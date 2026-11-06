Chấn chỉnh việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Tiến độ chung còn chậm, không đồng đều

Căn cứ Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 22/10/2026 và Quyết định số 723-QĐ/TU ngày 22/10/2026 thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế của hệ thống chính trị tỉnh giai đoạn 2027 - 2031. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có khối lượng lớn, yêu cầu cao, thời gian gấp, kết quả là căn cứ trực tiếp để Trung ương xem xét, giao biên chế cho tỉnh trong giai đoạn mới.

Qua báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, giai đoạn I (từ ngày 22/10 - 3/11/2026) đã được triển khai đúng định hướng; 3 đơn vị thực hiện thí điểm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Xây dựng, UBND phường Thanh Miếu) đã hoàn thành đầy đủ quy trình 8 bước, 9 biểu mẫu.

Tuy nhiên, tiến độ chung của tỉnh còn rất chậm, không đồng đều giữa các cấp, các khối, chưa đáp ứng yêu cầu. Tính đến ngày 4/11/2026, toàn tỉnh có 202/636 đầu mối hoàn thành kê khai Biểu A1, A2, đạt 31,8%.

Trong đó, đối với cấp tỉnh: 18/44 đầu mối hoàn thành kê khai, đạt 40,9% (khối Đảng 3/9 cơ quan hoàn thành kê khai, đạt 33,3%; khối UBND 12/32 cơ quan hoàn thành kê khai, đạt 37,5%; khối HĐND 1/1 cơ quan hoàn thành kê khai, đạt 100%; khối MTTQ 2/2 cơ quan hoàn thành kê khai, đạt 100%).

Đối với cấp xã: 184/592 đầu mối hoàn thành kê khai, đạt 31% (khối Đảng 70/148 đầu mối hoàn thành kê khai, đạt 47,3%; khối UBND 41/148 đầu mối hoàn thành kê khai, đạt 27,7%; khối HĐND 3/148 đầu mối hoàn thành kê khai, đạt 2%; khối MTTQ 70/148 đầu mối hoàn thành kê khai, đạt 47,3%).

Đặc biệt, vẫn còn 5 xã, phường chưa ban hành kế hoạch thực hiện và 6 xã, phường chưa thành lập Ban Chỉ đạo/Tổ giúp việc/Tổ thẩm định. Còn 62/148 xã, phường chưa có khối nào hoàn thành kê khai.

Nguyên nhân chủ yếu là ở một số nơi, cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, còn giao khoán cho bộ phận tham mưu; việc phân công cán bộ thực hiện chưa phù hợp; một bộ phận cán bộ còn tâm lý trông chờ, chưa chủ động nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc; chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục ngay tình trạng chậm tiến độ

Thời gian thực hiện giai đoạn II còn đến ngày 12/11/2026, để bảo đảm hoàn thành đúng các mốc thời gian theo yêu cầu của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ, chất lượng, tính đầy đủ, chính xác, trung thực và khả năng kiểm chứng của dữ liệu, nhu cầu nhân lực, phương án biên chế thuộc phạm vi quản lý.

Người đứng đầu trực tiếp kiểm tra, phê duyệt, ký xác nhận kết quả và chịu trách nhiệm toàn diện; tuyệt đối không phó mặc cho bộ phận tham mưu mà thiếu sự kiểm tra, giám sát; không vì áp lực thời gian mà hợp thức hóa số liệu chưa đủ căn cứ. Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tham mưu, thực hiện.

Các xã, phường chưa ban hành kế hoạch thực hiện và chưa thành lập Ban Chỉ đạo/Tổ giúp việc/Tổ thẩm định, yêu cầu đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường nghiêm túc rút kinh nghiệm; khẩn trương báo cáo bằng văn bản, giải trình rõ nguyên nhân chậm triển khai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, khẩn trương ban hành kế hoạch, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, giúp việc, hoàn thành chậm nhất trong ngày 6/11/2026.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa hoàn thành kê khai Biểu A1, A2 khẩn trương tập trung nhân lực, hoàn thành kê khai và báo cáo kết quả trước 17 giờ ngày 5/11/2026.

Hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn II đúng thời hạn

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương triển khai các nội dung công việc để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn II đúng thời hạn. Chủ động nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tích cực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ quá trình rà soát, kê khai, chuẩn hóa, tổng hợp dữ liệu. Không tiếp tục đề xuất, kiến nghị hoặc chờ hướng dẫn lại đối với những nội dung đã được hướng dẫn, giải đáp, làm rõ.

Đối với những vấn đề thực sự chưa rõ, chưa có căn cứ thực hiện hoặc vượt thẩm quyền giải quyết, phải kịp thời tổng hợp, báo cáo đầu mối phụ trách khối để được hướng dẫn, tháo gỡ; không để tâm lý chờ đợi, trông chờ hướng dẫn làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Toàn bộ 9 biểu được kiểm tra hai lớp, trình tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thông qua, gửi cơ quan đầu mối trước ngày 11/11/2026. Đầu mối phụ trách khối tổng hợp kết quả của các đơn vị thuộc khối, gửi kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 12/11/2026.

Các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã chậm so với các mốc trên phải khắc phục ngay, bảo đảm không ảnh hưởng đến mốc ngày 11/11/2026. Bảo đảm trước ngày 15/11/2026 phải hoàn thành toàn diện việc xác định nhu cầu nhân lực, phương án bố trí, cơ cấu lại đội ngũ và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo đúng quy định, yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.

Những nội dung chưa rõ, chưa có căn cứ hoặc vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay đầu mối phụ trách khối để được hướng dẫn, chỉ đạo xử lý; không để công việc dồn vào sát thời hạn.