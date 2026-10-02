Chân chống xe máy găm cẳng chân, người đàn ông phải mang cả vào phòng cấp cứu

Ngày 2/10, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng thông tin về trường hợp anh Huỳnh Văn Minh (31 tuổi, trú xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) bị chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân phải sau tai nạn giao thông.

Theo đó, khoảng 10 giờ 43 phút ngày 30/9, anh Minh được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trong tình trạng có dị vật kim loại đâm xuyên cẳng chân phải. Trước đó, khi tham gia giao thông xe của anh Minh va chạm với một xe máy khác.

Hình ảnh chân trống xe máy sau khi được phẫu thuật lấy khỏi chân. Ảnh: BVCC.

Sau va chạm, chân chống xe máy đâm sâu và mắc lại trong cẳng chân phải. Người dân tại hiện trường không tự ý rút dị vật mà cắt rời chân chống khỏi xe, giữ nguyên phần đang găm trong chân và nhanh chóng đưa anh Minh đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, vùng cẳng chân phải có vết thương hở với dị vật kim loại đâm sâu vào phần mềm. Kết quả X-Quang không ghi nhận tổn thương xương cẳng chân phải.

Ngay sau đó, Khoa Cấp cứu phối hợp Khoa Ngoại chấn thương đánh giá tổn thương và nhanh chóng thống nhất chỉ định phẫu thuật. Người bệnh được chuẩn bị và chuyển phòng mổ để ê kíp khoa Ngoại chấn thương, khoa Gây mê hồi sức xử trí cấp cứu.

Qua thăm khám và đánh giá trước mổ, ê kíp bác sĩ đặc biệt lưu ý khả năng tổn thương mạch máu, thần kinh và gân cơ do đường đi của dị vật. Trong phẫu thuật, các bác sĩ thám sát đường đi của chân chống, kiểm soát các cấu trúc quan trọng, lấy dị vật, cắt lọc mô tổn thương và làm sạch vết thương nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Anh Nguyễn Văn Minh được nhân viên y tế kiểm tra vết thương ở chân. Ảnh: BVCC.

BSCKII. Trình Anh Hoàng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết: "Với dị vật đâm xuyên chi thể, điều quan trọng không phải là lấy dị vật ra càng nhanh càng tốt mà phải đánh giá chính xác đường đi của dị vật và mối liên quan với mạch máu, thần kinh, gân cơ trước khi can thiệp. Dị vật kim loại từ môi trường còn có thể mang theo đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô, vì vậy việc thám sát, lấy dị vật, cắt lọc và làm sạch vết thương cần được thực hiện trong điều kiện phẫu thuật phù hợp".

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết thương tại bệnh viện. Đến ngày 2/10, tình trạng sức khỏe ổn định, vết thương tiến triển tốt và người bệnh đã có thể đi lại. Chia sẻ sau điều trị, anh Minh cho biết, bản thân rất lo lắng khi gặp tai nạn và phát hiện chân chống xe máy găm sâu vào chân. Sau khi được phẫu thuật và có thể đi lại, anh gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng đã kịp thời cấp cứu, điều trị và chăm sóc.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, khi gặp người bị dị vật lớn đâm xuyên và còn mắc lại trong cơ thể: Không tự ý rút dị vật; hạn chế tối đa việc làm dị vật di chuyển; cố định tương đối dị vật và vùng tổn thương, không cố đẩy dị vật vào sâu hơn. Sau đó, nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa để được đánh giá và xử trí an toàn.