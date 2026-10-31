Chấn chỉnh tình trạng trâu, bò thả rông ở phường Quy Nhơn Đông

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, tổ công tác đã trực tiếp làm việc với 17 hộ có trâu, bò thả rông. Tại từng hộ, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở trách nhiệm quản lý vật nuôi; yêu cầu bố trí người trông giữ, không để gia súc tự do đi lại trên các tuyến đường giao thông, trong Khu kinh tế Nhơn Hội và tại các khu vực công cộng. Các hành vi vi phạm cũng được phổ biến để người dân nắm rõ, chủ động chấp hành.

Tình trạng gia súc thả rông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Ảnh: T.Lợi

Theo rà soát, 17 hộ đang nuôi hơn 320 con trâu, bò. Khu phố Nhơn Phước có 14 hộ; 3 hộ còn lại ở các khu phố Hội Tân, Hội Thành và Hải Bắc. Gia súc thường xuất hiện tại nhiều vị trí như các bãi đất trống trong khu công nghiệp, khu vực gần trụ sở UBND phường, đầu cầu qua Hải Giang, khu tái định cư Nhơn Phước, công viên trước Ban CHQS phường và dọc bãi biển Cát Tiến - Nhơn Lý.

Đây là những khu vực có phương tiện qua lại hoặc tập trung hoạt động công cộng. Vì vậy, trâu, bò thả rông không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị.

Sau đợt ra quân, tổ công tác ghi nhận những chuyển biến ban đầu. Nhiều hộ đã bố trí người trông giữ khi chăn thả gia súc, chủ động lựa chọn vị trí phù hợp, tránh các tuyến đường giao thông và khu vực công cộng.

Cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Đông tuyên truyền, vận động người dân không thả rông trâu, bò ra đường và khu vực công cộng. Ảnh: T.Lợi

Xác định kết quả hiện nay mới là bước đầu, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đề xuất tiếp tục huy động các đơn vị, tổ dân phố và đoàn thể phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ thực hiện nghiêm việc trông giữ gia súc. Tổ công tác cũng được đề xuất tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân, rà soát những vị trí thường xuyên có gia súc chăn thả để tham mưu giải pháp quản lý phù hợp với thực tế.

Ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông - nhấn mạnh: “Cùng với vận động, công tác tuần tra, kiểm tra việc thực hiện cam kết sẽ được tăng cường. Các trường hợp chưa chấp hành cần được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời; hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định”.

Về lâu dài, bên cạnh yêu cầu người dân chấp hành quy định, việc tiếp nhận, xem xét kiến nghị của các hộ cũng rất cần thiết. Khi quỹ đất chăn thả thu hẹp do quá trình đô thị hóa và phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội, nhiều gia đình vẫn phụ thuộc vào đàn trâu, bò để duy trì sinh kế. Vì vậy, giải pháp quản lý cần sát thực tế, vừa bảo đảm trật tự ATGT và mỹ quan đô thị, vừa xem xét điều kiện chăn nuôi phù hợp.