Chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính; quán triệt trách nhiệm phục vụ nhân dân, nghiêm cấm hành vi né tránh, đùn đẩy, gây khó khăn, phiền hà. Việc hướng dẫn hồ sơ phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác, thống nhất ngay từ đầu. Trường hợp phải yêu cầu bổ sung hồ sơ, chỉ được yêu cầu một lần; khi hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác, phải hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và nêu rõ lý do theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị không được tự đặt thêm thành phần hồ sơ, thủ tục ngoài quy định; không để người dân đi lại nhiều lần do thiếu trách nhiệm hoặc phối hợp không chặt chẽ giữa các bộ phận, cơ quan. Đồng thời yêu cầu người đứng đầu chính quyền cấp xã trực tiếp chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân; chủ động kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây bức xúc mà không kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý, khắc phục.

Đối với lĩnh vực đất đai, yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh toàn diện hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các chi nhánh trực thuộc, nhất là công tác đo đạc, trích đo địa chính, tiếp nhận, luân chuyển và giải quyết hồ sơ. Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, quá hạn; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thời hạn khắc phục. Sở cũng phải có giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu phối hợp, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị.

Thuế thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Thuế cơ sở trực thuộc tăng cường phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và các chi nhánh trong trao đổi, đối soát thông tin địa chính, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; kịp thời phát hiện, phản hồi và phối hợp xử lý hồ sơ thiếu, sai lệch thông tin, không để việc phối hợp thiếu chặt chẽ kéo dài thời gian giải quyết, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công văn; tham mưu đưa kết quả chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp vào các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.