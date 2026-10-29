Chấn chỉnh tình trạng đã nộp thuế đất phi nông nghiệp vẫn bị ghi nợ

Cơ quan thuế tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. (Ảnh: M.P)

Đối soát tiền đã nộp, sửa nghĩa vụ thuế sai lệch

Theo phản ánh của một số người dân, dù đã nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, họ vẫn nhận được thông báo chưa nộp hoặc bị ghi nhận còn nợ thuế. Trước tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương đối soát số tiền đã thu, đã nộp ngân sách và dữ liệu trên hệ thống, kịp thời điều chỉnh sai lệch khi có đủ căn cứ, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thuế các tỉnh, thành phố về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đặc biệt là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên các hệ thống ứng dụng của ngành. Đến nay, cơ quan thuế đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số 3.372.799 tờ khai cần rà soát.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình triển khai thực tế, tại một số địa bàn, thông tin người nộp thuế và thông tin thửa đất vẫn chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến việc thông báo nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế không chính xác.

Việc tiếp nhận, xử lý phản hồi về nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử theo chỉ đạo tại Công văn số 3383/CT-NVT ngày 25/5/2026 cũng còn chưa kịp thời. Một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc của người nộp thuế. Công tác phối hợp, đối soát dữ liệu và phân công trách nhiệm xử lý cần tiếp tục được chấn chỉnh.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, lý giải tình trạng người đã chuyển nhượng đất vẫn nhận thông báo thuế có thể xuất phát từ thông tin chưa được cập nhật, liên thông kịp thời. Với trường hợp đã nộp nhưng vẫn nhận thông báo chưa nộp, nguyên nhân có thể do độ trễ trong ghi nhận dữ liệu hoặc thông báo bị trùng. Ông cho biết Cục Thuế đã ghi nhận phản ánh và sẽ chỉ đạo cơ quan thuế địa phương xử lý; người dân có thể phản ánh qua các kênh điện tử của cơ quan thuế, Bộ Tài chính hoặc eTax Mobile.

Để khắc phục, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế theo Công văn số 3966/CT-NVT ngày 15/6/2026. Trọng tâm là xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý; kịp thời điều chỉnh khi có đủ căn cứ theo quy định và hướng dẫn kèm theo công văn.

Việc rà soát phải gắn với cập nhật tờ khai theo địa bàn hành chính hai cấp. Các thông tin cần kiểm tra gồm danh mục loại đất, loại đường, tổ, thôn, đường, vùng, đoạn đường, khu vực và giá đất; địa chỉ thửa đất, mã cơ quan thuế quản lý và địa bàn phát sinh khoản thu.

Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý, cơ quan thuế phải chuyển tờ khai, dữ liệu nợ, nộp thừa và cập nhật trạng thái chuyển địa bàn. Đây là những nội dung được yêu cầu thực hiện đồng bộ trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu quản lý.

Cơ quan thuế cũng phải chủ động khai thác dữ liệu trên Ứng dụng quản lý thuế tập trung và Ứng dụng Quản lý trước bạ, nhà đất để rà soát, chuẩn hóa thông tin về người nộp thuế và nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, các đơn vị phải phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan liên quan lập danh sách, đối chiếu dữ liệu đất đai, thông tin biến động về người sử dụng đất và kết quả nộp ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế nộp tờ khai và điều chỉnh thông tin kịp thời.

Đối với khoản nộp thừa, Cục Thuế yêu cầu 100% người nộp thuế có số tiền nộp thừa phải được xác nhận đúng số thừa trên chức năng tra cứu, cập nhật kết quả rà soát dữ liệu nộp thừa của hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS).

Cùng với dữ liệu do cơ quan thuế quản lý, hoạt động ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng phải được rà soát từ hợp đồng, phạm vi ủy nhiệm, kết quả thực hiện đến trách nhiệm của các bên. Trong đó, cần làm rõ cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế, đơn vị nhận ủy nhiệm thu và chính quyền địa phương trong cập nhật dữ liệu, biến động đối tượng và người nộp thuế.

