Chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân sau vụ tai nạn

Anh Minh chia sẻ việc mình bị tai nạn.

Ngày 2-10, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, sau 2 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của anh Huỳnh Văn Minh (31 tuổi, trú xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) đã ổn định, vết thương tiến triển tốt và người bệnh đã có thể đi lại.

Trước đó trưa 30-9, anh Minh điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ va chạm với một xe máy khác. Hậu quả vụ tai nạn khiến chân chống xe máy đâm sâu và mắc lại trong cẳng chân phải của anh Minh.

Chân chống xe máy đâm xuyên cẳng chân phải nạn nhân thời điểm nhập viện.

Người dân tại hiện trường thấy vậy dùng thiết bị cắt rời chân chống khỏi xe, giữ nguyên phần đang găm trong chân và nhanh chóng đưa anh Minh đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cấp cứu.

Kết quả X-quang không ghi nhận tổn thương xương cẳng chân phải, chân chống xe chỉ xuyên qua phần mềm. Qua thăm khám và đánh giá trước mổ, ê-kíp bác sĩ đặc biệt lưu ý khả năng tổn thương mạch máu, thần kinh và gân cơ do đường đi của dị vật. Trong phẫu thuật, các bác sĩ thám sát đường đi của chân chống, kiểm soát các cấu trúc quan trọng, lấy dị vật, cắt lọc mô tổn thương và làm sạch vết thương nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Chiếc chân chống xe máy được lấy ra khỏi cẳng chân người bệnh sau phẫu thuật.

BSCKII. Trình Anh Hoàng – Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết: “Với dị vật đâm xuyên chi thể, điều quan trọng không phải là lấy dị vật ra càng nhanh càng tốt mà phải đánh giá chính xác đường đi của dị vật và mối liên quan với mạch máu, thần kinh, gân cơ trước khi can thiệp. Dị vật kim loại từ môi trường còn có thể mang theo đất, cát và vi khuẩn vào sâu trong mô, vì vậy việc thám sát, lấy dị vật, cắt lọc và làm sạch vết thương cần được thực hiện trong điều kiện phẫu thuật phù hợp”.

Sau phẫu thuật, đến ngày 2-10, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết thương tiến triển tốt và người bệnh đã có thể đi lại.

Sức khỏe của anh Minh đã ổn định sau 2 ngày phẫu thuật.

Qua đây bác sĩ khuyến cáo, khi gặp người bị dị vật lớn đâm xuyên và còn mắc lại trong cơ thể, mọi người không tự ý rút dị vật; hạn chế tối đa việc làm dị vật di chuyển; cố định tương đối dị vật và vùng tổn thương, không cố đẩy dị vật vào sâu hơn. Sau đó, nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa để được đánh giá và xử trí an toàn.