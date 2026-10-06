Chấn chỉnh lạm thu, Quảng Ninh yêu cầu chấm dứt tự lập 'quỹ lớp', 'quỹ trường'

Ngày 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh ban hành Công văn số 3343/SGDĐT-KHTC về chấn chỉnh việc thu, chi, vận động đóng góp trong các cơ sở giáo dục, gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan này nhận được một số phản ánh của người dân, cha mẹ học sinh về việc thu, sử dụng các khoản đóng góp được gọi là “quỹ”. Việc chấn chỉnh nhằm kịp thời kiểm tra, làm rõ các phản ánh, phòng ngừa và xử lý tình trạng thu sai quy định, lạm thu, bảo đảm quyền lợi của học sinh và cha mẹ học sinh.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được ấn định mức đóng góp

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong thời gian Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 còn hiệu lực, thực hiện Điều 10 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, kinh phí Ban đại diện lớp hình thành từ ủng hộ tự nguyện và tài trợ hợp pháp; kinh phí cấp trường được trích từ kinh phí các Ban đại diện lớp theo khuyến nghị của cuộc họp các trưởng ban đầu năm.

Đáng chú ý, không ấn định mức ủng hộ bình quân, mức tối thiểu hoặc giao chỉ tiêu; việc đa số biểu quyết không thay thế sự tự nguyện của từng cha mẹ học sinh.

Ban đại diện phải xây dựng kế hoạch sử dụng phù hợp nhiệm vụ, thống nhất theo đúng trình tự và công khai quyết toán. Kinh phí Ban đại diện được quản lý riêng với khoản thu của nhà trường.

Sở cũng yêu cầu không dùng danh nghĩa Ban đại diện để thu hộ khoản trái quy định; không coi việc phụ huynh quản lý tiền là lý do để bỏ qua trách nhiệm của giáo viên, nhà trường.

Công văn nêu rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được huy động tiền cho bảo vệ, an ninh; trông giữ xe; vệ sinh trường, lớp; khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên; mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học; hỗ trợ quản lý, dạy học, hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng công trình của nhà trường.

Ngay cả trong trường hợp cha mẹ học sinh thống nhất cũng không được phép thực hiện các khoản thu này.

Kinh phí Ban đại diện cũng không được sử dụng để biếu, tặng, thăm hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc người thân của cha mẹ học sinh. Nội dung hỗ trợ học sinh phải phù hợp nhiệm vụ của Ban đại diện, xác định rõ người được hỗ trợ, được thống nhất, công khai và không hình thành nghĩa vụ đóng tiền của tất cả cha mẹ học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đồng thời yêu cầu chủ động phổ biến Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ngày 28/9/2026 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026; rà soát phương thức hoạt động, hồ sơ và kinh phí để thực hiện đúng quy định mới từ thời điểm có hiệu lực.

Chấm dứt tự lập “quỹ lớp”, không công khai danh sách phụ huynh chưa đóng

Công văn yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ các khoản thu đã thông báo, đang thu và đã thu từ đầu năm học 2026-2027, kể cả khoản do giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc cá nhân vận động trong trường, lớp.

Sở yêu cầu chấm dứt việc tự lập “quỹ lớp”, “quỹ trường”, “quỹ hoạt động”, “quỹ khen thưởng”, “quỹ khuyến học” hoặc tên gọi khác để thu từ cha mẹ học sinh; đồng thời không được công khai danh sách chưa đóng trong nhóm lớp để gây áp lực cho cha mẹ học sinh.

Hiệu trưởng phải nắm được các hoạt động vận động, đóng góp liên quan đến trường, lớp; kịp thời yêu cầu dừng và báo cáo cơ quan quản lý khi phát hiện sai phạm. Không chỉ đạo, gợi ý hoặc để giáo viên, Ban đại diện đứng ra vận động thay nhà trường nhằm né tránh trách nhiệm; không hợp thức hóa khoản thu, chi sai bằng biên bản họp, xác nhận tự nguyện.

Khi xác định thu sai, cơ sở giáo dục phải dừng khoản thu, lập và thực hiện phương án hoàn trả đúng người đã nộp, công khai căn cứ, số tiền, thời hạn hoàn trả và có chứng từ xác nhận; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, người tham mưu, người trực tiếp thu, quản lý và sử dụng tiền.

Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành tự rà soát, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn. UBND các xã, phường, đặc khu và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở gửi báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/10/2026.