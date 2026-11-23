Là lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Phòng PC04 đã nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy nhằm kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh làm sạch địa bàn.

Điển hình, ngày 4/7/2026, tại phường Cam Đường, từ vụ bắt quả tang đối tượng Tráng Seo Thanh mua bán 200 viên ma túy tổng hợp, Phòng PC04 đã triển khai các biện pháp truy xét, mở rộng điều tra.

Qua lời khai của đối tượng và tài liệu thu thập được, lực lượng trinh sát và điều tra viên đã phối hợp với công an các xã Tả Phìn, Cốc San bắt giữ đối tượng Sùng Quáng Dình và Vàng A Sình, thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục đấu tranh, mở rộng, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Tráng Seo Câu trong đường dây.

Ngày 9/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can nêu trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ là 1.132,819 g Methamphetamine.

Ở vụ án khác, ngày 9/4/2026, từ việc kiểm tra 2 người có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường Lào Cai phối hợp Tổ công tác phòng PC04 xác minh, truy xét các đối tượng theo nguồn cung ma túy. Kết quả phòng PC04 đã cùng các đơn vị tham gia đấu tranh, làm rõ Sùng Seo Dính mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5.710 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng hơi và một khẩu súng kíp đã nạp đạn. Việc nhanh chóng xác minh, truy xét nguồn cung ma túy từ những dấu hiệu ban đầu đã góp phần ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy và đưa ra các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua các vụ án có thể thấy, hoạt động đấu tranh của Phòng PC04 được triển khai từ nhiều hướng: trực tiếp phát hiện đấu tranh, bắt giữ đối tượng; xác lập chuyên án; mở rộng truy xét xử lý triệt để các đối tượng nguồn cung và phối hợp với công an cơ sở truy bắt các đối tượng liên quan.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải sắc bén về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ.

Từ đầu năm đến ngày 7/11, đơn vị triệt phá 459 vụ, bắt 953 đối tượng, thu giữ 365,307 gam heroin, 24.800 viên và 400 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Đại tá Nguyễn Minh Thắng - Trưởng Phòng PC04, Công an tỉnh nhấn mạnh: “Đối với tội phạm ma túy, nếu chỉ bắt giữ đối tượng trực tiếp mà không truy xét xử lý triệt để đối tượng theo nguồn cung, không làm rõ các mắt xích liên quan đặc biệt là đối tượng chủ mưu cầm đầu thì việc xử lý tội phạm không đạt yêu cầu dẫn đến không đảm bảo thực chất và bền vững cho công tác xây dựng địa bàn không ma túy, nguy cơ rất cao tội phạm tái diễn và phức tạp trở lại.

Vì vậy, đơn vị luôn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt xử lý triệt để các đối tượng trong từng vụ án, từng chuyên án; phối hợp chặt chẽ với công an xã, phường để phát hiện, ngăn chặn tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở".

Nếu đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, đường dây nhằm ngăn chặn nguồn cung ma túy thì việc quản lý người sử dụng, người nghiện và người sau cai ma túy để phòng ngừa tái nghiện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục cần có sự phối hợp của nhiều lực lượng và cả hệ thống chính trị.

Với vai trò cơ quan chuyên trách, Phòng PC04 đã tham mưu Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, phòng ngừa; hướng dẫn công an cấp xã nắm tình hình, cập nhật dữ liệu và hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng một cách thực chất và bền vững.

Đến ngày 8/11, toàn tỉnh quản lý 3.269 người nghiện ma túy, trong đó 1.613 người nghiện ngoài xã hội đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone, 26 người trong nhà tạm giữ, tạm giam và 1.629 người đang cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện. Số người thuộc diện quản lý sau cai là 2.456, gồm 2.404 người ngoài xã hội và 52 người trong nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Khối lượng quản lý lớn, trong khi việc quản lý người sau cai phải tập trung giải quyết các khó khăn về việc làm, thu nhập, mặc cảm và định kiến xã hội. Vì vậy, Phòng PC04 đặc biệt chú trọng hướng dẫn rà soát, phân loại, quản lý từng trường hợp, gắn theo dõi với tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, thực chất, bền vững.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Sửu - Đội trưởng Đội 2, PC04 cho biết: “Trong quá trình quản lý, chúng tôi chú trọng nắm hoàn cảnh, tâm tư, nhu cầu của từng người để có cách hỗ trợ phù hợp. Cán bộ phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương tuyên truyền, động viên, kết nối học nghề, việc làm và vay vốn. Việc cập nhật dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp quản lý và hỗ trợ hiệu quả hơn, góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện”.

Thực tiễn cho thấy, nếu chỉ tập trung đấu tranh nguồn cung, mà không quan tâm quyết liệt cắt đứt nguồn cầu thì việc đấu tranh làm sạch địa bàn sẽ không thực chất. Vì vậy, Phòng PC04 chú trọng kết hợp đấu tranh với phòng ngừa, gắn công tác nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách với trách nhiệm của công an cấp xã và sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong triển khai Kế hoạch số 373 của Công an tỉnh về xây dựng xã, phường không ma túy.

Đại tá Nguyễn Minh Thắng cho biết thêm: “Mục tiêu của công tác phòng, chống ma túy không chỉ là kiềm chế, kéo giảm tội phạm mà còn phải từng bước kiểm soát, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn ngay từ cơ sở. Phòng PC04 tiếp tục phát huy vai trò tư lệnh, nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã và các lực lượng liên quan, tập trung quản lý người sử dụng, người nghiện và người sau cai, phòng ngừa tái nghiện, không để phát sinh trở lại những địa bàn phức tạp về ma túy”.

Cuộc chiến với ma túy còn rất nhiều khó khăn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cùng sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân. Mỗi đường dây bị triệt phá, mỗi trường hợp được hỗ trợ tái hòa nhập thành công và mỗi địa bàn được kiểm soát tốt hơn về ma túy góp phần thu hẹp, tiến tới xóa bỏ không gian hoạt động của tội phạm ma túy, giữ vững sự bình yên cuộc sống với một quyết tâm “chung tay vì cộng đồng không ma túy”.