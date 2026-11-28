Tình trạng buôn bán, để xe máy lộn xộn gây cản trở giao thông trên đường Mê Linh. Ảnh: L.Đ

Ghi nhận tại một số tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Âu Cơ, Mê Linh (phường Liên Chiểu), tình trạng xe máy dừng, đỗ không đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường vẫn diễn ra.

Tại những khu vực có hoạt động buôn bán, nhiều phương tiện của khách hàng dừng, đỗ ngay trước các quầy hàng, khiến không gian dành cho người đi bộ và phương tiện lưu thông bị thu hẹp.

Bà Nguyễn Thảo Nguyên, trú tổ dân phố Quan Nam 4 (phường Liên Chiểu), phản ánh tình trạng họp chợ ven đường, xe máy dừng, đỗ lộn xộn thường xuyên xảy ra trên tuyến đường Mê Linh. Tuyến đường có nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông nên việc người dân dừng xe mua hàng, để xe không đúng vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ tại các tuyến phố, khu vực chợ cũng là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng sử dụng lòng đường làm nơi buôn bán, để phương tiện.

Công an phường Liên Chiểu phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường thường xuyên kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Tại khu vực chợ Cẩm Lệ (phường Cẩm Lệ), một số người dân bày bán hàng hóa ngay dưới lòng đường, trong khi xe máy của khách mua hàng dừng, đỗ chưa đúng vị trí. Tình trạng này khiến mặt đường bị thu hẹp, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại, nhất là vào giờ cao điểm mua bán.

Ông Bùi Công Minh (trú phường Cẩm Lệ) cho rằng, việc kiểm tra, xử lý cần tập trung vào những khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm như chợ, tuyến phố kinh doanh, khu vực tập trung đông người và các kiệt, hẻm dân sinh.

Cùng với xử lý hành vi để xe không đúng nơi quy định, chính quyền địa phương cần rà soát điều kiện hạ tầng, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh bố trí điểm giữ xe phù hợp, tránh tình trạng đẩy phương tiện ra vỉa hè, lòng đường.

Tình trạng xe máy để tràn ra vỉa hè, lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ ở khu vực chợ An Hải vẫn còn diễn ra trên một số tuyến đường như Nguyễn Công Tứ, Lê Hữu Trác... Một số cơ sở kinh doanh chưa bố trí khu vực để xe phù hợp, khiến phương tiện của khách hàng tập trung trước cửa hàng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Xe máy dừng, đỗ lấn chiếm lòng, lề đường trước chợ Cẩm Lệ. Ảnh. L.Đ

Ông Nguyễn Văn Thống, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải cho biết, từ ngày 1/1 đến 30/10/2026, lực lượng chức năng đã lập 336 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt 288.412.500 đồng.

Trong đó, có 123 trường hợp vi phạm liên quan đến ô tô, bị xử phạt 118,7 triệu đồng; 180 trường hợp vi phạm liên quan đến mô tô, bị xử phạt 109 triệu đồng (2 trường hợp cảnh cáo); 16 trường hợp sử dụng vỉa hè để kinh doanh, bị xử phạt 50 triệu đồng và 17 trường hợp bán hàng rong, bị xử phạt 10.712.500 đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là đỗ xe không đúng quy định, để xe dưới lòng đường, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về giao xe và các hành vi khác.

Tình trạng này không chỉ diễn ra trên các tuyến đường lớn mà còn len vào những kiệt, hẻm dân sinh, nơi không gian lưu thông vốn đã hạn chế. Chẳng hạn như ở khu vực đường Lưu Quý Kỳ (phường Hòa Cường), nhiều xe máy của khách đến mua sắm được dựng dọc theo hẻm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trước tình trạng xe máy dừng, đỗ, lấn chiếm lòng, lề đường, các lực lượng chức năng tại địa phương đã triển khai nhiều đợt kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tại một số khu vực, tình trạng này vẫn tái diễn sau khi lực lượng chức năng rời đi, cho thấy việc duy trì trật tự đô thị cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của từng địa bàn.

Công an phường Liên Chiểu nhắc nhở người dân không để xe máy lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến lối đi dành cho người đi bộ. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng Công an phường Liên Chiểu cho biết, công an phường phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trong đó có hành vi dừng, đỗ xe máy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Từ ngày 16/12/2025 đến 9/11/2026, lực lượng chức năng đã xử phạt 449 trường hợp, với tổng số tiền 223,75 triệu đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử phạt, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh chấp hành các quy định về trật tự đô thị, không sử dụng vỉa hè, lòng đường sai mục đích. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngoài trách nhiệm của cơ quan chức năng, ý thức tự giác của mỗi người dân, chủ phương tiện và hộ kinh doanh có vai trò quan trọng. Người dân cần chấp hành quy định về dừng, đỗ xe, không tùy tiện sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi để phương tiện, buôn bán.

Lập lại trật tự trong sử dụng lòng, lề đường không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự phối hợp của cộng đồng. Việc kiểm tra, xử lý cần được duy trì thường xuyên, đi đôi với tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành, góp phần hạn chế tình trạng lấn chiếm, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.