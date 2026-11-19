Trình phê duyệt kế hoạch thi công trước ngày 20/11

Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ (chủ đầu tư) vừa có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu Công ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam - Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty TNHH Phúc Thành An - Công ty TNHH Kinh doanh và xây dựng Thành Hưng - Công ty Hồng Hà lập kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết theo tuần tại gói thầu số QL2-XL dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, nhưng dự án nâng cấp mở rộng vẫn chậm tiến độ (Ảnh: Bích Huệ).

Nội dung văn bản nêu rõ: ngày 11/11/2026, Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu lập kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết theo tuần tại gói thầu số QL2-XL. Tuy nhiên, đến nay, liên danh nhà thầu không thực hiện.

Căn cứ hợp đồng được ký kết, chủ đầu tư yêu cầu Công ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam với vai trò là thành viên đứng đầu liên danh tổ chức làm việc với các thành viên còn lại, thống nhất việc lập tiến độ thi công tổng thể, kế hoạch thi công và tiến độ thi công chi tiết theo tuần/tháng đối với từng hạng mục công trình, từng mũi thi công, bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 27/1/2027.

Đối với các hạng mục không thể hoàn thành trước ngày 27/1/2027, liên danh nhà thầu nêu nguyên nhân, lý do chậm trễ để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

"Liên danh nhà thầu thực hiện và Công ty CP xây lắp và cơ khí Phương Nam thay mặt liên danh có văn bản trình tư vấn giám sát có ý kiến và Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy chấp thuận trước ngày 20/11/2026.

Nếu liên danh nhà thầu không thực hiện, Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy căn cứ vào các quy định của hợp đồng có văn bản cảnh cáo", chủ đầu tư chỉ đạo.

Kiên quyết xử lý nhà thầu không tích cực triển khai

Trước đó, tại văn bản chỉ đạo gần nhất (hồi cuối tháng 10/2026) yêu cầu Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, Bộ Xây dựng cho biết, theo kế hoạch, dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì phải hoàn thành trong tháng 1/2027. Song, tiến độ triển khai chậm do dự án chậm bàn giao mặt bằng và các đơn vị chưa quyết liệt tổ chức thi công.

Thực tế trên công trường, một số đoạn tuyến địa phương đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực... để triển khai.

Bảo đảm kế hoạch hoàn thành dự án, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện là phải chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính... tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công ngay các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; chủ động huy động nguồn lực để thi công đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao phần mặt bằng còn lại.

Trường hợp các nhà thầu không khẩn trương, không tích cực triển khai thi công để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, không thực hiện đúng theo nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng thì phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ hoàn thành chung của dự án.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.