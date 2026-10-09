Chấn chỉnh tình trạng đào, xới vỉa hè

Dự án thi công trên đường Đỗ Bá (phường Ngũ Hành Sơn) bị người dân phản ánh thi công kéo dài, chậm hoàn trả vỉa hè.

- Thì để thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp hạ tầng đô thị, góp phần làm đẹp phố phường chớ chi Tư Chợ Hàn.

- Biết là vậy nhưng một số nơi đào, xới, hết giờ thi công nhưng không dọn dẹp, để vật tư bừa bộn không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Thậm chí, có công trình không được che chắn, gây mất an toàn cho người đi đường, đi bộ trên vỉa hè, nhất là trẻ em. Không chỉ có thế, một số dự án thi công trễ tiến độ, kéo dài đã ảnh hưởng đến việc thoát nước mỗi khi có mưa lớn, gây ngập cục bộ.

- Về thực trạng Tư vừa đề cập, mới đây, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư dự án về hạ tầng đô thị, nhà thầu khẩn trương rà soát, xử lý các điểm thi công vỉa hè kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và cây xanh; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đối với những vị trí đào, xới kéo dài, chưa hoàn thiện hoặc thi công chưa bảo đảm chất lượng, Sở Xây dựng TP yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục, tổ chức thi công cuốn chiếu và hoàn thiện dứt điểm từng đoạn, không được kéo dài việc thi công làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

- Tư còn thấy một số chỗ đang thi công có “dính” đến cây xanh nữa đó NXD.

- Cái này, Sở Xây dựng cũng đã đề nghị các đơn vị liên quan rà soát những vị trí có cây xanh hiện hữu, nhất là nơi hạ cốt, thay đổi cao độ hoặc kết cấu vỉa hè để đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống rễ và độ ổn định của cây xanh; phải có biện pháp bảo vệ cây, hạn chế tối đa việc xâm phạm hệ thống rễ, không được tự ý chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chấp thuận…

- Văn bản chấn chỉnh đầy đủ, sát thực tế rồi đấy, nhưng người dân quan tâm là hiệu quả, hiệu lực thực thi văn bản nói trên thôi.

- Trước hết, phải hoan nghênh Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ra văn bản yêu cầu chấn chỉnh những bất cập, tồn tại trong công tác thi công các dự án sửa chữa, nâng cấp hạ tầng đô thị. Còn để văn bản này có hiệu quả, hiệu lực thực thi, thiết nghĩ Sở Xây dựng TP và UBND các xã, phường nơi có công trình đào, xới vỉa hè cần tăng cường kiểm tra và xử phạt các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, nhà thầu không chấp hành.