Cục Thuế yêu cầu kiểm tra, đối soát số đã thu, số đã nộp ngân sách nhà nước và số đã hạch toán trên ứng dụng; kịp thời xử lý các trường hợp thu sai đối tượng, chậm nộp ngân sách, đã nộp nhưng chưa cập nhật hoặc còn ghi nhận nợ không đúng thực tế. Việc đối soát, thanh toán, quyết toán kinh phí ủy nhiệm thu phải thực hiện kịp thời theo quy định và hợp đồng; các sai phạm phải được làm rõ trách nhiệm, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

Giải quyết phản ánh đến cùng, không để dân đi lại nhiều lần

Về trách nhiệm khắc phục, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, khi người dân đã chuyển nhượng đất đúng quy định nhưng cơ quan thuế vẫn căn cứ dữ liệu cũ thì trách nhiệm cập nhật thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước. Ông yêu cầu dữ liệu nhà ở, đất đai và thuế phải được cập nhật, liên thông, với sự phối hợp của cơ quan thuế, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đất đai.

Đối với phản hồi, kiến nghị về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua phương thức điện tử, Cục Thuế yêu cầu rà soát toàn bộ trường hợp chưa được giải quyết, phân loại theo nội dung, nguyên nhân, thẩm quyền và thời gian xử lý.

Từng trường hợp phải được phân công rõ công chức tiếp nhận, xử lý, lãnh đạo kiểm soát và thời hạn giải quyết; không để bỏ sót, tồn đọng hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Khi có đủ căn cứ, cơ quan thuế phải chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu. Nội dung trả lời cần đúng trọng tâm, nêu rõ căn cứ, kết quả và hướng xử lý. Trường hợp cần xác minh hoặc vượt thẩm quyền, cơ quan thuế phải thông tin rõ cho người nộp thuế, hướng dẫn cụ thể và phối hợp theo dõi đến khi có kết quả giải quyết.

Yêu cầu này đi cùng việc kiểm tra, giám sát quá trình cập nhật dữ liệu, phát hành thông báo và xử lý phản hồi. Đối với tồn tại, sai sót, phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của công chức, bộ phận, lãnh đạo phụ trách để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ chức trách, điều kiện thực tế, hồ sơ và dữ liệu, phân biệt rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Một nhiệm vụ được Cục Thuế đặt ra là thành lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người dân kê khai, nộp thuế và giải quyết dứt điểm vướng mắc về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trưởng Thuế tỉnh, thành phố làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn. Các Phó trưởng Thuế tỉnh, thành phố làm Tổ phó, phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tại địa bàn được phân công. Trưởng Thuế cơ sở trực tiếp tổ chức thực hiện, bố trí nhân lực hỗ trợ và giải quyết vướng mắc phát sinh trên địa bàn quản lý.

Việc triển khai phải rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; bảo đảm người nộp thuế được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, thuận tiện. Các phản ánh, kiến nghị phải được tiếp nhận, xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài hoặc yêu cầu người dân đi lại nhiều lần.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, cơ quan thuế phải xây dựng tài liệu và tổ chức tuyên truyền thống nhất về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các trường hợp phải kê khai, nộp thuế. Hoạt động tuyên truyền cần phối hợp với báo chí, phát thanh, truyền hình, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các sở, ban, ngành, lựa chọn hình thức phù hợp với từng nhóm người nộp thuế.

Theo Cục Thuế, cơ quan này đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 89/2026/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Theo đó, bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan chức năng trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có và đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Trường hợp cơ quan thuế đã kết nối và có đầy đủ thông tin về đất do cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của cơ quan nông nghiệp và môi trường cung cấp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Cục Thuế xác định Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng Cục Thuế về tiến độ, chất lượng và kết quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Lãnh đạo Thuế tỉnh, thành phố và Trưởng Thuế cơ sở chịu trách nhiệm trực tiếp về nhiệm vụ được giao theo địa bàn phụ trách, đặc biệt là kết quả giải quyết phản hồi của người nộp thuế.

Lãnh đạo cơ quan thuế phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời tồn tại, vi phạm nếu có; tiếp tục báo cáo kết quả theo Công văn số 3966/CT-NVT. Với vướng mắc vượt thẩm quyền, thuế các tỉnh, thành phố phải tổng hợp tình huống cụ thể, đề xuất hướng xử lý và gửi Cục Thuế qua Ban Nghiệp vụ thuế để được hướng dẫn.