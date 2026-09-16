Chấn chỉnh tình trạng chọn xe để trông giữ tại phố Phủ Doãn
Bệnh viện Việt Đức mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân và người nhà từ khắp nơi đổ về thăm khám. Nhu cầu gửi xe là thiết yếu. Thế nhưng, thực tế ghi nhận ngay sát cổng của bệnh viện lớn này, một nghịch lý đang diễn ra, các bãi xe được cấp phép trên phố Phủ Doãn có hành vi từ chối phục vụ người gửi xe, đặc biệt là các loại xe máy to, cồng kềnh như xe SH hoặc xe Lead.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chan-chinh-tinh-trang-chon-xe-de-trong-giu-tai-pho-phu-doan-417969.htm