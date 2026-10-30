Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh
Trên tuyến đường Tô Hiệu, tại bản Lầu, phường Tô Hiệu, hiện có một số cửa hàng kinh doanh bày bán hoa quả lấn chiếm vỉa hè. Đây là tuyến đường chính, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Tình trạng này gây cản trở việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.
Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm. Các hộ kinh doanh, người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật; không lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, bảo đảm không gian thông thoáng cho người đi bộ và các phương tiện lưu thông an toàn.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/lam-bao-cung-snews/chan-chinh-tinh-trang-lan-chiem-via-he-long-duong-de-kinh-doanh-qV8eRH3Dg.html