kiến thức mới, chăm sóc vóc dáng, cập nhật hình ảnh cá nhân và chủ động tìm kiếm cơ hội. Mi Lan quan niệm người mẫu không chỉ cần tỏa sáng trên sàn diễn mà còn phải kiên trì, chủ động trước những thử thách mới.

Với người mẫu, hình thể là một trong những yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu công việc. Mi Lan duy trì tập luyện khoảng 4-5 buổi mỗi tuần, kết hợp các bài tập cardio, rèn luyện sức bền và luyện catwalk. Cô cũng chú trọng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để duy trì thể lực cho lịch làm việc.

Trong công việc, Mi Lan muốn thử nghiệm nhiều phong cách để mở rộng khả năng biến hóa hình ảnh. Khi trở về đời thường, cô ưu tiên trang phục thoải mái, thanh lịch với gam màu trung tính.

Chân dài sinh năm 2003 từng sải bước nhiều sàn diễn khi bước ra cuộc thi.

Ở chặng đường tiếp theo, mục tiêu lớn nhất của Mi Lan là có cơ hội làm việc với các nhà thiết kế lớn và trình diễn tại những tuần lễ thời trang quốc tế. Để tiến gần hơn đến mục tiêu này, cô xác định cần tiếp tục trau dồi chuyên môn, cải thiện ngoại ngữ và xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp.

“Tôi hy vọng trong tương lai có thể mang dấu ấn cá nhân và niềm tự hào của một người mẫu Việt Nam đến gần hơn với thế giới”, Mi Lan chia sẻ.

Clip người mẫu Mi Lan catwalk hút gần 10 triệu lượt xem

Ảnh, clip: NVCC