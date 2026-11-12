Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 30 dự án với 38 gói thầu có nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng. Trong đó, 10 nhà thầu đã bị xử phạt vi phạm hợp đồng, một gói thầu đã có quyết định chấm dứt hợp đồng. Riêng tại 3 dự án trọng điểm cấp tỉnh, các chủ đầu tư đã áp dụng chế tài xử phạt với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Một số công trình, dự án có nhà thầu thi công chậm, chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị theo cam kết; năng lực tài chính hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ và quản lý hợp đồng của một số chủ đầu tư có thời điểm chưa quyết liệt; việc áp dụng chế tài, công khai thông tin nhà thầu vi phạm chưa kịp thời. Công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu và nguồn cung vật liệu cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án.

Toàn cảnh cuộc họp.

Trên cơ sở rà soát, Sở Tài chính đề xuất phân loại các trường hợp chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng để có biện pháp xử lý phù hợp; yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công bù, cam kết hoàn thành từng hạng mục, đồng thời áp dụng nghiêm các chế tài theo quy định. Đối với nhà thầu không còn đủ năng lực thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm, hoàn thiện hồ sơ để xem xét chấm dứt hợp đồng, thu hồi tạm ứng và lựa chọn nhà thầu thay thế theo quy định.

Tỉnh cũng đặt yêu cầu rà soát toàn bộ hợp đồng đang thực hiện; tăng cường kiểm tra năng lực tài chính, nhân lực, thiết bị của nhà thầu ngay từ khâu lựa chọn; siết chặt quản lý tạm ứng, bảo đảm thực hiện hợp đồng và trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát. Đồng thời, thực hiện đầy đủ việc cập nhật, công khai tiến độ, kết quả thực hiện hợp đồng và thông tin nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Việc chấn chỉnh công tác đấu thầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm lựa chọn đúng nhà thầu có đủ năng lực, trách nhiệm; khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và thúc đẩy tiến độ các công trình trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương tập trung chấn chỉnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng xây dựng theo hai giai đoạn. Đối với các dự án đang triển khai, nhất là những dự án chậm tiến độ, phải khẩn trương rà soát, đánh giá đúng nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm; tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ, đồng thời kiên quyết xử lý nhà thầu không đủ năng lực, vi phạm hợp đồng, trường hợp cần thiết xem xét chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà thầu theo quy định. Đối với các dự án khởi công mới, phải siết chặt ngay từ khâu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá và lựa chọn nhà thầu, bảo đảm thực chất về năng lực, kinh nghiệm, tài chính và khả năng huy động nhân lực, thiết bị, không để nhà thầu yếu kém trúng thầu.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng công trình; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu thiếu kiểm tra, giám sát, chậm phát hiện và xử lý vi phạm. Việc rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các chủ đầu tư hoàn thành rà soát, báo cáo Sở Tài chính trước ngày 30/11/2026, không để dự án chậm tiến độ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư công.