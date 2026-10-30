Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh

Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm. Các hộ kinh doanh, người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật; không lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, bảo đảm không gian thông thoáng cho người đi bộ và các phương tiện lưu thông an toàn.

Một số cửa hàng kinh doanh bày bán hoa quả lấn chiếm vỉa hè trên tuyến đường Tô Hiệu, bản Lầu, phường Tô Hiệu.

Người bày bán hoa quả lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.