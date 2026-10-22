Chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quý IV/2026

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tập trung khắc phục những hạn chế trong kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; giải quyết thủ tục hành chính và triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06. Trọng tâm là chuyển từ xây dựng hệ thống, tạo lập dữ liệu sang khai thác, sử dụng thực chất, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo rà soát, tỉnh đã kết nối 8/20 cơ sở dữ liệu quốc gia, còn 11/34 hệ thống thông tin chưa chia sẻ dữ liệu với hệ thống khác. Trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 5.883 hồ sơ quá hạn, chiếm 97,27% số hồ sơ quá hạn của khối sở, ngành. Trong 6 tháng gần nhất, toàn tỉnh ghi nhận 80.790 hồ sơ nộp trực tuyến, nhưng có 65.066 hồ sơ người dân vẫn phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước để thực hiện việc nộp hồ sơ.

Người dân vùng cao trên địa bàn tỉnh sử dụng các dịch vụ số và thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến.

Để khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng, phấn đấu giải quyết tối thiểu 50% số hồ sơ đang giải quyết đã quá hạn sau khi đối chiếu, thống nhất số liệu; đẩy nhanh làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai và tái thiết kế quy trình 8 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Từ tháng 12/2026, không để phát sinh hồ sơ quá hạn do cán bộ chậm xử lý hoặc cập nhật trạng thái trên hệ thống.

Tỉnh cũng đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác các cơ sở dữ liệu; đưa vào sử dụng phiên bản đầu tiên của bảng điều hành số phục vụ Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 10/2026, trước mắt với khoảng 15 nhóm chỉ tiêu thiết yếu. Đồng thời, giảm tổng hợp báo cáo thủ công, triển khai hội nghị không giấy; từ ngày 1/11/2026, các cuộc họp thuộc UBND tỉnh thực hiện theo nguyên tắc không in tài liệu giấy, trừ trường hợp được quy định hoặc cần thiết.

Đối với dịch vụ công trực tuyến, yêu cầu rà soát 20 thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ phát sinh lớn nhất, xác định rõ những khâu còn gây phiền hà, phát sinh việc đi lại hoặc yêu cầu cung cấp lại thông tin. Cùng với đó, củng cố hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu.

Về nguồn lực, tổng kinh phí năm 2026 đã phân bổ cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 173,857 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân 15,651 tỷ đồng, đạt 9%. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán; kịp thời đề xuất điều chỉnh kinh phí đối với nhiệm vụ không còn khả năng giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện; đánh giá chuyển đổi số bằng số liệu, sản phẩm và hiệu quả thực tế, không báo cáo chung chung. Trước ngày 20/12/2026, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kết quả, xác định rõ nhiệm vụ chưa hoàn thành, cơ quan chịu trách nhiệm, nguyên nhân và thời hạn xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quý IV/2026.pdf