Chấn chỉnh việc bảo trì các dự án BOT trên quốc lộ 1, quốc lộ 62 và quốc lộ 91B

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV (Khu QLĐB IV) và các doanh nghiệp BOT khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt đường, xử lý các bất cập về thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và hành lang đường bộ trên các QL1, QL62 và QL91B.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sau kiểm tra hiện trường và rà soát hồ sơ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên QL1 đoạn TP.HCM - Cà Mau, QL53, QL62 và QL91B (Nam Sông Hậu), Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu QLĐB IV và các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác quản lý, bảo trì.

Đối với Khu QLĐB IV, Cục yêu cầu chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên khẩn trương khắc phục các vị trí mặt đường hư hỏng, đọng nước; cống, rãnh thoát nước bị tắc; vạch sơn mờ, mất; cỏ lề cao và đất cát tràn ra mặt đường. Những vị trí chưa thể sửa chữa triệt để do thời tiết phải được xử lý tạm thời, bố trí biển báo, cảnh báo để bảo đảm an toàn giao thông.

Trạm thu phí BOT Phụng Hiệp trên quốc lộ 1 qua Cần Thơ

Khu QLĐB IV cũng phải phối hợp với chính quyền địa phương xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, san lấp mương thoát nước; rà soát trách nhiệm của các nhà thầu tại những đoạn QL1 đã bàn giao mặt bằng thi công sửa chữa định kỳ.

Đồng thời, đánh giá lại công tác bảo dưỡng thường xuyên quý III/2026, thực hiện giảm trừ kinh phí đối với các công việc chưa đạt yêu cầu trên QL1 và QL91B.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo trì 4 dự án BOT trên QL1, hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện đúng hợp đồng và quy định pháp luật; xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp BOT trên QL1 đoạn TP.HCM - Cà Mau, Cục yêu cầu tăng cường kiểm tra, sửa chữa các vị trí hằn lún, ổ gà, bong tróc mặt đường; bổ sung, chỉnh trang biển báo, vạch sơn, hệ thống phản quang và tiêu dẫn hướng.

Riêng Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp phải khẩn trương khắc phục các tồn tại, sơn lại vạch sơn tim đường toàn tuyến, xử lý lún đường dẫn cầu Đất Sét tại Km2084+021 và cầu Nàng Mao tại Km2094+227, đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang khu vực trạm thu phí.

Cục yêu cầu Khu QLĐB IV báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/10/2026; đồng thời giao các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát và tham mưu việc bổ sung dự án sửa chữa đột xuất trên QL62 và QL91B nhằm bảo đảm an toàn giao thông.