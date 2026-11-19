Nhà thầu triển khai lu lèn nền đường dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 2. (Ảnh: ANH LONG)

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) có tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng, chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng để đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án do Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp và cơ khí Phương Nam-Công ty Cổ phần Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành An-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh và xây dựng Thành Hưng-Công ty Hồng Hà là nhà thầu thi công.

Theo đó, ngày 11/11/2026, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy đã có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu lên phương án, lập kế hoạch tiến độ chi tiết tại gói thầu số QL2-XL, tuy nhiên, sau 1 tuần, Liên danh nhà thầu không triển khai chỉ đạo.

Căn cứ hợp đồng đã ký, chủ đầu tư yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp và cơ khí Phương Nam với vai trò thành viên đứng đầu Liên danh nhà thầu khẩn trương tổ chức họp bàn, làm việc với các thành viên còn lại, thống nhất việc lập tiến độ thi công tổng thể, kế hoạch thi công và tiến độ thi công chi tiết theo tháng/tuần đối với từng hạng mục công trình, từng mũi thi công, bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 27/1/2027.

Đối với các hạng mục không thể hoàn thành trước ngày 27/1/2027, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy yêu cầu Liên danh nhà thầu nêu rõ nguyên nhân, lý do chậm trễ để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

“Liên danh nhà thầu thực hiện và Công ty Cổ phần Xây lắp và cơ khí Phương Nam thay mặt Liên danh có văn bản trình tư vấn giám sát có ý kiến và Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy chấp thuận trước ngày 20/11/2026. Nếu Liên danh nhà thầu không thực hiện, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy căn cứ các quy định của hợp đồng, sẽ ban hành văn bản cảnh cáo”, đại diện chủ đầu tư bày tỏ thái độ kiên quyết.

Chủ đầu tư chấn chỉnh nhà thầu thi công dự án mở rộng, cải tạo Quốc lộ 2. (Ảnh: MINH LONG)

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2026, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy có biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì. Theo kế hoạch, dự án này phải hoàn thành trong tháng 1/2027, song thực tế, tiến độ triển khai bị đẩy lùi do địa phương bàn giao mặt bằng chậm trễ và các đơn vị, nhà thầu cũng chưa quyết liệt tổ chức thi công.

Mặc dù tại một số đoạn tuyến, địa phương đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên nhà thầu chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực,... để triển khai. Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, huy động nhân lực, tài chính,... tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công ngay các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; thi công đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao phần mặt bằng còn lại.

Trường hợp nhà thầu không tích cực triển khai, không thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm, phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, bảo đảm đáp ứng tiến độ hoàn thành chung của dự án.