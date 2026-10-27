Chấn chỉnh hoạt động nhảy múa phản cảm ở sự kiện đông người

Hình ảnh phản cảm lan truyền trên mạng xã hội sau một tiệc tân gia tại xã Tuy Đức

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm vũ công mặc trang phục hở hang, biểu diễn tại tiệc tân gia của một hộ dân trên địa bàn xã Tuy Đức.

Trong tiếng nhạc sôi động, các vũ công liên tục thực hiện những động tác nhảy múa bị cho là phản cảm trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời, trong đó có nhiều trẻ em và người lớn tuổi.

Sau khi được đăng tải, các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, những màn biểu diễn thiếu phù hợp tại sự kiện có đông người tham dự, đặc biệt là trẻ em, cần được chấn chỉnh.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy Đức, ngay sau khi nắm bắt sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã vận động các cá nhân quay phim, phát trực tiếp và đăng tải những đoạn clip nói trên gỡ bỏ nội dung khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, chính quyền địa phương đã làm việc với chủ nhân tiệc tân gia để tuyên truyền, giải thích, nhắc nhở về việc lựa chọn các hoạt động văn nghệ, giải trí phù hợp, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự.

UBND xã Tuy Đức cũng khuyến cáo người dân khi tổ chức các sự kiện tập trung đông người cần chấp hành quy định của pháp luật, chú trọng lựa chọn nội dung biểu diễn phù hợp với không gian, đối tượng tham dự và thuần phong, mỹ tục.

Việc chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn thiếu phù hợp không chỉ nhằm hạn chế những hình ảnh phản cảm tại nơi đông người mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh tại khu dân cư.