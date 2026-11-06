Chán công việc văn phòng ngập deadline, cô gái rủ cộng đồng mạng đi trông mộ

Biến trải nghiệm cá nhân thành cơ hội việc làm

Mới đây, tài khoản Threads @celine.comedian đăng một bài viết chia sẻ bản thân đang làm công việc chăm sóc mộ phần vì đã chán áp lực công việc nơi công sở. Theo bài viết, công việc này dù chỉ có mức lương 6 triệu đồng/tháng nhưng được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, không deadline, ít phải tiếp xúc với người khác và không phải tăng ca.

Bài viết thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nguồn: @celine.comedian

Trong bài đăng, cô mô tả đây là lựa chọn dành cho những người đang cảm thấy mệt mỏi với áp lực công sở, từ công việc dồn dập đến những mối quan hệ nơi bàn giấy. Chủ tài khoản chia sẻ cơ hội trải nghiệm công việc này bằng cách tham gia một đêm làm việc thực tế. Theo thông tin được đăng tải, người tham gia sẽ được nhận phụ cấp 250.000 đồng/ngày sau khi hoàn thành trải nghiệm, đồng thời được cung cấp suất ăn và nơi nghỉ ngơi, nhưng phải đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, tình trạng sức khỏe, trang phục phù hợp và tuân thủ các quy định tại khuôn viên nghĩa trang.

Cô gái bất ngờ vì nhận được sự quan tâm, cho biết đã liên hệ đơn vị thêm vị trí công việc làm theo ngày cho người có nhu cầu﻿.

Trao đổi với Hoa Học Trò Online, bà Hoàng Thị Quốc Khánh, Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên, Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên, đồng thời là đơn vị tuyển dụng được nhắc đến, cho biết bạn Hằng (chủ tài khoản Threads) ban đầu không phải nhân sự được tuyển dụng chính thức mà chỉ có nguyện vọng trải nghiệm công việc tại nghĩa trang trong 3 ngày. Sau khi bài đăng thu hút nhiều người bày tỏ mong muốn thử sức, chính bạn Hằng đã đề xuất và được phía công ty đồng ý mở rộng hoạt động để đáp ứng nhu cầu.

Trước nhu cầu ứng tuyển tăng cao, phía đơn vị cũng nhanh chóng ra thông báo đăng ký trải nghiệm với đầy đủ các thông tin cần thiết.

Chương trình hướng đến việc tạo điều kiện cho người tham gia tiếp xúc thực tế với công việc chăm sóc, gìn giữ không gian an nghỉ của người đã khuất. Theo bà Khánh, đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ hiểu hơn về những công việc thầm lặng, ít được chú ý trong đời sống thường ngày.

"Đổi gió" khỏi công sở, nhưng không chỉ là tìm một công việc nhàn hạ

Sự việc thu hút sự quan tâm một phần bởi tính chất khác lạ của trải nghiệm. Giữa những câu chuyện về áp lực KPI, deadline, tăng ca hay mối quan hệ đồng nghiệp nhiều drama, ý tưởng rời văn phòng để đến làm việc tại nghĩa trang tạo nên một sự tương phản đáng chú ý.

Tuy nhiên, phía đơn vị tuyển dụng cũng lưu ý công việc tại nghĩa trang không hoàn toàn nhàn nhã như những gì một số người hình dung. Người lao động phải làm việc ngoài trời, chịu ảnh hưởng của thời tiết, có những đặc thù riêng về thời gian và cần giữ thái độ nghiêm túc, tôn trọng không gian tâm linh cũng như các gia đình có phần mộ tại đây.

Hình ảnh thực tế khi làm công việc chăm sóc mộ phần được chủ tài khoản chia sẻ. Nguồn: @celine.comedian

Với một số người trẻ, đây có thể là dịp thử sức ở môi trường ít quen thuộc, tạm rời khỏi nhịp sống công sở và khám phá những công việc vốn ít có cơ hội tiếp xúc. Tuy nhiên, trải nghiệm này cũng giúp người tham gia nhìn nhận thực tế hơn về đặc thù của nghề, thay vì chỉ hình dung công việc qua những mô tả có phần hài hước trên mạng xã hội.

Đằng sau sự tò mò của cộng đồng mạng có thể là mong muốn tìm kiếm một nhịp sống khác, nhưng cũng là cơ hội để người trẻ nhìn nhận và trân trọng hơn những người đang âm thầm đảm nhận công việc chăm sóc không gian an nghỉ của người đã khuất.