Chấn chỉnh thái độ phục vụ người dân, nâng cao chất lượng hành chính công

Nhân dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vị Thuỷ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đó là kiến nghị của bà Huỳnh Hà Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ tại Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 được Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ vừa tổ chức sáng 14/10.

Bà Huỳnh Hà Giang cũng đề nghị các đơn vị cần rà soát, khai thác và sử dụng triệt để hệ thống trang thiết bị đánh giá mức độ hài lòng của người dân, thực hiện nghiêm túc quy trình xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn theo đúng quy định. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh các chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch của UBND thành phố và khẩn trương rà soát, cử nhân sự làm việc tại Trung tâm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định hiện hành.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, sở ngành cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khắc phục kịp thời các "điểm nghẽn", hướng tới phục vụ người dân tốt hơn. Theo báo cáo, quý III/2026, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn duy trì ở mức xấp xỉ tuyệt đối (99,9%), Cần Thơ đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các nút thắt kỹ thuật, chấn chỉnh kỷ cương công vụ và cải thiện các chỉ số cải cách hành chính.

Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ nêu rõ, dù tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn rất cao, song các chỉ số tổng thể của Cần Thơ theo Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử vẫn bị kéo giảm. Thành phố đứng thứ 24/34 tỉnh, thành phố và điểm số của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố đều chưa đạt mốc 80 điểm (mức xếp loại Khá). Về nguyên nhân, bên cạnh vướng mắc kỹ thuật từ phần mềm tập trung của các Bộ và khâu số hóa dữ liệu, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ thái độ giao tiếp, văn hóa ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa. Một số cán bộ còn tâm lý e ngại, chưa chủ động hướng dẫn người dân bấm nút đánh giá mức độ hài lòng trên các thiết bị cảm ứng đã được trang bị, dẫn đến việc thiếu hụt dữ liệu trích xuất tự động.

Bà Lê Xuân Hoa nhận định, chất lượng hoạt động của Trung tâm không chỉ phản ánh qua tỷ lệ đúng hạn mà còn phụ thuộc lớn vào mức độ hài lòng của người dân. Thực tế, số lượng người dân hài lòng rất nhiều nhưng ít khi đánh giá trên hệ thống, trong khi số ít trường hợp không hài lòng lại thường xuyên phản ánh, khiến tỷ lệ không hài lòng trực tuyến bị đẩy lên cao. Vì vậy, toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận tại Trung tâm đến các phòng chuyên môn và lãnh đạo phê duyệt cần được chăm chút kỹ lưỡng. Các đơn vị cần tiếp tục rà soát các chỉ số chưa cao, phối hợp đồng bộ giữa các ngành dọc và nâng cao văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm cải thiện mạnh mẽ các chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới.

Theo báo cáo, trong quý III/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận tổng số 96.066 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt 68.129 hồ sơ (chiếm 70,92%); hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính công ích đạt 1.276 hồ sơ (chiếm 1,33%); số còn lại là hồ sơ từ các kỳ trước chuyển sang. Toàn thành phố đã giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn 64.561/64.630 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%. Trong đó, số hồ sơ trả kết quả trước hạn chiếm tới 38,79% (25.066 hồ sơ). Đáng chú ý, 100% trong tổng số 2.020 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa phương (1.637 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 383 thủ tục hành chính cấp xã) đã được thực hiện theo cơ chế không phụ thuộc vào địa giới hành chính (phi địa giới). Các cơ quan chuyên môn như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Công Thương... đã đẩy mạnh số hóa hồ sơ đầu vào, niêm yết mã QR và công khai minh bạch danh mục thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hạ tầng kỹ thuật và công tác phối hợp vẫn còn một số điểm nghẽn. Số hồ sơ trễ hạn dù rất thấp nhưng có xu hướng tăng nhẹ so với quý II, ghi nhận 63 hồ sơ (chiếm 0,1%), tập trung ở một số đơn vị: Thuế thành phố, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng... Hạ tầng công nghệ thông tin đôi lúc chưa ổn định; cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành chưa đồng bộ thông suốt với hệ thống một cửa của địa phương. Đồng thời, công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị vẫn còn 16/39 ý kiến đánh giá chưa hài lòng (chiếm 41,03% trên tổng số ý kiến có đánh giá), chủ yếu xoay quanh tiến độ giải quyết ở một số lĩnh vực như: đất đai, tư pháp hoặc do lỗi hệ thống thông báo,…