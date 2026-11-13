Chấn chỉnh tình trạng hàng rong, hàng quán quanh cổng trường

TPHCM mạnh tay chấn chỉnh tình trạng hàng rong trước cổng trường

Trường Tiểu học Phú Mỹ (phường Tân Mỹ) vừa có văn bản đề nghị Công an phường Tân Mỹ phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng hàng quán, hàng rong hoạt động xung quanh cổng trường.

Theo nhà trường, tại khu vực cổng trường trên đường Phạm Hữu Lầu thường xuyên xuất hiện hàng rong, xe đẩy và các điểm bán thức ăn, đồ uống lưu động, tập trung vào giờ học sinh đến trường (từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30) và tan học (từ 16 giờ đến 17 giờ). Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và sự an toàn của học sinh.

Theo báo cáo kết quả xử lý, Công an phường Tân Mỹ đã chủ động bố trí nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chốt trực, tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm tại khu vực cổng Trường Tiểu học Phú Mỹ. Công tác kiểm tra tập trung vào các khung giờ cao điểm học sinh đến trường và tan học; đồng thời hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý 16 trường hợp vi phạm, yêu cầu 10 trường hợp ký cam kết không tái phạm, thu giữ 5 vật dụng liên quan đến hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Quá trình xử lý kết hợp tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, người bán hàng rong chấp hành quy định, không sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Công an phường đánh giá, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực cổng trường đã được chấn chỉnh. Tuy nhiên, do lượng phụ huynh và học sinh tập trung đông vào giờ cao điểm, nguy cơ tái diễn vi phạm vẫn còn. Vì vậy, lực lượng công an sẽ tiếp tục duy trì chốt trực, tuần tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất vào các khung giờ cao điểm; kết hợp tuyên truyền, vận động, yêu cầu khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm theo thẩm quyền.

Bên cạnh sự phối hợp của lực lượng chức năng, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phú Mỹ cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền thông qua giáo viên chủ nhiệm, các nhóm thông tin phụ huynh và những buổi sinh hoạt. Nhà trường vận động phụ huynh, học sinh không mua thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh tại khu vực cổng trường; đồng thời nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ xe đúng quy định, không tụ tập mua bán gây cản trở giao thông.

Là một trong 62 trường học được Công an TPHCM xác định có điểm nóng phức tạp về trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường trong năm học 2026-2027, Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định) cũng triển khai nhiều giải pháp chấn chỉnh tình trạng này.

Theo đó, nhà trường phối hợp với công an phường tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về văn hóa giao thông; hướng dẫn, phân luồng học sinh và phụ huynh trong các khung giờ cao điểm khi học sinh đến trường và ra về. Đặc biệt, nhà trường quyết liệt xử lý tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng trường.

“Hiện nay, trước cổng trường đã không còn tình trạng buôn bán hàng rong, hàng quán lưu động. Ý thức chấp hành giao thông của học sinh cũng được nâng cao khi nhà trường thường xuyên giáo dục các em về nội dung này thông qua các chuyên đề dưới sân trường với sự hỗ trợ của lực lượng công an, cũng như lồng ghép trong các hoạt động giáo dục”, thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, thông tin.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; chủ động phối hợp với cơ quan công an, tham mưu chính quyền địa phương xây dựng và triển khai mô hình, hướng tới mục tiêu 100% trường học trên địa bàn thành phố có mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, đối với các cơ sở giáo dục được xác định là điểm nóng phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn trương phối hợp với lực lượng chuyên ngành tại địa phương để chấn chỉnh, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường.