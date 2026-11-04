Chấn chỉnh quản lý tài chính tại các trường học

Qua thanh tra việc xây dựng và thực hiện các quy chế, công khai tài chính, Thanh tra tỉnh phát hiện việc xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại một số đơn vị chưa bảo đảm quy định. Cụ thể: Tại Trường THCS Phúc Trạch, quy chế chi tiêu nội bộ có một số nội dung chưa quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn và mức chi theo quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy định trích 60% nguồn thu học phí để chi công việc, 40% chi lương cho cán bộ, giáo viên, là chưa đúng với quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, đơn vị phải trích 40% nguồn thu học phí để tạo nguồn cải cách tiền lương. Trường THCS Lộc Ninh khi xây dựng quy chế vẫn căn cứ vào một số văn bản pháp lý đã hết hiệu lực thi hành.

Về việc thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Thanh tra tỉnh phát hiện Trường mầm non Phong Nha, Trường THCS Phong Nha, Trường THCS Phúc Trạch, Trường THCS Lộc Ninh vẫn căn cứ vào một số văn bản pháp lý đã hết hiệu lực thi hành. Trường THCS Phong Nha thực hiện công khai ngân sách đối với một số dự toán được cấp bổ sung và quyết toán còn chậm, chưa bảo đảm thời gian theo quy định tại Thông tư số 61/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Qua thanh tra phát hiện tại một số trường học có nhiều vi phạm, hạn chế, tồn tại trong thực hiện các quy định pháp luật về tài chính - Ảnh: B.T

Trong việc lập dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí, Trường THCS Lộc Ninh chưa tổng hợp quyết toán các nguồn thu ngoài ngân sách, gồm: Học phí, các khoản thu dịch vụ và nguồn vận động, hỗ trợ trong các năm học 2023-2024, 2024-2025 vào báo cáo quyết toán hằng năm của đơn vị. Việc này chưa đúng với quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ).

Trường mầm non Phong Nha và Trường THCS Phúc Trạch chưa lập dự toán chi tiết đối với từng hạng mục, nội dung dự kiến thực hiện từ nguồn tài trợ để trình phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ. Việc này chưa đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Về thực hiện chính sách đối với giáo viên, Trường THCS Lộc Ninh chưa thực hiện chi trả phụ cấp, chính sách đối với nhà giáo trực tiếp tham gia giảng dạy trẻ khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập. Việc này chưa đúng quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Trường THCS Phong Nha, Trường THCS Lộc Ninh, Trường tiểu học số 2 Bắc Lý, Trường tiểu học và THCS Quang Phú, việc lập và thanh toán một số hồ sơ, chứng từ liên quan đến mua sắm, sửa chữa chưa bảo đảm đúng quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công của đơn vị. Ngoài ra, tại Trường tiểu học và THCS Quang Phú, danh sách thu tiền và một số chứng từ chưa thể hiện đầy đủ thông tin xác nhận của người nộp tiền theo từng trường hợp.

Về thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách, Trường THCS Lộc Ninh chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Bình (cũ) về miễn, giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do chưa có văn bản thỏa thuận, thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh về đối tượng và mức miễn, giảm.

Tại Trường tiểu học số 2 Bắc Lý, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã chi một số khoản không đúng quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Quyết định số 2851/QĐ-UBND, ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ).

Đối với các vi phạm, tồn tại, hạn chế nói trên, trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng các trường trong công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra; bộ phận kế toán và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, lập và kiểm soát hồ sơ, chứng từ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh yêu cầu các trường sau khi thực hiện Đề án số 3850/ĐA-UBND, ngày 5/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị kế thừa quyền và nghĩa vụ pháp lý của các trường học được thanh tra tổ chức rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, tồn tại, hạn chế; ban hành các quy chế, quy định của đơn vị bảo đảm phù hợp và đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ, quản lý tài chính, tài sản và lập dự toán, quyết toán đối với các nguồn kinh phí bảo đảm đúng quy định; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với giáo viên, người lao động và học sinh. Đặc biệt, chú trọng thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập, quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND xã Phong Nha và UBND phường Đồng Thuận tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các trường học thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản, chế độ, chính sách và công khai tài chính, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.