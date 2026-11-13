Chấn chỉnh tác phong Bộ trưởng Chiến tranh, tiêu binh Mỹ được trao huân chương

Ngày 12/11, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã trao huân chương cho Hạ sĩ Thomas Iglesias - người lên tiếng nhắc nhở ông và những người đi cùng giữ im lặng khi thấy họ đang chụp ảnh và trò chuyện với nhau trên những bậc thềm của đài tưởng niệm tại Nghĩa trang quốc gia Arlington.

Ông Hegseth đăng tải những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông trực tiếp gắn Huân chương Tuyên dương Phục vụ Liên quân lên ngực Iglesias và bắt tay chúc mừng.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trao huân chương cho tiêu binh chấn chỉnh tác phong của ông.

Bộ trưởng Hegseth cũng chia sẻ hình ảnh buổi tiếp đón lên mạng xã hội kèm lời vinh danh quân nhân. “Chúng tôi yêu quý những người lính. Chúng tôi coi trọng các tiêu chuẩn. Làm tốt lắm, hạ sĩ. Hãy tiếp tục nhiệm vụ, những người yêu nước”, ông Hegseth viết.

Theo Lục quân Mỹ, Huân chương Tuyên dương Phục vụ Liên quân được trao cho “thành viên Lực lượng Vũ trang có thành tích hoặc đóng góp nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một cơ quan, đơn vị hoặc bộ phận quân sự liên hợp”.

Trước đó, ngày 11/11, ông Hegseth cùng vợ và nhiều trợ lý cấp cao được nhìn thấy đang chụp ảnh và trò chuyện với nhau trên những bậc thềm của đài tưởng niệm tại Nghĩa trang quốc gia Arlington, sau khi tham dự sự kiện nhân Ngày Cựu binh.

Sau khi tiếng cười vang lên, lính gác tiến về phía nhóm người và lớn tiếng nhắc nhở: “Tất cả khách tham quan phải luôn giữ không khí im lặng và tôn trọng”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định Bộ trưởng Hegseth và Bộ Quốc phòng Mỹ “luôn tôn trọng” những cống hiến của quân nhân. “Trong khi tưởng niệm ngày lễ trang nghiêm này, người lính nhắc nhở mọi người một cách đúng mực và đầy tôn trọng về việc duy trì sự nghiêm trang, đúng chuẩn mực”, ông Parnell nói.

Phái đoàn Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bị nhắc nhở tại Mộ Chiến sĩ vô danh.

Trong tuần này, ông Hegseth - cựu binh Lực lượng Vệ binh quốc gia Lục quân Mỹ từng phục vụ tại Iraq cũng phải vượt qua thử thách chính trị, sau khi Hạ viện bác bỏ kiến nghị của một nghị sĩ Cộng hòa nhằm luận tội ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nỗ lực luận tội Bộ trưởng Hegseth của Đảng Dân chủ “thất bại thảm hại” và gọi ông Hegseth là “người yêu nước vĩ đại của nước Mỹ”.

“Nỗ lực luận tội Bộ trưởng Hegseth của Đảng Dân chủ thất bại thảm hại! Tất cả nghị sĩ Đảng Cộng hòa, ngoại trừ Thomas Massie - một kẻ thua cuộc, đều bỏ phiếu ủng hộ ông Pete”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth từng là sĩ quan thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ, là một trong những thành viên có thái độ cứng rắn quyết liệt nhất trong nội các nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

(Nguồn: ABC News)