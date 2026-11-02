Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật tại một số doanh nghiệp

Cụ thể, qua thanh tra tại Công ty CP bia Quốc tế TTC; Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị; Công ty TNHH Chaichareon Việt-Thái; Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam; Công ty CP xi măng Bỉm Sơn-Chi nhánh Quảng Trị; Công ty TNHH dệt may VTJ Toms; Công ty CP phát triển may mặc Miền Trung; Công ty TNHH VLXD xi măng SCG Việt Nam; Công ty TNHH may Tiến Hùng và Chi nhánh Tổng công ty CP dệt may Hòa Thọ-Nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong, Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều hạn chế, khuyết điểm, như: Chậm cập nhật sổ quản lý lao động; việc quản lý, sử dụng sổ lao động chưa bảo đảm tính khoa học để phục vụ công tác quản lý; một số hợp đồng lao động chưa ghi “thời điểm bắt đầu làm việc”, chưa đóng dấu của doanh nghiệp.

Một số hợp đồng lao động tại Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị chưa được đóng dấu của doanh nghiệp - Ảnh: B.T

Hồ sơ liên quan hội nghị người lao động hằng năm chưa được lưu đầy đủ, thiếu một số tài liệu phục vụ quá trình tổ chức; việc lưu trữ hồ sơ đối thoại nơi làm việc, như: Biên bản, các tài liệu phục vụ việc đối thoại... chưa đầy đủ.

Hồ sơ ban hành quy chế dân chủ cơ sở lưu trữ chưa đầy đủ; chưa thể hiện số liệu riêng về thời gian làm việc và thời gian nghỉ nghơi của nhóm người làm việc trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; có thời điểm bố trí thời gian làm việc đối với người lao động chưa phù hợp.

Đặc biệt, tại Công ty TNHH may Tiến Hùng vẫn còn xảy ra tình trạng chậm đóng BHXH, BHTN.

Công ty CP xi măng Bỉm Sơn-Chi nhánh Quảng Trị chậm cập nhật sổ quản lý lao động - Ảnh: B.T

Trên cơ sở kết luận các khuyết điểm, hạn chế nói trên, Thanh tra tỉnh đề nghị giám đốc các đơn vị được thanh tra nghiêm túc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận; chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4379/UBND-NC, ngày 8/9/2026 về việc tăng cường công tác chấp hành pháp luật lao động, BHXH và ATVSLĐ.

Qua thanh tra phát hiện Công ty TNHH dệt may VTJ Toms có thời điểm bố trí thời gian làm việc đối với người lao động chưa phù hợp - Ảnh: B.T

Thanh tra tỉnh cũng đã đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị có sử dụng lao đông trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của các đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH, BHTN. Đồng thời xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4379/UBND-NC, ngày 8/9/2026 về việc tăng cường công tác chấp hành pháp luật lao động, BHXH và ATVSLĐ.