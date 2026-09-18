Chấn chỉnh vi phạm giao thông trong học sinh, sinh viên

Học sinh Trường THPT Phước Long (TPHCM) được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM phát hiện, xử lý 7.580 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm giao thông.

Trong đó, 3.486 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 2.022 trường hợp không đội nón bảo hiểm; 452 trường hợp không có giấy phép lái xe; 73 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi đang điều khiển xe; 54 trường hợp chạy quá tốc độ quy định và 63 trường hợp đi ngược chiều…

Cũng trong 8 tháng đầu năm, TPHCM xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, chiếm 3,5% tổng số vụ tai nạn giao thông.

Công an TPHCM nhìn nhận, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông của một bộ phận học sinh, sinh viên còn hạn chế.

Qua khảo sát thực tế, nhiều phụ huynh và học sinh chưa phân biệt được các loại xe hai bánh chạy bằng động cơ điện, thường cho rằng mọi phương tiện chạy bằng điện đều là xe đạp điện hoặc gọi chung là xe máy điện.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, phương tiện không được phân loại dựa trên việc sử dụng nhiên liệu xăng hay điện, mà căn cứ vào kết cấu, vận tốc thiết kế và công suất động cơ. Việc nhận diện không đúng các loại phương tiện chạy bằng động cơ điện có thể dẫn đến những vi phạm phổ biến như điều khiển xe không có đăng ký, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe hoặc giao xe cho người chưa đủ điều kiện.

Song song với tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức 672 lượt tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại 672 trường học, thu hút 474.062 học sinh, sinh viên tham gia; tặng 1.700 nón bảo hiểm và phát 410.000 tờ rơi tuyên truyền.

Để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc không nhận trông, giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định trong khuôn viên nhà trường.

Khi phát hiện học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhà trường phải thông tin cho lực lượng Công an địa phương để phối hợp xử lý theo quy định. Đồng thời, phối hợp với phụ huynh quản lý, không để học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đưa đón học sinh tại vị trí phù hợp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực trước cổng trường.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý các trường xây dựng phương án hạn chế, cấm phương tiện cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trong khu vực trường học khi học sinh đang học tập, sinh hoạt và vui chơi; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, xác định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông, dừng, đỗ trong trường học.

Nhà trường cần tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong quản lý, nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đúng quy định, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh và các thành viên trong trường.