Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, bảo đảm mỹ quan đô thị

Trong đó, quản lý hoạt động quảng cáo, kịp thời chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định không chỉ góp phần lập lại trật tự đô thị mà còn tạo diện mạo đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Phường Kinh Bắc tuyên truyền các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về biển hiệu, quảng cáo. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Duy trì kiểm tra thường xuyên, chủ động ngăn ngừa vi phạm

Là địa bàn có hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, phường Kinh Bắc tập trung nhiều nhà hàng, cơ sở lưu trú và cửa hàng kinh doanh trên các tuyến đường như Ngọc Hân Công chúa, Nguyễn Cao, Âu Cơ, Đỗ Trọng Vỹ, Trần Quốc Toản, Ngô Gia Tự... Nhu cầu quảng bá sản phẩm, dịch vụ lớn khiến biển hiệu, biển quảng cáo xuất hiện với nhiều hình thức, trong đó có không ít biển sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Qua rà soát, kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận một số tồn tại như biển vẫy, biển di động đặt chưa đúng vị trí; băng rôn thiếu nội dung theo quy định; biển hiệu sử dụng chữ nước ngoài chưa bảo đảm yêu cầu về hình thức, tỷ lệ và cách thể hiện. Đặc biệt, các loại biển rời, biển di động dễ tháo lắp, cất giữ gây khó khăn cho việc giám sát, duy trì chấp hành sau khi được nhắc nhở.

Trước thực tế đó, phường Kinh Bắc đã tổ chức 6 đợt kiểm tra liên ngành từ đầu năm đến tháng 10/2026, tập trung vào hoạt động quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, băng rôn, nhất là các biển sử dụng tiếng nước ngoài và biển đặt phía trước cửa hàng, trên vỉa hè.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, trong đợt kiểm tra thứ nhất, từ ngày 21/4 đến 30/6/2026, đoàn đã rà soát 45 cơ sở, kiểm tra thực tế 24 cơ sở. Qua đó, 12 cơ sở chưa phát hiện vi phạm tại thời điểm kiểm tra; 10 cơ sở được nhắc nhở, hướng dẫn, yêu cầu ký cam kết khắc phục; 2 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Ở đợt kiểm tra tiếp theo, đoàn rà soát sơ bộ 216 cơ sở, kết quả, phát hiện 28 biển vẫy, biển di động đặt không đúng quy định; 20 băng rôn quảng cáo thiếu nội dung hoặc chưa bảo đảm yêu cầu về chữ viết, kích cỡ chữ; 3 cơ sở sử dụng biển hiệu chưa đáp ứng quy định về chữ nước ngoài. Đoàn đã tuyên truyền, nhắc nhở 28 cơ sở, lập biên bản làm việc với 3 cơ sở, yêu cầu cam kết khắc phục; thu giữ hơn 28 biển vẫy, biển di động đặt sai quy định và yêu cầu hơn 20 cơ sở tự nguyện tháo dỡ băng rôn chưa phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc (ngoài cùng bên trái) kiểm tra và yêu cầu tháo dỡ những biển hiệu chưa phù hợp. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Không chỉ kiểm tra tại các điểm kinh doanh, phường Kinh Bắc còn chú trọng ngăn ngừa vi phạm từ khâu thiết kế, in ấn. Các cơ sở in được hướng dẫn rà soát nội dung, cách thể hiện tiếng Việt và tiếng nước ngoài trên biển hiệu, banner; trao đổi với khách hàng để điều chỉnh những sản phẩm chưa phù hợp trước khi đưa vào sử dụng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, các đơn vị cần phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan theo quy định.

Phường giao bộ phận chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở in; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các nền tảng số. Các tổ dân phố có trách nhiệm phổ biến quy định đến hộ kinh doanh, chủ động phát hiện, phản ánh những trường hợp biển hiệu, banner có dấu hiệu vi phạm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, việc phát huy vai trò của tổ dân phố giúp công tác quản lý đi vào từng tuyến đường, từng cơ sở kinh doanh. Các Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và các đoàn thể được đề nghị nâng cao trách nhiệm, kịp thời phát hiện, thông tin những trường hợp chưa chấp hành để chính quyền có biện pháp xử lý phù hợp. Qua đó, công tác quản lý không chỉ dựa vào các đợt ra quân mà từng bước trở thành hoạt động thường xuyên tại cơ sở.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ dân phố Ninh Xá, phường Kinh Bắc cho biết, trên địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc nên nhu cầu sử dụng biển hiệu, biển quảng cáo có chữ nước ngoài khá lớn. Tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định, đặc biệt là cách sử dụng tiếng nước ngoài trên biển hiệu. Thông qua hệ thống thông tin của khu phố và các nhóm Zalo, những quy định liên quan được phổ biến kịp thời, giúp người dân chủ động rà soát, điều chỉnh biển hiệu chưa phù hợp, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan chung.

Từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn của địa phương, nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động khắc phục những thiếu sót. Chị Nguyễn Thị Hoài, phụ trách cửa hàng Tổ yến Hoàng Triều trên đường Ngọc Hân Công chúa, phường Kinh Bắc cho biết, trong tháng 6/2026, do chưa nắm rõ quy định về tỷ lệ chữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài trên biển quảng cáo, cơ sở có 2 bảng phụ chưa bảo đảm yêu cầu. Sau khi được nhắc nhở, chị đã phối hợp chỉnh sửa, làm lại biển theo đúng quy định.

Tăng cường quản lý, xây dựng diện mạo đô thị văn minh

Hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ngày càng đa dạng, gắn với sự phát triển của thương mại, dịch vụ và quá trình đô thị hóa. Điều này đòi hỏi công tác quản lý phải theo kịp thực tiễn, vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, vừa bảo đảm trật tự, an toàn và cảnh quan đô thị.

Lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở gỡ bỏ các biển hiệu chưa phù hợp tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh, hiện trên địa bàn có khoảng 200 bảng quảng cáo ngoài trời độc lập, diện tích từ 40 - 200 m²; khoảng 1.000 biển hiệu có diện tích trên 20 m² gắn với công trình, cùng nhiều biển quảng cáo kích thước nhỏ, bảng tuyên truyền kết hợp quảng cáo và các hình thức quảng cáo rao vặt. Toàn thành phố có hơn 150 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo.

Qua rà soát, một số biển hiệu còn thiếu thông tin bắt buộc, sai chính tả; việc sử dụng chữ nước ngoài chưa bảo đảm tỷ lệ hoặc vị trí so với tiếng Việt. Tình trạng đặt biển di động không đúng nơi quy định vừa gây mất mỹ quan, vừa có nguy cơ cản trở người đi bộ. Trong khi đó, công tác kiểm tra tại một số địa bàn chưa thường xuyên, việc theo dõi, đôn đốc khắc phục sau nhắc nhở chưa chặt chẽ. Sự thay đổi chủ cơ sở, người trực tiếp quản lý và rào cản ngôn ngữ tại một số cơ sở có yếu tố nước ngoài cũng khiến việc tuyên truyền, xác định trách nhiệm khi xảy ra vi phạm gặp khó khăn.

Trước yêu cầu thực tế, thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, băng rôn; đồng thời hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, đơn vị thiết kế, in ấn thực hiện đúng quy định. Việc quản lý được gắn với kiểm tra trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, kịp thời phát hiện những biển quảng cáo không còn sử dụng, lắp đặt thiếu an toàn hoặc ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu chính quyền các xã, phường khẩn trương rà soát, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm về biển hiệu, quảng cáo, trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, đúng quy định pháp luật; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động tự khắc phục với xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm. Việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm cần được triển khai thường xuyên, có lộ trình và thời hạn cụ thể, tránh tình trạng chỉ tập trung vào các đợt kiểm tra cao điểm. Các địa phương cần hướng dẫn cơ sở kinh doanh chủ động khắc phục tồn tại; đối với những trường hợp không chấp hành, phải kiên quyết xử lý theo thẩm quyền.

Từ việc phát hiện, xử lý vi phạm đến nâng cao ý thức tự giác của người dân, doanh nghiệp, công tác quản lý quảng cáo cần được thực hiện đồng bộ. Đây không chỉ là giải pháp lập lại trật tự trong hoạt động quảng cáo mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, xây dựng diện mạo đô thị Bắc Ninh khang trang, hiện đại, hài hòa giữa phát triển kinh doanh và gìn giữ cảnh quan chung.