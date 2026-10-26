Chấn chỉnh việc 'gợi ý' người dân đi chụp cộng hưởng từ bên ngoài bệnh viện

Theo Bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân tháng 10/2026, Sở Y tế TP HCM ghi nhận trường hợp người bệnh được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) khớp vai tại cơ sở bên ngoài bệnh viện, bày tỏ lo ngại về tính khách quan của chỉ định và chi phí phát sinh.

Qua xác minh, chỉ định chuyên môn được xác định là phù hợp với tình trạng bệnh lý. Tuy nhiên, cơ sở khám chữa bệnh chưa giải thích đầy đủ về phương án thực hiện và quyền lợi của người bệnh, đồng thời hướng dẫn chụp MRI dịch vụ bên ngoài chưa phù hợp quy định.

Sở Y tế nhấn mạnh, khi cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện được xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết, đơn vị không được mặc nhiên chuyển trách nhiệm tìm nơi thực hiện và chi trả toàn bộ chi phí sang người bệnh.

Việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng phải được tổ chức theo đúng quy định tại Điều 44 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Các cơ sở cần rà soát danh mục kỹ thuật được phê duyệt và năng lực thực hiện; trường hợp kỹ thuật đã được phê duyệt nhưng tạm thời không thể thực hiện hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu, phải thực hiện thủ tục chuyển dịch vụ theo quy định.

Hệ thống chụp MRI 3.0 Tesla Magnetom Lumina và 1.5 Tesla Magnetom Sempra hiện đại bậc nhất hiện nay. Ảnh: Hữu Nghị

Đối với kỹ thuật chưa được phê duyệt tại đơn vị nhưng cần thiết cho chuyên môn và thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, cơ sở cần lập danh sách kỹ thuật, ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị đủ điều kiện và gửi hồ sơ liên quan đến cơ quan BHXH trước khi thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, các bệnh viện phải quy định rõ đầu mối chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm, tiếp nhận kết quả và thanh toán giữa các đơn vị. Chi phí cần được tổng hợp để thanh toán BHYT theo phạm vi và mức hưởng. Nếu phát sinh khoản người bệnh phải trả thêm ngoài mức cùng chi trả, cơ sở phải giải thích và được người bệnh đồng ý trước khi thực hiện; không tự ý hướng người bệnh đến một địa chỉ dịch vụ cụ thể.

Sở Y tế TP HCM cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh chủ động rà soát những tình huống tương tự, xác định nguyên nhân, phân công trách nhiệm và điều chỉnh quy trình nhằm ngăn ngừa tái diễn.

Theo thống kê của Sở Y tế, trong thời gian từ ngày 25/9 đến 25/10, Hệ thống tiếp nhận 163 phản ánh của người dân, trong đó 150 trường hợp đã được xử lý và phản hồi, 13 trường hợp đang được xác minh trong thời hạn. Các nội dung phản ánh tập trung vào chương trình khám sức khỏe toàn dân với 47 trường hợp; hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, thông tin hướng dẫn chưa rõ ràng và thái độ giao tiếp của nhân viên y tế, mỗi nhóm có 11 trường hợp; thu phí chưa đúng hoặc thu thêm nhưng chưa giải thích có 6 trường hợp.

Từ tháng 10/2026, Sở Y tế TP HCM định kỳ phát hành Bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân, nhằm chia sẻ các tình huống thực tế để cơ sở khám chữa bệnh rà soát, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ.

Sở Y tế xác định, giải quyết phản ánh không chỉ dừng ở việc xử lý từng vụ việc mà cần chuyển thành hành động cải tiến cụ thể, bảo đảm quyền lợi người bệnh, tăng tính minh bạch và hạn chế những bất cập tương tự tái diễn.